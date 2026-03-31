Prix Céleste Albaret : cinq finalistes pour l’édition 2026

Son nom rend hommage à Céleste Albaret, gouvernante de l’écrivain, dont l’attention et le dévouement contribuèrent à lui permettre d’achever À la recherche du temps perdu.

Pour cette nouvelle édition, cinq titres ont été retenus :

Carlo Jansiti, Les Plaisirs et les Jours de Jacques Guérin (Seuil)

Natalie David-Weill, La Petite Fille au ruban bleu. Le monde disparu d’Irène Cahen d’Anvers (Flammarion)

Christophe Grandemange, Lucien Daudet. Un amour de Proust (Le Charmoiset)

Ivane Guillaume, Perverse ou le roman de Jane (Le Rocher)

Denis Olivennes, Dictionnaire amoureux des Juifs de France (Plon)

La sélection est établie par Philippe Aubier, secrétaire général du prix, puis soumise au jury.

Le jury réunit des personnalités reconnues du monde proustien et littéraire : Antoine Compagnon (Académie française), Michel Erman, Anne Heilbronn, Laure Hillerin, Jacques Letertre, Jürgen Ritte et Jean-Yves Tadié. Comme le veut la tradition, le ou la lauréat(e) de l’année précédente rejoint le jury : Catherine Cusset, récompensée en 2025 pour Ma vie avec Marcel Proust.

Le lauréat 2026 sera désigné le 20 mai, à l’issue de la délibération du jury organisée au restaurant Dessirier, place du Maréchal Juin à Paris.

La remise du prix se tiendra le 17 juin à 19h à l’Hôtel Littéraire Le Swann, situé rue de Constantinople dans le 8e arrondissement de Paris, dans la salle Jacques Guérin, lieu dédié à la mémoire proustienne.

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Depuis sa création, le Prix Céleste Albaret a récompensé des ouvrages variés, mêlant biographies, essais, enquêtes et travaux érudits autour de l’univers de Proust. Parmi les lauréats :

Laure Hillerin, La Comtesse Greffulhe, l’ombre des Guermantes (Flammarion, 2015)

Pierre-Yves Leprince, Les Nouvelles enquêtes de Monsieur Proust (Gallimard, 2016)

Philippe Berthier, Charlus (Bernard de Fallois, 2017)

Évelyne Bloch-Dano, Une jeunesse de Marcel Proust (Stock, 2018)

Thierry Laget, Proust, prix Goncourt. Une émeute littéraire (Gallimard, 2019)

Jean-Yves Tadié, Marcel Proust. Croquis d’une épopée (Gallimard, 2020)

Stéphane Heuet, Autour de Madame Swann (Delcourt, 2021)

Mathilde Brézet, Le grand monde de Proust (Grasset, 2022)

Pedro Corrêa do Lago, Marcel Proust. Une vie de lettres et d’images (Gallimard, 2023)

Aude Terray, La princesse Bibesco (Tallandier, 2024)

Catherine Cusset, Ma vie avec Marcel Proust (Gallimard, 2025)

Au fil des éditions, le prix s’est imposé comme l’un des rendez-vous spécialisés autour de l’œuvre proustienne, récompensant des travaux qui prolongent, éclairent ou réinterprètent l’univers de l’écrivain.

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Par Hocine Bouhadjera

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