Partir en Livre 2026 : cap sur les héros et la lecture estivale

D’année en année, Partir en Livre étend son maillage territorial. L’édition précédente a rassemblé plus de 300.000 participants à travers 6400 événements environ, organisés dans plus de 2000 communes. Le festival s’appuie sur ce réseau pour maintenir une offre dense et accessible, notamment pendant la période estivale.

Les propositions se déploient dans des espaces variés, bien au-delà des circuits habituels du livre. Bibliothèques et librairies côtoient des installations en extérieur, sur des lieux de passage ou de loisirs, afin de toucher les jeunes publics dans leurs environnements quotidiens comme sur leurs lieux de vacances.

Le Centre national du livre soutient cette programmation en accompagnant financièrement 162 structures organisatrices. Ce soutien vise notamment à favoriser la présence d’auteurs et à organiser des temps de rencontre autour du livre, dans un contexte où les pratiques de lecture doivent composer avec le numérique.

Les héros au cœur de l’édition 2026

Le thème retenu cette année, « Nos petits et grands héros », met l’accent sur la place des personnages dans les parcours de lecture. Il renvoie à des figures auxquelles les jeunes lecteurs peuvent s’identifier, qu’il s’agisse de personnages fictifs ou de modèles plus ancrés dans le réel.

« Parce que lire, c’est aussi se projeter, s’identifier, rêver, résister, cette édition mettra en lumière la puissance des récits et des personnages qui, depuis toujours, accompagnent la jeunesse sur le chemin de la lecture et de l’émancipation », ajoute le CNL.

L’illustration officielle est confiée à Julien Neel, créateur de la série Lou !. Apparue en 2004, cette bande dessinée a connu plusieurs adaptations, notamment au cinéma, et a été récompensée au Festival d’Angoulême. Le personnage évolue aujourd’hui dans une nouvelle série, Lou ! Sonata, qui prolonge son histoire à l’âge adulte.

Le Livrodrome et les dispositifs pour les organisateurs

Le Livrodrome, déclinaison itinérante du festival, revient pour une 7e édition. Le dispositif propose une cinquantaine d’activités autour du livre et de ses métiers, mêlant ateliers, formats participatifs et expériences collectives. Il s’adresse en priorité aux adolescents.

Près de 70 auteurs, illustrateurs et professionnels du livre, ainsi que plus de 40 structures culturelles et associatives, sont mobilisés. Le Livrodrome fera étape dans plusieurs villes entre le 17 juin et le 3 juillet, notamment à Savigny-sur-Orge, Saint-Germain-en-Laye, Mulhouse et Martigues.

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En parallèle, les organisateurs peuvent inscrire leurs événements depuis le 30 mars 2026 via la plateforme dédiée. Ils ont également accès à différents outils d’accompagnement, comme des Chèques Lire, des supports de communication ou des ressources éditoriales pour construire leur programmation.

Les inscriptions pour les organisateurs se font à cette adresse.

Crédits illustration : Julien Neel - Lou !

Par Dépêche

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