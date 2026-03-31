La Grande Librairie explore l’humour sous toutes ses formes

Avec Je suis drôle (Gallimard), David Foenkinos propose une variation inattendue autour du comique. Son personnage, aspirant humoriste, accède au succès non pas en déclenchant le rire, mais en suscitant l’émotion, voire les larmes. Derrière ce renversement, le romancier et cinéaste explore une idée simple et troublante : faire rire, aujourd’hui, c’est aussi chercher à être aimé. Un roman tragicomique qui capte quelque chose de l’époque.

Sophie Fontanel, avec Shéhérazade et la 602ème nuit (Seghers), s’attaque à une figure fondatrice de la littérature mondiale. Elle revisite l’héroïne des Mille et une nuits dans une perspective moderne et féministe, interrogeant la puissance du récit et la place de l’imaginaire. Une manière de rappeler que l’humour et la fiction peuvent aussi être des outils de réécriture des mythes.

Frédéric Beigbeder revient avec Ibiza a beaucoup changé (Albin Michel), un recueil de « contes amoraux » dans lequel il retrouve son alter ego Octave Parango. Fidèle à son style, l’auteur se moque de tout — et surtout de lui-même. Entre satire et désinvolture, le livre joue sur une forme de décadence assumée, où l’humour sert à désamorcer autant qu’à provoquer.

Dans Des filles comme il faut (L’Iconoclaste), Nadia Daam met en scène Blanche, trentenaire en difficulté, entraînée dans une enquête autour de la disparition d’une ancienne professeure. Entre polar et chronique sociale, le roman mêle tension narrative et humour mordant, dessinant le portrait d’une génération et de ses fragilités, sans jamais renoncer à faire rire.

Autrice reconnue de bande dessinée et de littérature jeunesse, Audrey Alwett signe avec Sainte Emmerderesse (Éditions Héloïse d’Ormesson) son premier roman pour adultes. Elle y imagine une bande d’amis ressuscitant une sainte revancharde pour fonder une nouvelle religion. Un récit volontairement déjanté, où l’humour flirte avec la satire.

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L’émission fait également un détour par les jardins du Palais Royal pour rencontrer Alison Bechdel, figure majeure de la BD américaine, dont Fun Home (trad. Liliane Sztajn et Corinne Julve, Denoël) fête ses 20 ans. À ses côtés, Iris Brey revient sur La Véritable Histoire du test de Bechdel (Denoël). Ensemble, elles évoquent la représentation, l’écriture et le rôle de l’humour comme outil critique et politique.

Côté librairies, direction Saint-Symphorien-d’Ozon, dans le Rhône, où Julien Antoine et Sylvère Long ont repris la librairie Les Cocottes Rousses. L’émission met ainsi en lumière ces lieux de médiation essentiels, où les livres continuent de circuler et de se transmettre.

Enfin, la séquence « Si on lisait à voix haute » accueille Susie Morgenstern, qui lit un extrait de Matilda de Roald Dahl (Folio Junior) devant une classe de sixième du collège Molière de Chennevières-sur-Marne. Une manière de rappeler que l’humour, dès l’enfance, est aussi une porte d’entrée vers la littérature.

Crédits photo : La Grande Librairie

Par Dépêche

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