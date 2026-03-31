La bibliothèque présidentielle de Trump, entre mégalomanie et flou juridique

Les visuels diffusés montrent une tour monumentale sur le front de mer de Miami, composée de verre et de structures dorées. L’ensemble s’inscrit dans une esthétique immédiatement identifiable, proche des codes visuels de la Trump Organization.

Les images, dont certaines semblent issues de rendus générés à l’aide d’outils d’intelligence artificielle, mettent en scène des espaces spectaculaires : reconstitution du Bureau ovale, gigantesque salle de réception, escalators dorés, mais aussi un avion présidentiel installé dans un vaste hall. Le projet a été attribué à l’agence d’architecture floridienne Bermello Ajamil.

Selon plusieurs analyses, notamment celle du Washington Post, ces images participent autant d’une stratégie de communication que d’une projection architecturale réelle, rappelant, dans une très moindre mesure tant l'indécence était paroxystique, la triste vidéo d'une Gaza transformée en Côte d'Azur du Moyen-Orient...

La bibliothèque d'un businessman

Pour comprendre les enjeux de ce projet, il faut d’abord rappeler ce qu’est une bibliothèque présidentielle aux États-Unis. Elle relève d’un système institutionnel structuré, piloté par les Archives nationales (NARA), et a pour mission de conserver, classer et rendre accessibles les archives d’une présidence. Ce dispositif comprend aujourd’hui seize bibliothèques physiques réparties sur le territoire américain, chacune associée à un ancien président .

Dans le cas de Donald Trump, une bibliothèque présidentielle existe déjà - au sens institutionnel du terme. Les Archives nationales américaines (NARA) ont en effet lancé dès 2021 un site officiel, qui constitue la Donald J. Trump Presidential Library dans sa forme administrative. Ce dispositif numérique centralise les archives de son premier mandat, conformément au Presidential Records Act.

Cette existence ne dépend pas de la construction d’un bâtiment physique. Aux États-Unis, une bibliothèque présidentielle est d’abord un ensemble d’archives publiques géré par l’État fédéral. Le bâtiment, lorsqu’il existe, vient ensuite comme lieu d’exposition et de consultation.

À LIRE - Documents classifiés : la justice lâche aussi les proches de Trump

Autrement dit, le projet de Miami ne correspond pas à la création de la bibliothèque elle-même, mais à celle d’un équipement distinct, porté par une fondation privée. Ce futur site, financé hors du cadre fédéral, aura vocation à accueillir des expositions, à mettre en scène la présidence Trump et à attirer le public, avec une dimension à la fois mémorielle, politique et touristique assumée.

D’un côté, donc, trumplibrary.gov, site public administré par les Archives nationales. De l’autre, trumplibrary.org, site privé de la fondation chargée de financer et promouvoir le futur bâtiment de Miami. Ce second site affiche pour l’instant un simple « Coming Soon », avec des liens pour faire un don et une invitation spécifique pour les contributions supérieures à 10.000 $.

Miami, un choix hautement politique

Le choix de Miami comme site d’implantation a été acté à l’automne 2025, lorsque les autorités de Floride, sous l’impulsion du gouverneur républicain Ron DeSantis, ont validé la cession d’un terrain appartenant au Miami Dade College, pour plus de 67 millions $, destiné à être transféré à la fondation de la bibliothèque présidentielle. La parcelle se trouve à proximité immédiate de la Freedom Tower, un bâtiment emblématique qui a servi de centre d’accueil pour les réfugiés cubains dans les années 1960 et constitue aujourd’hui un repère historique majeur de la ville.

Le transfert du terrain n’a cependant pas été sans controverse. Dès le premier vote du conseil d’administration du Miami Dade College en septembre 2025, une action en justice a été engagée par un historien local, accusant l’institution d’avoir violé les règles de transparence prévues par les Sunshine Laws de Floride, en ne donnant pas une information suffisante au public. Une juge a temporairement bloqué la cession du terrain, le temps d’examiner la procédure.

Face à cette contestation, le conseil d’administration a organisé un nouveau vote en décembre 2025, après une consultation publique élargie, confirmant unanimement la cession du terrain malgré une opposition significative d’une partie des habitants et du corps universitaire. La justice a finalement levé les obstacles.

Financement privé et opacité grandissante

Au-delà de la question foncière, c’est surtout le financement du projet qui cristallise les interrogations. Traditionnellement, les bibliothèques présidentielles sont financées par des fonds privés, avant d’être éventuellement intégrées au réseau fédéral. Dans le cas Trump, cette logique est poussée à un degré particulièrement élevé.

À LIRE - NASA : la plus grande bibliothèque de recherche de l’agence ferme

Des élus démocrates, dont les sénateurs Elizabeth Warren et Richard Blumenthal, ainsi que la représentante Melanie Stansbury, ont ainsi adressé en mars 2026 une lettre à plusieurs grandes entreprises technologiques - dont Meta, X ou Paramount -, demandant des éclaircissements sur des versements annoncés pouvant atteindre 63 millions $, dans le cadre d’accords transactionnels. Selon ces élus, ces fonds auraient été fléchés vers la future bibliothèque présidentielle, sans que leur destination précise ni les modalités de gestion ne soient clairement établies.

Cette opacité a été nourrie par un imbroglio associatif. WUSF a rapporté qu’un premier organisme, le Donald J. Trump Presidential Library Fund, avait été dissous en 2025, avant qu’une nouvelle structure, la Donald J. Trump Presidential Library Foundation, ne soit créée. C’est cette fondation qui a finalement été désignée comme destinataire du terrain de Miami, et Eric Trump y apparaît comme administrateur.

À cela s’ajoute l’ampleur annoncée de la collecte. D’après des documents fiscaux révélés fin 2025 et repris par plusieurs médias, la fondation viserait environ 950 millions $ de dons sur plusieurs années, dont 50 millions dès la première phase, puis 300 millions et 600 millions $ sur les années suivantes. À ce stade, aucune enveloppe finale officielle de construction ni calendrier ferme de livraison n’ont pourtant été rendus publics dans la communication actuelle de la fondation.

Une politisation assumée des lieux culturels

À ces enjeux financiers et juridiques s’ajoute une dimension politique singulière. Donald Trump est redevenu président en janvier 2025, ce qui brouille le schéma habituel des bibliothèques présidentielles, généralement pensées comme des instruments de mémoire d’après-mandat. Le projet de Miami s’inscrit donc dans une temporalité inhabituelle, où la construction d’un lieu consacré à la postérité d’un président coexiste avec l’exercice même du pouvoir. Cette superposition renforce la portée stratégique de l’opération, à la fois monument de mémoire, outil de collecte et instrument de communication politique en temps réel.

Ce brouillage s’inscrit dans une séquence plus large où Trump a cherché à reprendre la main sur de grandes institutions culturelles et mémorielles. En février 2025, le conseil d’administration du Kennedy Center l’a élu à sa tête après un remaniement du board, et la présidente de l’institution, Deborah Rutter, a été écartée dans la foulée. Depuis, le centre est devenu l’un des symboles de cette politisation de la culture, avec polémiques sur sa gouvernance, changements de programmation et même contentieux autour de l’ajout du nom de Trump au bâtiment.

La même logique a touché le champ muséal et la mise en récit de l’histoire américaine. En mars 2025, Trump a signé le décret « Restoring Truth and Sanity to American History », qui vise explicitement à réorienter la présentation du passé américain dans les institutions fédérales. Ce texte a ensuite servi de base à une revue interne demandée par la Maison-Blanche sur plusieurs musées et expositions du Smithsonian, avec pour objectif affiché d’aligner leur contenu sur une vision plus célébratoire de l’histoire nationale.

À LIRE - Pourquoi Anthropic poursuit le gouvernement américain : un conflit inédit autour de l’IA

Dans ce climat, le Smithsonian a aussi été entraîné dans une controverse après le retrait temporaire d’un cartel mentionnant les deux procédures d’impeachment visant Trump dans une exposition sur la présidence américaine.

À ce stade, la bibliothèque présidentielle de Donald Trump apparaît moins comme une institution stabilisée que comme une projection de pouvoir en cours de construction. Derrière les images spectaculaires diffusées par Eric Trump se dessine un projet encore suspendu à de nombreuses incertitudes - juridiques, financières et politiques.

Photographie : Donald Trump, en mars 2025 (illustration, Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com