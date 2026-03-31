Moins de publications !” : Jeanne & Juliette, le pari d’un modèle éditorial différent

Dès l’origine, la maison s’est construite autour d’une conviction simple : donner toute leur place aux grandes héroïnes et aux récits incarnés. L’intégration au sein de Media Participations a constitué une étape structurante. Elle a permis de consolider le catalogue, d’élargir la diffusion des titres et de faire connaître la maison auprès de nouveaux lecteurs.

Aujourd’hui, ma maison écrit un nouveau chapitre de son histoire.

À partir du printemps 2026, elle reprend la main sur l’ensemble de ses choix éditoriaux et commerciaux. Ce mouvement traduit une volonté claire : retrouver une capacité d’action plus directe, plus souple, pour accompagner les textes et leurs auteurs avec une attention fine, au rythme qui leur correspond. Et surtout moins de publications !

Nous ne tournons pas une page, nous la poursuivons. Avec ce qu’il faut de justesse pour rester fidèles à celles qui habitent nos livres. Nos héroïnes avancent, elles exigent qu’on les accompagne au plus près. C’est exactement ce qui nous manquait. Retrouver une manière de décider plus directe, plus incarnée, beaucoup plus humanisée.

Une ligne éditoriale affirmée, au plus près des lectrices

Cette indépendance retrouvée s’accompagne d’un repositionnement éditorial assumé. Fidèle à ce qui la fonde, Jeanne & Juliette continue de défendre des romans portés par des voix féminines fortes et des trajectoires intimes puissantes, mais élargit désormais son regard. Aux grandes fresques historiques viendront répondre des héroïnes contemporaines, ancrées dans notre époque, traversées par ses tensions, ses désirs, ses contradictions.

Dans cette dynamique, le catalogue existant ne s’efface pas, il s’inscrit au contraire dans la durée. Il fera l’objet de rééditions progressives, dans des formats repensés, tandis que de nouveaux textes viendront l’enrichir.

La maison ne cherche pas à multiplier les titres, mais à composer, avec exigence, un catalogue lisible et vivant, capable d’accompagner ses héroïnes, d’hier comme d’aujourd’hui, dans le temps long.

Entre continuité et nouveaux élans

Ce nouveau cadre ouvre plusieurs perspectives concrètes : un travail renforcé avec un réseau choisi de libraires partenaires, la remise en lumière de titres emblématiques, et l’exploration de formats éditoriaux qui prolongent l’expérience de lecture au-delà du livre lui-même.

La relation avec la communauté de lectrices, déjà au cœur du projet, sera également développée à travers des espaces d’échange plus directs, pensés comme des lieux de circulation vivante autour des textes.

Ces dernières années nous ont permis de mieux comprendre ce qui nous relie profondément à nos lectrices. Retrouver notre indépendance, c’est aussi pouvoir travailler à une échelle plus précise, plus attentive, sans renoncer à ce que nous voulons construire.

Dans un paysage éditorial en mutation, Jeanne & Juliette fait le choix d’un modèle plus agile, fondé sur la qualité des textes, la clarté de sa ligne et la solidité des liens tissés avec ses auteurs, ses partenaires et ses lecteurs.

Les prochaines publications s’inscriront dans cette continuité, avec un programme éditorial dévoilé progressivement à partir de l’automne 2026.

Maison d’édition indépendante, Jeanne & Juliette publie des romans portés par des héroïnes singulières.

Crédits photo © Jeanne & Juliette

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com