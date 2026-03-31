Retour en salles du Fleuve de la mort, de Buñuel

Pour adapter l'ouvrage de Miguel Álvarez Acosta, Luis Buñuel a pu compter sur son fidèle collaborateur, Luis Alcoriza, avec lequel il avait déjà travaillé sur Le Grand Noceur (1949), Los olvidados (1950) ou encore L'Enjôleuse (1953).

Avec ce film, Buñuel a imaginé une allégorie de la mort, sous le western : « Le Fleuve de la mort, c’est sur la mort à la mexicaine, cette mort facile... Vous savez, quand un homme meurt, les gens sont là qui fument et boivent des petits verres d’alcool... La vie est très peu de chose, la mort ne compte pas. Dans le film il y a sept morts, quatre enterrements et je ne sais plus combien de veillées funèbres », remarquait-il auprès des Cahiers du cinéma en 1954.

Le Fleuve de la mort forme un triptyque avec La Montée au ciel (écrit avec Manuel Altolaguirre, 1952) et On a volé un tram (écrit par Mauricio de la Serna, José Revueltas, Luis Alcoriza et Juan De La Cabada, d'après un conte de Mauricio De La Serna, 1954).

Le Fleuve de la mort ressort en salles ce mercredi 1er avril.

Par Antoine Oury

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