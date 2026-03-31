Kò Mawon, l’archipel des possibles

Pour trouver les personnes derrière ces actes terroristes, deux policiers. D’un côté, Perroquet – surnommé Perro –, gêné par des troubles amnésiques persistants. Il vient récemment de perdre tout contact avec chCha, l’agente artificielle qui habitait dans un recoin de sa tête. Plus qu’une voix robotique, pour lui : une vraie présence rassurante, un ancrage. Désormais, les multiples voix dans son esprit l’épuisent, prennent beaucoup trop de place pour lui permettre d’avoir les idées claires. D’ailleurs, son chef l’a viré.

Comme ça, du jour au lendemain, basta. « je refuse de rentrer dans le rang. une enquête, c’est un puzzle, c’est un truc à remettre en ordre, merde. une enquête, c'est un désordre qui en cache beaucoup trop. faut rentrer dedans, konsa, forcer les indices, les fragments, les bouts de je-sais-pas-trop-quoi. et recoller. » Perro n’a personne pour travailler avec lui. Encore moins Dani, son ancienne partenaire.

Elle a d’autres choses à faire, d’autres sujets qui la tracassent. Le plus grand mystère, dans l’affaire ? La disparition de sa mère, dont les circonstances sont plus que louches. Pour la retrouver, elle mène sa propre enquête, jusqu’à se tourner vers des souvenirs archivés, pixélisés, en espérant y trouver des fragments d’indices…

Au fil des pages, l’enquête se déploie comme un origami et Lanvil se dévoile. Déstabilisante. Complexe. Autre. Au-delà des buildings, des caméras de surveillance et d’une société aux apparences modernes et intouchables, c’est un labyrinthe narratif qui se dessine. De nouveaux chemins sont-ils possibles ? Où les trouver ?

Après Tè Mawon et Lanvil emmêlée, Michael Roch étend son univers afrofuturiste avec un nouveau chapitre : Kò Mawon. Une fois de plus, la langue française est modifiée, tordue, accompagnée de « kréyol » et d’autres dialectes – inventés ou non –, pour une richesse linguistique aussi amusante à naviguer que pertinente pour ce récit. Ici, la « diversalité » est au cœur de tout.

En plus de ces quelques nouveaux personnages qu’on découvre avec plaisir, Michael Roch fait intervenir Lonia et Ezie, les sœurs traductrices, cette fois-ci en mission à Neu Berlin, mais aussi Joe et Patson, qui n’en ont pas fini de nous étonner. Eux rêvent encore et toujours d’une renaissance du Tout-Monde, d’un après où la nature reprend le dessus, où la terre des ancêtres pourra un jour retrouver sa place.

Lanvil, nous l’avons bâtie sur une terre déjà morte, empoisonnée par la monoculture et le surtourisme. je t’ai dit à quel point ça m'écoeurait ? le capitalisme est le fantôme de cette ville. Lanvil n’existe que pour nous rappeler le désastre que notre humanité a traversé. mais la nature n’a pas disparu, non non non. nous avons transformé la forme urbaine de la forêt : vois mon orgueil, cousine ! chaque tour, chaque block est un véritable piège à carbone, je me répète, j’en suis navré, mais nos tours consomment aujourd’hui plus de carbone qu’elles n’en ont demandé pour être construites

Entre spiritualité, écologie, politique et dérives technologiques, Michael Roch nous entraîne dans un récit de science-fiction comme il en existe peu : un appel à la résistance, dans toutes ses formes, et à l’envol des diversités.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com