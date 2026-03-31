Quatre finalistes pour le Prix Aznavour des Mots d’Amour 2026

Après une troisième édition remportée par Aurélie Razimbaud avec Je danserai pour toi (Denoël, désormais en poche chez Pocket), le prix poursuit son ambition : mettre en lumière des écritures qui interrogent l’amour au XXIe siècle.

Le jury, réuni après une première sélection de dix titres en janvier, a retenu quatre ouvrages finalistes :

Adieu Kolyma d’Antoine Sénanque (Grasset)

Aimer de Sarah Chiche (Julliard)

Les promesses orphelines de Gilles Marchand (Aux Forges de Vulcain)

Une salamandre à l’oreille de Fabrice Capizzano (Au diable vauvert)

Pour Mischa Aznavour, cette sélection reflète un moment particulier de la création littéraire : « L’année 2026 consacre le renouveau de la fiction, le registre littéraire des finalistes s’inscrit dans l’époque, dans une modernité résolument aznavourienne. »

Le ou la lauréat(e) sera annoncé(e) le 22 mai, date symbolique correspondant à la naissance de Charles Aznavour.

Le prix Aznavour accompagnera également plusieurs événements littéraires dans les mois à venir. Il sera présent au Salon du Livre Saint-Germain-des-Prés à Paris les 6 et 7 juin, puis à La Forêt des Livres, organisée le 30 août à Chanceaux-près-Loches. Ces rendez-vous permettront notamment de présenter le palmarès et de proposer des séances de dédicaces ouvertes au public.

Le jury 2026 réunit des personnalités issues du monde littéraire, artistique et médiatique :

Mischa Aznavour, président et fondateur du prix

Aurélie Razimbaud, présidente d’honneur et lauréate 2025

Joséphine Dard, auteure

Gérard Davoust, président d’honneur de la Sacem

Marie Desmeures, éditrice

Pascal Elbé, acteur, scénariste et producteur

Frédéric Hermel, critique littéraire et écrivain

Pascal Nègre, imprésario

Christian Panvert, journaliste et grand reporter

Jacques Terzian, fondateur du prix du Roman News Publicis Drugstore–Les Echos Week-End

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Porté par l’association Aznavour pour l’Amour, le prix s’attache à distinguer des œuvres qui abordent l’amour sous toutes ses formes. Il récompense chaque année un livre publié entre le 1er mai de l’année précédente et le 1er mai de l’année en cours.

Doté de 5000 €, le prix s’appuie sur une sélection issue des propositions des maisons d’édition, y compris indépendantes. « À travers ce prix, c’est l’âme d’Aznavour que je souhaite transmettre : il était un grand lecteur, admiratif des auteurs et amoureux des mots », souligne Mischa Aznavour.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Hocine Bouhadjera

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