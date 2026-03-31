Le Salon du livre de Saint-Germain-des-Prés revient les 6 et 7 juin

Pendant deux jours, la place Saint-Germain-des-Prés accueillera stands, tables de dédicaces et espaces de discussion en plein air. Le salon s’appuie sur un environnement chargé d’histoire, au cœur d’un quartier associé depuis longtemps à la vie littéraire et intellectuelle parisienne. Les Deux Magots, Lipp, L’écume des Pages et Castel comptent parmi les partenaires du projet.

L’événement attire chaque année plus de 4.000 visiteurs avec un public composé à la fois d’habitués des salons littéraires et de passants. Le calendrier, début juin, le place à un moment charnière, à la veille des départs en vacances.

Soixante-dix auteurs et autrices sont annoncés pour cette édition. Parmi eux, Sidonie Bonnec, Maryse Burgot, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Sarah Chiche, Philippe Corbé, Michel Cymes, Olivier Delacroix, Nicolas d’Estienne d’Orves, David Foenkinos, Éric Giacometti, Marc Levy, Justine Lévy, Christine Ockrent, Jean-Michel Ribes, Jean-Christophe Rufin ou encore Bernard Werber. Quarante maisons d’édition seront également présentes sur place.

Différents formats pour rencontrer les auteurs

Les visiteurs pourront assister à des échanges avec les écrivains tout au long du week-end. Les discussions se déroulent en public, directement sur la place, dans un format qui privilégie la proximité.

Plusieurs ateliers sont prévus, avec des propositions concrètes : écrire, lire à voix haute, s’initier à la calligraphie ou participer à une dictée géante. Ces activités s’adressent aussi bien aux adultes qu’aux plus jeunes.

L’ensemble donne au salon un rythme continu, entre moments d’écoute et participation active. Les visiteurs peuvent circuler librement entre les stands, assister à une rencontre puis rejoindre un atelier.

Salon du livre Saint-Germain-des-Prés 2025 ©VV Prod_3

Un café littéraire face aux Deux Magots

La principale nouveauté de cette édition est l’installation d’un café littéraire face aux Deux Magots. Cet espace accueillera débats, conférences et rencontres annoncées comme des temps forts du week-end.

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Le dispositif s’inscrit dans l’histoire du lieu, fréquenté autrefois par Boris Vian, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre ou Ernest Hemingway. L’idée est de recréer un espace de discussion ouvert autour des livres et des idées.

Avec cette nouvelle configuration, le salon ajoute un lieu dédié aux échanges plus formels, en complément des rencontres organisées sur la place.

Crédits illustration : Affiche 2026 par Matthieu Forichon

Par Dépêche

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