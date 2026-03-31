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Vers les jardins de Kew

Benoît Reiss

« Dehors 

les jardins de Kew se déploient en sous-bois buttes talus passerelles clairières bosquets de tilleuls de hêtres en cèdres solitaires peupliers lances souples en longues échappées droites que prolongent des plaines tracées d’après les plans de sommeils anciens »


Des touristes étourdis, des décors dignes des romans de Dickens, une vie de luxe et de grandeur qui se butte à une réalité économique loin d’être rose… Londres est une capitale de paradoxes, un lieu merveilleux et misérable à la fois. Mais encore faut-il s’autoriser à voir ce qui est beau et ce qui ne l’est pas, tout en même temps, pour le comprendre. 

Peut-être est-ce pour cette raison que Benoît Reiss nous accorde un rapide détour par l’Écosse et ses paysages grandioses. Pour nous inviter à saisir toute la complexité de Londres, de ses rues, de ses habitants… avec la nature indomptable comme contrepied. Surtout, il nous invite à cette balade improbable, saccadée, presque épisodique, qui nous mène jusqu’aux jardins botaniques de Kew. 

Avec 49 poèmes, ce petit recueil est à croquer avec douceur. Quitte à le lire à voix haute, à le murmurer pour soi-même, à faire rouler plusieurs fois les mots sur la langue… Un petit objet de littérature tout à fait délicieux.

#Roman francophone
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Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
31/03/2026 à 16:00

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Vers les jardins de Kew

Benoît Reiss

Paru le 12/03/2026

56 pages

Editions Gallimard

12,00 €

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Scannez le code barre 9782073146038
9782073146038
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