Royaume-Uni : les éditeurs aménagent une licence pour encadrer l’IA

À Londres, le livre n’attend plus que l'on tranche depuis le siège du gouvernement à Whitehall. Pendant que les ministres redécouvrent les vertus de la prudence, les ayants droit installent leurs propres barrières de péage. Derrière l’acronyme PLS, il ne s’agit pas d’un détail technique, mais d’une scène très britannique : transformer une guerre de principe sur l’IA en dispositif de licences, de contrats et de contrôle.
Le 31/03/2026 à 12:50 par Nicolas Gary
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31/03/2026 à 12:50
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Au Royaume-Uni, l’idée d’une licence collective pour l’usage des livres par l’intelligence artificielle cesse de relever du débat théorique. Publishers’ Licensing Services, organisme de gestion collective des droits des éditeurs, a lancé début mars la première phase d’un dispositif opt-in destiné à permettre aux ayants droit de choisir les contenus qu’ils souhaitent ouvrir à des usages d’IA générative, contre rémunération et dans un cadre contractuel défini.
L’initiative surgit au moment où Westminster tente de sortir d’un affrontement devenu central entre protection du droit d’auteur et appétit des modèles génératifs pour les corpus éditoriaux.
Le mécanisme annoncé repose sur une adhésion volontaire. Les éditeurs conservent la main sur les œuvres versées au système, ainsi que sur les usages autorisés : entraînement de modèles et autres dispositifs de génération. Le schéma a été développé avec la Copyright Licensing Agency et l’Authors’ Licensing and Collecting Society : il doit s’appuyer sur un réservoir de contenus permettant aux entreprises d’IA d’obtenir des licences dans des conditions tarifées et documentées.
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PLS présente cette voie comme un complément aux accords directs déjà négociés entre certains groupes éditoriaux et les acteurs technologiques.
Le calendrier ne doit rien au hasard. Le 6 mars, la commission Communications and Digital de la Chambre des lords a recommandé une approche « licensing-first », en rejetant l’idée d’une exception commerciale de Fouille de texte (text and data mining) assortie d’un simple droit d’opposition. Pour les pairs, le problème ne tient pas à un droit d’auteur obsolète, mais à l’usage non autorisé d’œuvres protégées et à l’opacité persistante des données d’entraînement.
Douze jours plus tard, le gouvernement britannique a lui-même acté un recul. Dans son rapport officiel du 18 mars, il indique que l’exception large avec opt-out, qui constituait auparavant son option privilégiée, ne l’est plus. Le texte précise qu’aucune réforme du copyright ne sera engagée avant consolidation des preuves économiques, juridiques et techniques. La consultation initiale, ouverte du 17 décembre 2024 au 25 février 2025, débouche donc non sur une libéralisation, mais sur une phase d’observation plus prudente.
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Dans ce vide réglementaire relatif, PLS tente de construire un outil opératoire. Tom West, son directeur général, résume l’enjeu en expliquant que les éditeurs doivent rester des participants actifs dans la définition des usages de leurs contenus et que la rémunération doit rester équitable. Dit autrement : l’industrie du livre britannique cherche moins à bloquer l’IA qu’à empêcher qu’elle ne se nourrisse gratuitement de catalogues constitués, édités, commercialisés et défendus à grands frais.
Ce déplacement compte. Pendant des mois, la discussion britannique s’est concentrée sur l’alternative binaire entre ouverture forcée et protection stricte. La licence collective introduit une troisième voie : industrialiser l’autorisation, mutualiser la négociation et donner accès à des catalogues dans un cadre monétisé. Pour les éditeurs de taille moyenne ou modeste, rarement en position de signer seuls avec un développeur de modèles, le dispositif promet une porte d’entrée plus réaliste.
Reste la question décisive : la transparence. Le rapport gouvernemental reconnaît que nombre de grands entraînements de modèles se déroulent hors du Royaume-Uni, souvent aux États-Unis, ce qui complique l’application concrète des règles nationales. La Chambre des lords, comme plusieurs juristes, insiste donc sur la nécessité d’obligations beaucoup plus fines concernant l’identification des jeux de données utilisés. Sans cette traçabilité, une licence, même bien conçue, risque de ne couvrir qu’une partie visible d’usages plus vastes.
Pour le livre, le signal reste néanmoins net. Londres ne valide pas, à ce stade, un droit de prélèvement massif sur les œuvres publiées ; il ouvre au contraire un marché de permissions. Entre le vieux réflexe d’appropriation technologique et la lenteur parlementaire, les ayants droit britanniques tentent ainsi d’installer une règle simple : les textes ne deviennent pas des matières premières par défaut, ils restent des actifs négociables.
Crédits photo : GabiMedia CC 0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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En Corée du Sud, le dépôt légal se heurte à une production automatisée que le cadre actuel absorbe mal. Le 4 février 2026, la Bibliothèque nationale (National Library of Korea, NLK) a annoncé l’exclusion d'ouvrages qu'a proposés un éditeur, connu pour publier des milliers de titres numériques en un temps record.
19/02/2026, 11:45
Audible accélère la convergence des formats. Le 18 février 2026, la filiale d’Amazon déploie une lecture immersive dans son application : texte Kindle et audio Audible se synchronisent, mot à mot, sur des centaines de milliers de titres. Les lecteurs peuvent écouter et lire simultanément, sans surcoût de droits pour les éditeurs. Après les voix IA, la plateforme renforce son écosystème et verrouille l’expérience de lecture.
19/02/2026, 11:28
Spotify met aussi en avant une dynamique déjà observée sur ses marchés anglophones : +36 % d’auditeurs de livres audio sur un an, +37 % d’heures d’écoute, et un public majoritairement âgé de 18 à 34 ans (52 % de l’audience livres audio revendiquée). L’entreprise indique que des éditeurs comme Bloomsbury, HarperCollins et Lagardère attribuent à la plateforme une croissance à deux chiffres de leurs ventes audio.
18/02/2026, 16:37
Depuis l’automne 2025, les grands groupes du livre accélèrent sur un terrain longtemps réservé aux plateformes : l’ingénierie de l’intelligence artificielle. Les annonces d’emploi et les initiatives sectorielles dessinent une stratégie cohérente : internaliser des briques IA pour piloter la chaîne du livre, optimiser la découverte des titres et industrialiser des tâches à forte intensité de données.
18/02/2026, 12:04
En 2025, les bibliothèques connectées à Libby et Sora ont franchi un seuil qui ressemble à une bascule : plus de 820,5 millions de prêts numériques dans le monde, selon OverDrive. La hausse atteint 10,9 % sur un an, portée par un usage devenu réflexe — ebook, audio, magazines, comics — au même geste : emprunter, immédiatement, depuis un téléphone.
14/02/2026, 11:04
Dans l’univers du livre, la communication visuelle n’est plus un simple habillage. Elle participe pleinement au récit éditorial. L’art du montage, longtemps associé au cinéma, s’impose désormais comme un outil stratégique pour libraires, éditeurs et auteurs soucieux de structurer leur présence publique.
13/02/2026, 06:45
Impossible, désormais, de demander à Gemini ou à Nano Banana (outil de génération d’images de Gemini) de générer une image mettant en scène des personnages issus de l’univers Disney. Des requêtes qui fonctionnaient encore récemment se heurtent maintenant à un refus, assorti d’un message évoquant des « préoccupations de fournisseurs de contenus tiers ».
12/02/2026, 18:11
Début février, Microsoft a officialisé son Publisher Content Marketplace, ou PCM, une plateforme destinée à permettre aux éditeurs de mettre leurs contenus sous licence pour des usages liés à l’intelligence artificielle, avec une rémunération indexée sur l’usage et des outils de suivi détaillés. L’objectif affiché est clair : créer un nouveau flux de revenus pour les producteurs d’information tout en améliorant la fiabilité des réponses fournies par les assistants conversationnels.
11/02/2026, 14:35
Calibre a longtemps ressemblé à un atelier d’ébéniste : solide, précis, mais visuellement daté. Avec Calibre 9.0, le gestionnaire de bibliothèques numériques piloté par Kovid Goyal s’offre enfin une façade plus accueillante. La version, publiée le 30 janvier 2026, place au centre une nouveauté très visible : une vue Bookshelf, traduite en français par Bibliothèque.
05/02/2026, 11:32
La Silicon Valley a longtemps vanté l’intelligence artificielle comme promesse de progrès. Derrière les discours marketing, un projet inédit révèle un versant industriel beaucoup plus brutal : acheter des livres, les réduire en lambeaux, puis en extraire chaque mot pour nourrir des algorithmes. Aux États-Unis, des documents judiciaires dévoilés fin janvier jettent une lumière crue sur cette stratégie et son coût éthique.
01/02/2026, 13:26
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