Webtoon : l’essor mondial qui fragilise les traducteurs

Une question de travail plus qu’une question technologique se pose : que devient la traduction quand une industrie fondée sur la publication hebdomadaire, la circulation internationale accélérée et la rentabilité transforme la langue en variable d’ajustement ? Le constat qu’opère The Webtoon-ish part d’une scène précise, à Séoul, puis remonte vers une mécanique plus large : baisse des tarifs, montée du volume, intégration de prestataires par les plateformes et, désormais, banalisation d’outils automatisés.

La chronologie donne du poids à cette lecture. Le ministère sud-coréen de la Culture rappelait en janvier 2024 que le chiffre d’affaires du webtoon dans le pays avait atteint 1 829 milliards de wons en 2022, en hausse de 16,8 % sur un an, tandis que les entreprises identifiaient déjà l’interprétation et la traduction comme leur premier besoin d’accompagnement à l’international, à 53,9 %.

Dans le même mouvement, le revenu annuel brut moyen des auteurs ayant travaillé toute l’année reculait à 98,4 millions de wons, soit 20,3 millions de moins que l’année précédente. L’expansion mondiale augmentait donc la dépendance aux médiations linguistiques, sans garantir une meilleure rémunération du travail créatif.

De la pénurie à l’industrialisation

The Webtoon-ish avance qu’autour de 2017, l’essor international des webtoons coréens a bouleversé le paysage de la traduction en Corée. Selon lui, des centaines de séries circulaient en 2023 vers l’anglais, le français, l’espagnol ou le japonais, au point de créer pendant plusieurs années une demande soutenue pour des traducteurs et des éditeurs linguistiques.

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Ce témoignage décrit un moment de rareté, quand les plateformes cherchaient des prestataires capables d’absorber un flux hebdomadaire massif. Mais cette phase a produit son envers : des sociétés de traduction se sont repositionnées sur le webtoon, des groupes ont pris des participations dans des acteurs de la localisation, et la traduction a cessé d’être une ressource rare pour devenir une fonction intégrée à une chaîne pilotée par les plateformes.

C’est ici que le billet cesse d’être anecdotique. Il décrit moins une disparition de la traduction qu’une dévalorisation de son prix unitaire. Song écrit que la baisse des tarifs a touché l’ensemble du marché coréen de la traduction et l’explique par un double mouvement : multiplication des professionnels en concurrence et passage de la qualité à la quantité.

La formule est rude, mais elle rejoint une dynamique classique des économies de plateforme : quand la cadence devient la norme, tout ce qui ralentit la mise en ligne apparaît comme un coût à réduire.

Le signal le plus net est venu de WEBTOON lui-même. Le 25 septembre 2025, la plateforme annonçait la fermeture de son service Fan Translation, en expliquant que le maintien et l’évolution de cet outil étaient devenus insoutenables et qu’elle voulait réorienter ses investissements vers des domaines où son impact serait plus grand. La formule mérite attention : elle ne dit pas seulement qu’un service bénévole s’arrête ; elle indique que la traduction sort du registre communautaire pour revenir dans celui de l’allocation stratégique des ressources.

L’IA comme accélérateur, non comme origine

L’automatisation n’a pas créé seule cette pression. Song insiste sur deux facteurs antérieurs à l’embrasement actuel : les coûts de l’expansion internationale et la quête de rentabilité. Mais l’IA change l’échelle du problème, parce qu’elle donne aux plateformes un argument productif immédiatement exploitable.

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Lorsque WEBTOON a présenté, fin mars 2026, son nouvel outil de traduction pour CANVAS, le message a été limpide : aider les créateurs à franchir les barrières linguistiques et à atteindre un public mondial tout en gardant la maîtrise de leurs œuvres. Traduit en clair, cela revient à promettre davantage de circulation avec moins d’intermédiaires humains.

Le discours officiel prend soin d’encadrer cette bascule, rapporte The Verge. Yongsoo Kim, président de WEBTOON, affirme que ces outils doivent « aider les créateurs à atteindre des lecteurs dans le monde entier tout en conservant le plein contrôle créatif de leurs œuvres » et qu’ils servent à les soutenir, non à les remplacer.

L’outil reste facultatif, un contrôle humain peut intervenir en cas de signalement, et la société promet une meilleure cohérence grâce à des glossaires. Cette prudence lexicale montre pourtant que le point sensible est déjà identifié : toute la question porte sur la place laissée au traducteur comme métier, c’est-à-dire comme compétence rémunérée, éditorialisée et créditée.

Le plus frappant, dans cette séquence, est le déplacement du débat. Il ne s’agit plus seulement de savoir si une traduction automatique sera élégante ou fiable. Il s’agit de comprendre comment un modèle né de la croissance internationale des webtoons, puis discipliné par la recherche de marge, redéfinit la valeur d’un travail qui avait rendu cette croissance possible.

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Les chiffres publics disponibles montrent une industrie toujours expansive, des besoins de traduction officiellement reconnus, des créateurs déjà confrontés à des tensions de revenu, et des plateformes qui rationalisent désormais la circulation linguistique.

Le billet de Webtoon-ish force ainsi à regarder une contradiction très concrète : plus le webtoon se mondialise, plus la traduction devient indispensable, et plus ceux qui la pratiquent risquent d’être traités comme une dépense compressible.

Crédits photo : EFFIE YANG CC BY NC ND 2.0

Par Clément Solym

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