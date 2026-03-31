Moins de publications !” : Jeanne & Juliette, le pari d’un modèle éditorial différent

Après plusieurs années passées au sein de Media Participations, Jeanne & Juliette choisit de retrouver une pleine autonomie éditoriale. Une décision mûrie, moins comme une rupture que comme un recentrage, afin de poursuivre son développement avec justesse, exigence et une relation toujours plus directe avec ses lecteurs. Par Virginie Bégaudeau, fondatrice.
Le 31/03/2026 à 12:35 par Auteur invité
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31/03/2026 à 12:35
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Dès l’origine, la maison s’est construite autour d’une conviction simple : donner toute leur place aux grandes héroïnes et aux récits incarnés. L’intégration au sein de Media Participations a constitué une étape structurante. Elle a permis de consolider le catalogue, d’élargir la diffusion des titres et de faire connaître la maison auprès de nouveaux lecteurs.
Aujourd’hui, ma maison écrit un nouveau chapitre de son histoire.
À partir du printemps 2026, elle reprend la main sur l’ensemble de ses choix éditoriaux et commerciaux. Ce mouvement traduit une volonté claire : retrouver une capacité d’action plus directe, plus souple, pour accompagner les textes et leurs auteurs avec une attention fine, au rythme qui leur correspond. Et surtout moins de publications !
Nous ne tournons pas une page, nous la poursuivons. Avec ce qu’il faut de justesse pour rester fidèles à celles qui habitent nos livres. Nos héroïnes avancent, elles exigent qu’on les accompagne au plus près. C’est exactement ce qui nous manquait. Retrouver une manière de décider plus directe, plus incarnée, beaucoup plus humanisée.
Cette indépendance retrouvée s’accompagne d’un repositionnement éditorial assumé. Fidèle à ce qui la fonde, Jeanne & Juliette continue de défendre des romans portés par des voix féminines fortes et des trajectoires intimes puissantes, mais élargit désormais son regard. Aux grandes fresques historiques viendront répondre des héroïnes contemporaines, ancrées dans notre époque, traversées par ses tensions, ses désirs, ses contradictions.
Dans cette dynamique, le catalogue existant ne s’efface pas, il s’inscrit au contraire dans la durée. Il fera l’objet de rééditions progressives, dans des formats repensés, tandis que de nouveaux textes viendront l’enrichir.
La maison ne cherche pas à multiplier les titres, mais à composer, avec exigence, un catalogue lisible et vivant, capable d’accompagner ses héroïnes, d’hier comme d’aujourd’hui, dans le temps long.
Ce nouveau cadre ouvre plusieurs perspectives concrètes : un travail renforcé avec un réseau choisi de libraires partenaires, la remise en lumière de titres emblématiques, et l’exploration de formats éditoriaux qui prolongent l’expérience de lecture au-delà du livre lui-même.
La relation avec la communauté de lectrices, déjà au cœur du projet, sera également développée à travers des espaces d’échange plus directs, pensés comme des lieux de circulation vivante autour des textes.
Ces dernières années nous ont permis de mieux comprendre ce qui nous relie profondément à nos lectrices. Retrouver notre indépendance, c’est aussi pouvoir travailler à une échelle plus précise, plus attentive, sans renoncer à ce que nous voulons construire.
Dans un paysage éditorial en mutation, Jeanne & Juliette fait le choix d’un modèle plus agile, fondé sur la qualité des textes, la clarté de sa ligne et la solidité des liens tissés avec ses auteurs, ses partenaires et ses lecteurs.
Les prochaines publications s’inscriront dans cette continuité, avec un programme éditorial dévoilé progressivement à partir de l’automne 2026.
Maison d’édition indépendante, Jeanne & Juliette publie des romans portés par des héroïnes singulières.
Crédits photo © Jeanne & Juliette
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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En tant qu'industrie culturelle aux importants revenus, doublée d'une capacité d'influence non négligeable, le secteur du livre et son encadrement suscitent bien des convoitises. Quelques multinationales aux moyens conséquents n'hésitent pas à solliciter les représentants publics, afin d'influer sur les votes ou la politique générale. En 2024, Amazon et Fnac-Darty se sont montrés particulièrement offensifs...
02/03/2026, 16:18
Comme d'autres industries et secteurs culturels, le livre n'échappe pas aux pouvoirs de lobbies et groupes d'influence, qui informent les décisions publiques, mais tentent aussi de les orienter à leur profit. Afin d'encadrer ces pratiques et d'éviter des dérives dommageables pour la démocratie, quelques obligations existent, malgré tout très limitées.
02/03/2026, 16:18
Le 6 mars paraîtra aux éditions des Syrtes La Promenade de Mária Földes, « une véritable découverte littéraire », traduit du hongrois (Transylvanie) par Catherine Fay. Un roman autobiographique publié en 1974, écrit par une autrice de langue hongroise en Roumanie, survivante de la Shoah, oubliée ensuite par les vagues de l’histoire.
02/03/2026, 12:04
Un maire refuse l’acquisition d’un roman dans une médiathèque municipale. Le livre : Fille de pute, de Swann Dupont. Les motifs avancés sont connus. Pas de règlement voté, donc pas d’achats, considère le maire. Et puis, n'oublions pas la protection des mineurs, donc l'impérieuse prudence. D'ailleurs, le titre du livre lui-même, voyez-vous... même sans lire le bouquin, pas besoin d'aller trop loin. Pourtant, la lecture de ce récit fait assez mal à la réalité.
25/02/2026, 16:43
En octobre 2025, la députée Sophie Taillé-Polian (Écologiste et Social, Val-de-Marne), vice-présidente de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, déposait une proposition de loi cherchant à empêcher « la constitution de monopoles économiques dans les secteurs des médias et de l'édition ». Elle revient pour nous, à l'occasion d'un entretien, sur les motivations derrière ce texte, pensé en réponse à un phénomène qui « représente un danger pour notre démocratie ».
25/02/2026, 10:10
Il existe, en plein centre de Hong Kong, une librairie française - mais il serait plus juste de dire francophone - nichée dans le quartier animé de Sheung Wan, au beau milieu des gratte-ciel, des tramways grinçants - que l’on appelle ici ding-ding - et du flux continu des passants.
24/02/2026, 17:25
À l’approche des élections municipales de mars 2026, l’Association des archivistes français (AAF) intensifie son plaidoyer. L’organisation lance un appel national aux maires sortants candidats à leur réélection ainsi qu’à l’ensemble des futur·es candidat·es, les invitant à s’engager formellement en faveur d’une gestion rigoureuse des archives communales et intercommunales.
24/02/2026, 14:48
À un mois du rendez-vous parisien, La Conscience & l’Invisible, qui se tiendra au Grand Rex, voit son programme et ses intervenants susciter curiosité et intérêt. Dans la continuité des précédentes éditions conçues de concert, les éditions Guy Trédaniel s’associent à l’essayiste et conférencier Jean Staune. Cette rencontre rassemblera un large auditoire autour d’une interrogation qui résiste aux certitudes — ce que “nous” sommes, et ce qui, peut-être, subsiste lorsque le cerveau s’éteint.
23/02/2026, 15:31
Cette tribune naît d’une plongée dans le scandale Agessa, de ces mois passés à s’enliser dans un marécage administratif où chaque démarche enfonce davantage. Derrière les formulaires, les silences et les réponses dilatoires, se dessine un système qui exige des victimes qu’elles financent leur propre réparation. Ce récit d'Henri Fellner expose les rouages d’un piège institutionnel, ses acteurs, ses complicités et les forces qui s’acharnent à maintenir les auteurs hors du droit commun.
23/02/2026, 12:02
Sur le quai de l’Hôtel de Ville, Pierre est assis avec son camarade Maxime. L'ancien libraire et chineur invétéré nous présente ses « outils » : des textes « utiles », des archives de luttes, des classiques qui reviennent, des fonds devenus introuvables ou presque - et surtout, des ponts.
20/02/2026, 18:22
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