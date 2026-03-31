Sur France 5, une Grande Dictée animée par Augustin Trapenard et Selene Godoy

Augustin Trapenard et Selene Godoy invitent à participer à une épreuve littéraire unique organisée par le Festival du Livre de Paris. La Grande Dictée « est bien plus qu’une simple compétition orthographique », assure le groupe France Télévisions.

« C’est une célébration de notre magnifique langue, une rencontre des esprits et des cœurs unis par l’amour des mots. Cette année, nous vous invitons à embarquer pour une aventure littéraire extraordinaire autour de la thématique du voyage. Que vous soyez un globe-trotteur aguerri des dictées ou un jeune voyageur tenté par l’aventure, l’édition 2026 s’annonce comme une escapade pleine de surprises, accessible à tous. »

Trois auteurs, Bernard Werber, Adélaïde de Clermont-Tonnerre et Nathacha Appanah, écriront pour l’occasion trois textes et monteront sur scène pour en faire la lecture.

« Sortez vos stylos, vérifiez vos passeports et aiguisez vos esprits, car les routes sinueuses de la grammaire et les contrées riches de l’orthographe n’attendent plus que vous. Réunissons-nous autour de cette passion commune et célébrons ensemble la beauté de notre langue française. Faisons de la Grande Dictée un voyage de culture et de savoir, nourrissant les esprits et rapprochant les générations », exhorte le groupe France Télévisions dans un communiqué.

Parallèlement à la diffusion de La Grande Dictée, Lumni, la plateforme éducative de l’audiovisuel public, proposera 3 vidéos avec les lectures des 3 dictées ; ainsi que 3 vidéos avec les corrigés complets des dictées.

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La plateforme propose également au quotidien pléthore de supports pour accompagner les élèves dans leur apprentissage du français et la préparation de leurs examens : Le français avec MaitressAdeline pour travailler sa grammaire et son orthographe, Bac français, révise les œuvres en 10 min chrono ! avec Pauline Miet, une nouvelle série disponible le 27 avril prochain pour maîtriser les textes sur le bout des doigts...

Un prochain projet autour du théâtre avec Roman Doduik verra également le jour à la rentrée 2026.

Par Dépêche

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