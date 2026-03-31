Quelles sont les dix meilleures ventes de livres au Québec en 2025 ?

Le palmarès québécois de 2025 confirme une double dynamique : l’emprise des auteurs internationaux sur la fiction et la montée des usages pratiques, domestiques ou ludiques. La présence récurrente de Freida McFadden, la percée des livres de coloriage et la solidité des guides illustrent une segmentation accrue des pratiques de lecture.
Le 31/03/2026 à 11:31 par Nicolas Gary
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31/03/2026 à 11:31
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Ces dix titres condensent les tendances majeures de 2025 : domination des fictions étrangères sérielles, persistance des guides pratiques et percée des livres d’usage [ou livres pratiques, NdR]. Le palmarès ne reflète pas seulement des succès éditoriaux, mais une transformation des attentes des lecteurs.
1. Astérix en Lusitanie — Fabcaro, Didier Conrad
Nouvel épisode de la série culte, l’album entraîne Astérix et Obélix en territoire lusitanien. Fidèle à l’héritage de Goscinny et Uderzo, l’ouvrage mêle satire contemporaine, jeux de langage et comique de situation. Le succès confirme la capacité de la bande dessinée patrimoniale à mobiliser un lectorat intergénérationnel.
2. Le Guide de l’auto 2026 — Joubert, Gélinas, Lachapelle
Référence annuelle du secteur automobile, l’ouvrage propose essais, comparatifs et analyses techniques. Sa présence dans le classement souligne le poids durable des guides pratiques, notamment dans les segments où l’expertise éditoriale structure la décision d’achat.
3. La femme de ménage — Freida McFadden (trad. Karine Forestier)
Thriller psychologique centré sur une employée domestique au passé trouble, le roman joue sur les retournements de perception et les narrations fragmentées. Son succès repose sur une mécanique narrative efficace et une diffusion internationale massive.
4. Le secret des secrets — Dan Brown (trad. Dominique Defert et Carole Delporte)
Dans la continuité des thrillers ésotériques de l’auteur, le récit articule énigmes historiques, sociétés secrètes et tension narrative. Le positionnement grand public et la notoriété de Brown assurent une visibilité immédiate en librairie.
5. De la graine à la table — Marthe Laverdière
Ouvrage de jardinage et d’alimentation, il accompagne le lecteur du semis à l’assiette. Le livre s’inscrit dans une tendance de fond autour de l’autonomie alimentaire et des pratiques écologiques domestiques.
6. Les secrets de la femme de ménage — Freida McFadden (trad. Karine Forestier)
Suite directe du premier volume, le roman approfondit les zones d’ombre du personnage principal. La fidélisation du lectorat illustre la puissance des séries dans la fiction contemporaine.
7. Coloriages bien-être — Jade Lachine
Livre de coloriage destiné à la détente, il s’inscrit dans le retour des pratiques créatives. L’ouvrage participe à une économie du livre où l’usage prime sur la narration.
8. La psy — Freida McFadden (trad. Karine Forestier)
Autre thriller de l’autrice, centré sur une relation thérapeutique instable. Le succès repose sur une écriture accessible et des intrigues construites autour de la manipulation psychologique.
9. Cent ans d’histoire. Vous m’avez raconté le Québec — Janette Bertrand
Ouvrage mémoriel, il compile récits et témoignages retraçant un siècle d’histoire québécoise. Sa présence souligne l’ancrage des figures médiatiques dans le paysage éditorial.
10. Nos 100 recettes (les meilleures) — Ricardo
Recueil culinaire structuré autour de recettes accessibles, il s’adresse à un large public. Le succès confirme la résilience du livre de cuisine, porté par des marques fortes et une utilité quotidienne.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 23/10/2025
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Hachette
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Paru le 21/08/2024
248 pages
Jean-Claude Lattès
21,90 €
Paru le 14/11/2019
Les Editions La Presse
43,00 €
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À force de promettre des révolutions numériques, l’industrie du livre avait presque oublié une évidence brutale : on lit aussi avec une chaise, une lumière, une odeur, une durée. En Corée du Sud, des cafés-librairies par abonnement remettent cette matérialité au centre. Non par nostalgie, mais par nécessité. Quand le temps manque, que les écrans gagnent et que la vente seule vacille, le livre cherche un autre corps, presque un autre souffle.
26/03/2026, 16:25
Malgré les efforts déployés, la production de livres imprimés en braille reste bien insuffisante pour garantir aux personnes empêchées de lire un accès aux nouveautés éditoriales. Le Centre de transcription et d'édition en braille, association spécialisée basée à Toulouse, tentera, au mois d'avril, d'assurer un service d'adaptation à la demande. L'État, qui soutient financièrement la structure, doit par ailleurs mettre en œuvre un plan de production de documents adaptés.
26/03/2026, 16:15
Le vieux fantasme de la bibliothèque comme temple silencieux ne tient plus très longtemps quand les coupures tombent, que le wifi décroche et que la lumière s’éteint avant la fin de la journée. Au Kenya, certains ont cessé d’attendre le miracle. Ils branchent les lieux de lecture sur une autre logique : moins décorative, plus robuste. Le livre y rencontre enfin ce qu’on oublie trop souvent dans les politiques culturelles : l’électricité, la vraie, celle qui permet au reste d’exister.
26/03/2026, 16:14
Alexander Kluge est mort le 25 mars 2026 à Munich, à l’âge de 94 ans. Avec lui disparaît une figure majeure de la vie intellectuelle allemande d’après-guerre, dont l’œuvre, à la fois littéraire, cinématographique et théorique, a profondément marqué les façons de raconter et de penser les récits aux XXe et XXIe siècles.
26/03/2026, 15:51
Le chiffre d'affaires du groupe Sauramps, qui réunit aujourd'hui deux librairies montpelliéraines et un magasin à Alès, a été divisé par deux entre 2021 et 2024. Un « projet d'association » serait sur la table pour assurer l'avenir de la structure, selon le propriétaire François Fontès, à la tête du groupe Hugar.
26/03/2026, 15:14
Aux Vans, en Ardèche méridionale, LEAP | Les éditions au pluriel avance à rebours des logiques industrielles du livre. Peu de titres chaque année, un catalogue hétérogène, des paris éditoriaux, une imprimerie à l’origine de l’aventure, et un ancrage local qui ne se confond pas avec une ligne de terroir. La maison dirigée par Fabienne De Dyn s’est construite au fil des rencontres, des manuscrits inattendus et d’un rapport très concret à l’objet imprimé.
26/03/2026, 12:06
L'islamologue, prédicateur et auteur Tariq Ramadan a été condamné, ce mercredi 25 mars, à 18 années de réclusion criminelle, reconnu coupable de trois viols, dont un aggravé. La cour criminelle départementale de Paris l'a jugé en son absence, et a suivi les réquisitions du parquet. La peine s'accompagne d’une interdiction définitive du territoire français et d'une interdiction de diffuser tout ouvrage sur les faits.
26/03/2026, 11:48
Stéphane Lagier n'aura pas assuré le secrétariat général du ministère de la Culture par intérim bien longtemps. Lors du Conseil des ministres de ce 25 mars, Catherine Pégard a proposé la nomination de Jérôme Rivoisy à ce poste, laquelle a été acceptée.
26/03/2026, 09:42
Avec Une fenêtre par où s’échapper, publié chez Québec Amérique, Madeleine Allard transforme une intuition née dans l’écriture en un premier roman habité. Entre surgissement du personnage et exploration des tensions intimes, le texte interroge ce qui pousse une histoire à exister. Un récit où création et vertige se confondent.
25/03/2026, 18:11
Il y a des villes où les vitrines changent avec les saisons, et d’autres où la peur mène la danse. À Hong Kong, la librairie indépendante représente désormais un rapport de force. Quand la police y pénètre pour un titre, c'est rarement suite à une envie pressante : plutôt une démonstration qu'entre l’État et les livres, se poursuit une guerre contre les idées...
25/03/2026, 17:25
Pendant que d’autres secteurs culturels s’étourdissent de mots d’ordre sur l’innovation, le Japon déplace des murs plus anciens et plus solides : ceux qui séparaient les lieux du savoir, les circuits de l’information et les usages du pouvoir local. Dans ce jeu feutré de rayonnages et d’archives, c’est une petite secousse institutionnelle qui prend forme.
25/03/2026, 16:12
Le 26 mars, pour les quarante ans de la mort de Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe entrera dans la plus réputée des collections françaises, La Bibliothèque de la Pléiade. Cette publication met en avant la place de l’autrice dans l’histoire littéraire, mais rappelle aussi le faible nombre de femmes présentes dans ce panthéon éditorial.
25/03/2026, 15:18
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