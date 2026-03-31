Pauline Peyrade, Prix JesusParadis 2026 pour Les Habitantes

Le Prix JesusParadis récompense chaque année un deuxième roman, et le jury de la récompense a jeté son dévolu sur Les Habitantes, paru en janvier dernier aux éditions de Minuit.

L’histoire se déroule entre la fin du printemps et celle de l’été, dans un hameau et ses alentours, au cœur de collines couvertes de forêts, de champs et de routes. Emily vit seule avec sa chienne Loyse dans la maison héritée de sa grand-mère. C’est là qu’elle a grandi, quand son père est parti fonder une nouvelle famille. Elle y mène une existence en marge, rythmée par les promenades rituelles, les baignades à l’étang, le travail chez Aude dans la ferme voisine. Un jour, des lettres arrivent, lui signifiant la mise en vente imminente de la maison. – Le résumé de l'éditeur pour Les Habitantes

Le jury du Prix JesusParadis réunit Anne Diatkine (journaliste), Jacques Braunstein (journaliste), Christine Plantec (journaliste), Arnaud Viviant (journaliste), Soline Nivet (architecte), Julien Thèves (auteur), Gaël Octavia (autrice), Karim Kattan (auteur, lauréat du Prix JesusParadis 2025) et Jesus Borges. Cinq ouvrages finalistes ont été départagés par leurs soins.

La récompense sera remise à Pauline Peyrade lors d’une grande soirée au bar JesusParadis, ce mardi 31 mars 2026.

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Le prix est doté de 700 € et la lauréate gagne en outre le droit de consommer tous les soirs, pendant un an, un cocktail maison au bar, situé 4, passage du Marché, dans le 10e arrondissement de Paris.

Pauline Peyrade succède à Karim Kattan, salué l'année dernière pour L'Eden à l'aube (Elyzad).

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Par Dépêche

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