En Allemagne, Penguin Random House accuse OpenAI de contrefaçon

En unissant leurs forces, un pingouin et un dragon parviendront-ils à menacer OpenAI, la société américaine derrière l'inévitable outil d'intelligence artificielle générative ChatGPT ? Le groupe Penguin Random House, en Allemagne, se tourne en tout cas vers le tribunal, estimant qu'OpenAI s'est rendu coupable de violation du droit d'auteur de la série Der kleine Drachen Kokosnuss, d'Ingo Siegner (parue en France chez Bayard sous le titre Pomino Pimento, dans une traduction de France Lamorlette).

Publiée depuis 1999 par cbj, une maison d'édition intégrée au groupe Penguin Random House, la série mettant en scène le dragon Kokosnuss est particulièrement populaire, de l'autre côté du Rhin. Dans sa plainte, le groupe éditorial assure que ChatGPT propose des reproductions très fidèles des ouvrages d'Ingo Siegner, même lorsque l'utilisateur se contente d'une simple demande.

Les contenus générés par ChatGPT seraient ainsi trop proches des œuvres originales de Siegner. Selon la plainte déposée par PRH, l'outil basé sur l'IA « propose même de créer un ouvrage prêt à être imprimé, doté d'une couverture qui plagie des illustrations et des légendes, et fournit même des instructions pour le commercialiser sur des plateformes d'autopublication ».

Autrement dit, à en croire la plainte de l'éditeur, ChatGPT encouragerait franchement à la contrefaçon d'une œuvre protégée par le droit d'auteur. Par ailleurs, l'éditeur affirme qu'OpenAI a utilisé des ouvrages de Siegner pour « entrainer » le modèle derrière son agent conversationnel, ce qui expliquerait la grande ressemblance entre les contenus générés et l'œuvre originale.

Cette phase d'« entraînement » consiste en un traitement de gigantesques volumes de données par les programmes, afin de devenir plus pertinents et efficaces dans la formulation et la génération des réponses.

Réguler la production par IA

Déposée le 27 mars dernier, la plainte de Penguin Random House a été précédée, selon un communiqué du groupe éditorial, par une mise en demeure restée sans réponse. « Par ce procès, nous voulons contribuer à une protection réelle du droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle, et faire en sorte que des conditions justes soient mises en œuvre pour les professionnels de la création », a expliqué Carina Mathern, éditrice chargée des livres jeunesse et jeunes adultes et membre du conseil d'administration de PRH.

Le groupe a reçu, dans sa procédure, le soutien de l'Association des éditeurs et des libraires allemands, le Börsenverein des Deutschen Buchhandels. « De plus en plus de créateurs et d'ayants droit s'opposent, en justice, à l'exploitation de leurs œuvres », souligne Peter Kraus vom Cleff, PDG de l'organisation, dans un communiqué.

À LIRE - Laure Darcos, l'IA et les ayants droit : “On veut siffler la fin de la récré“

« L'intelligence artificielle ne doit pas se développer au détriment de ceux et celles qui créent. Quiconque utilise des œuvres protégées doit le faire dans des conditions transparentes, légales et justes », poursuit-il.

En effet, les procédures judiciaires contre les développeurs d'outils basés sur l'intelligence artificielle, dont OpenAI, se multiplient. Aux États-Unis, les tribunaux se sont d'ores et déjà penchés sur la question, et un premier règlement a même été validé entre des auteurs, des éditeurs et Anthropic, société américaine à l'origine des grands modèles de langage Claude. Celui-ci prévoit le versement de dédommagements, à hauteur de 3000 $ par œuvre, pour leur utilisation illégale à des fins d'entrainement.

En France, le Syndicat national de l'édition a porté plainte contre Meta, qui développe son modèle Llama, pour « contrefaçon » et « parasitisme économique », en mars 2025.

Un précédent encourageant

L'initiative judiciaire de Penguin Random House ne doit rien au hasard. Le tribunal régional de Munich, sollicité par le groupe éditorial, a en effet rendu une décision particulièrement remarquée en matière de droit d'auteur et d'exploitation des œuvres par les outils d'intelligence artificielle.

Dans sa décision rendue le 11 novembre 2025, il avait jugé que ChatGPT ne pouvait pas se prévaloir de l'exception européenne au titre de la fouille de textes et de données pour reproduire et exploiter des paroles de chansons. Le fournisseur du fameux outil, OpenAI, avait été assigné en justice par la Gesellschaft für musikalische Aufführungs — und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), une société de gestion des droits d'auteur dédiée aux créateurs de l'industrie musicale.

À LIRE - Chez Maison Pop, des couvertures dopées à l'IA qui font pschitt ?

La société américaine a fait appel de la décision, qui a toutefois ouvert une porte pour les ayants droit en fragilisant la ligne de défense des développeurs de grands modèles de langage.

Rappelons enfin que de nouvelles dispositions du règlement européen sur l'intelligence artificielle doivent entrer en vigueur au mois d'août prochain, prévoyant des obligations supplémentaires pour les développeurs et fournisseurs d'IA.

Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com