Royaume-Uni : les éditeurs aménagent une licence pour encadrer l’IA

Au Royaume-Uni, l’idée d’une licence collective pour l’usage des livres par l’intelligence artificielle cesse de relever du débat théorique. Publishers’ Licensing Services, organisme de gestion collective des droits des éditeurs, a lancé début mars la première phase d’un dispositif opt-in destiné à permettre aux ayants droit de choisir les contenus qu’ils souhaitent ouvrir à des usages d’IA générative, contre rémunération et dans un cadre contractuel défini.

L’initiative surgit au moment où Westminster tente de sortir d’un affrontement devenu central entre protection du droit d’auteur et appétit des modèles génératifs pour les corpus éditoriaux.

Le mécanisme annoncé repose sur une adhésion volontaire. Les éditeurs conservent la main sur les œuvres versées au système, ainsi que sur les usages autorisés : entraînement de modèles et autres dispositifs de génération. Le schéma a été développé avec la Copyright Licensing Agency et l’Authors’ Licensing and Collecting Society : il doit s’appuyer sur un réservoir de contenus permettant aux entreprises d’IA d’obtenir des licences dans des conditions tarifées et documentées.

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PLS présente cette voie comme un complément aux accords directs déjà négociés entre certains groupes éditoriaux et les acteurs technologiques.

Réponse de l'industrie à l’impasse politique

Le calendrier ne doit rien au hasard. Le 6 mars, la commission Communications and Digital de la Chambre des lords a recommandé une approche « licensing-first », en rejetant l’idée d’une exception commerciale de Fouille de texte (text and data mining) assortie d’un simple droit d’opposition. Pour les pairs, le problème ne tient pas à un droit d’auteur obsolète, mais à l’usage non autorisé d’œuvres protégées et à l’opacité persistante des données d’entraînement.

Douze jours plus tard, le gouvernement britannique a lui-même acté un recul. Dans son rapport officiel du 18 mars, il indique que l’exception large avec opt-out, qui constituait auparavant son option privilégiée, ne l’est plus. Le texte précise qu’aucune réforme du copyright ne sera engagée avant consolidation des preuves économiques, juridiques et techniques. La consultation initiale, ouverte du 17 décembre 2024 au 25 février 2025, débouche donc non sur une libéralisation, mais sur une phase d’observation plus prudente.

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Dans ce vide réglementaire relatif, PLS tente de construire un outil opératoire. Tom West, son directeur général, résume l’enjeu en expliquant que les éditeurs doivent rester des participants actifs dans la définition des usages de leurs contenus et que la rémunération doit rester équitable. Dit autrement : l’industrie du livre britannique cherche moins à bloquer l’IA qu’à empêcher qu’elle ne se nourrisse gratuitement de catalogues constitués, édités, commercialisés et défendus à grands frais.

L'affrontement change de terrain

Ce déplacement compte. Pendant des mois, la discussion britannique s’est concentrée sur l’alternative binaire entre ouverture forcée et protection stricte. La licence collective introduit une troisième voie : industrialiser l’autorisation, mutualiser la négociation et donner accès à des catalogues dans un cadre monétisé. Pour les éditeurs de taille moyenne ou modeste, rarement en position de signer seuls avec un développeur de modèles, le dispositif promet une porte d’entrée plus réaliste.

Reste la question décisive : la transparence. Le rapport gouvernemental reconnaît que nombre de grands entraînements de modèles se déroulent hors du Royaume-Uni, souvent aux États-Unis, ce qui complique l’application concrète des règles nationales. La Chambre des lords, comme plusieurs juristes, insiste donc sur la nécessité d’obligations beaucoup plus fines concernant l’identification des jeux de données utilisés. Sans cette traçabilité, une licence, même bien conçue, risque de ne couvrir qu’une partie visible d’usages plus vastes.

Pour le livre, le signal reste néanmoins net. Londres ne valide pas, à ce stade, un droit de prélèvement massif sur les œuvres publiées ; il ouvre au contraire un marché de permissions. Entre le vieux réflexe d’appropriation technologique et la lenteur parlementaire, les ayants droit britanniques tentent ainsi d’installer une règle simple : les textes ne deviennent pas des matières premières par défaut, ils restent des actifs négociables.

Crédits photo : GabiMedia CC 0

Par Nicolas Gary

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