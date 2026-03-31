La Divine Comédie comme vous ne l’avez jamais vue : Dante illustré par Botticelli

Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis commande à Florence, à la fin du XVe siècle, une version du déjà très connu texte de La Divine Comédie, qu’il souhaite voir illustrée par Botticelli. L’œuvre de Dante, largement diffusée dès le XIVe siècle sous forme de manuscrits, est ici copiée sur parchemin et accompagnée d’images conçues pour lui répondre.

Chaque chant devait faire face à son illustration, dans un ensemble pensé comme un tout. Le projet est resté inachevé. Dispersé, fragmenté, le manuscrit a circulé entre différentes collections. Ce sont aujourd’hui les feuillets illustrés par Botticelli qui sont conservés, séparés, entre Berlin et le Vatican. L’édition en rassemble les éléments connus et permet d’en restituer la cohérence.

Pourtant, tout semble au départ opposer Dante et Botticelli. Le premier appartient au Moyen Âge, dans une Florence marquée par les luttes politiques et religieuses ; le second vit à la Renaissance, dans un environnement très différent, tourné vers l’Antiquité et de nouvelles manières de penser l’art et le monde. Malgré cela, le peintre lit Dante avec attention et en suit le parcours, chant après chant.

Botticelli ne se limite pas à représenter des scènes. Il montre aussi les gestes et les attitudes de Dante, ce qui permet de suivre son cheminement. La différence entre les trois parties est très nette.

Dans l’Enfer, les images sont pleines, chargées de corps et de scènes violentes. Dans le Purgatoire, l’espace se dégage, les figures sont moins serrées. Dans le Paradis, le changement est plus radical encore : les décors disparaissent presque entièrement. Il ne reste souvent que Dante et Béatrice, l’élue de son cœur et qui devient ici son guide, entourés de formes simples, comme des cercles ou de la lumière. Dante la regarde et la voit se transformer à mesure qu’elle s’approche de Dieu, centre du monde et source de toute lumière.

Dans le manuscrit commandé par Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis, texte et image étaient pensés pour être vus ensemble, en vis-à-vis. L’ouverture du livre permettait de lire un chant tout en regardant l’illustration correspondante. L’édition actuelle reprend ce principe en respectant la place et l’intégrité des images.

Reste enfin la traduction de Jacqueline Risset. Elle ne cherche pas à restituer un Dante ancien ou figé. Elle part au contraire de l’idée que le texte est vivant. La forme originale, avec ses rimes enchaînées, crée un rythme continu difficile à reproduire en français. Il faut donc trouver un autre équilibre. Sa traduction privilégie le rythme et la fluidité. Elle accepte de s’écarter de certaines contraintes formelles pour conserver l’élan du texte. Comme elle l’écrit, il s’agit de retrouver « la vitesse vivante de la Comédie ».

Cette édition propose ainsi d’approcher La Divine Comédie de la façon souhaitée par Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis. Toute « récente » que soit cette publication, nous sommes réellement conscients d’avoir entre les mains quelque chose de rare, quelque chose de quasiment miraculeux.

Par Audrey Le Roy

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