Livre d’artiste : l’ADAGP lance l’appel à candidatures pour la Révélation 2026

La Révélation Livre d’artiste distingue chaque année un artiste émergent à l’occasion de (Made Anywhere). Le ou la lauréat(e) recevra une dotation de 5000 €, ainsi qu’une présentation dédiée dans les espaces de l’ADAGP. Cette mise en lumière prendra la forme d’un accrochage accompagné soit d’un texte critique, soit de prises de vue de son travail.

Des critères d’éligibilité précis

Une présélection de 10 à 15 ouvrages sera réalisée par le collectif curatorial de (Made Anywhere), à partir des candidatures répondant à plusieurs critères.

Les artistes doivent être considérés comme émergents, c’est-à-dire justifier de moins de dix ans d’activité professionnelle et ne pas avoir encore bénéficié d’exposition personnelle en institution. Ils doivent également appartenir à la scène française, soit en résidant ou travaillant en France depuis au moins cinq ans, soit en étant de nationalité française tout en vivant à l’étranger.

Les ouvrages présentés doivent avoir été publiés entre le 1er janvier 2025 et le 1er août 2026, avec un tirage compris entre 15 et 1000 exemplaires. Les livres peuvent être signés ou numérotés. En revanche, les revues, fanzines ou tirages de tête d’un ouvrage courant ne sont pas éligibles.

À l’issue de cette première étape, un jury composé de personnalités du monde de l’art contemporain — artistes, critiques, journalistes et représentants d’institutions — désignera le lauréat.

Les ouvrages présélectionnés seront exposés durant les trois jours du salon (Made Anywhere).

Un dossier de candidature structuré

Les candidatures doivent être déposées en langue française via la plateforme en ligne de l’ADAGP. Le dossier doit comprendre plusieurs éléments :

un CV de l’artiste (deux pages maximum, sans coordonnées personnelles) ;

10 visuels du livre, réunis dans un seul PDF ;

un texte de présentation de l’ouvrage (1.500 signes) ;

un lien de visionnage permettant de découvrir le livre manipulé, accompagné de quelques explications sur la démarche ;

une attestation sur l’honneur signée ;

un portfolio artistique (20 pages maximum, également sans coordonnées).

La candidature peut être déposée par l’artiste lui-même, son éditeur ou une personne tierce.

L’appel à candidatures a été lancé le 27 mars 2026. La sélection suivra un calendrier précis :

clôture des candidatures : 13 mai 2026 à 14h ;

présélection de 10 à 20 livres : juin 2026 ;

annonce de la présélection : juillet 2026 ;

réunion du jury : 18 septembre 2026.

Pour toute question complémentaire, les organisateurs invitent les candidats à contacter : contact@madeanywhere.fr. Déposer sa candidature en ligne ici.

Crédits photo : ADAGP

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com