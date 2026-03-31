Quelles sont les dix meilleures ventes de livres au Québec en 2025 ?

Ces dix titres condensent les tendances majeures de 2025 : domination des fictions étrangères sérielles, persistance des guides pratiques et percée des livres d’usage [ou livres pratiques, NdR]. Le palmarès ne reflète pas seulement des succès éditoriaux, mais une transformation des attentes des lecteurs.

1. Astérix en Lusitanie — Fabcaro, Didier Conrad

Nouvel épisode de la série culte, l’album entraîne Astérix et Obélix en territoire lusitanien. Fidèle à l’héritage de Goscinny et Uderzo, l’ouvrage mêle satire contemporaine, jeux de langage et comique de situation. Le succès confirme la capacité de la bande dessinée patrimoniale à mobiliser un lectorat intergénérationnel.

2. Le Guide de l’auto 2026 — Joubert, Gélinas, Lachapelle

Référence annuelle du secteur automobile, l’ouvrage propose essais, comparatifs et analyses techniques. Sa présence dans le classement souligne le poids durable des guides pratiques, notamment dans les segments où l’expertise éditoriale structure la décision d’achat.

3. La femme de ménage — Freida McFadden (trad. Karine Forestier)

Thriller psychologique centré sur une employée domestique au passé trouble, le roman joue sur les retournements de perception et les narrations fragmentées. Son succès repose sur une mécanique narrative efficace et une diffusion internationale massive.

4. Le secret des secrets — Dan Brown (trad. Dominique Defert et Carole Delporte)

Dans la continuité des thrillers ésotériques de l’auteur, le récit articule énigmes historiques, sociétés secrètes et tension narrative. Le positionnement grand public et la notoriété de Brown assurent une visibilité immédiate en librairie.

5. De la graine à la table — Marthe Laverdière

Ouvrage de jardinage et d’alimentation, il accompagne le lecteur du semis à l’assiette. Le livre s’inscrit dans une tendance de fond autour de l’autonomie alimentaire et des pratiques écologiques domestiques.

6. Les secrets de la femme de ménage — Freida McFadden (trad. Karine Forestier)

Suite directe du premier volume, le roman approfondit les zones d’ombre du personnage principal. La fidélisation du lectorat illustre la puissance des séries dans la fiction contemporaine.

7. Coloriages bien-être — Jade Lachine

Livre de coloriage destiné à la détente, il s’inscrit dans le retour des pratiques créatives. L’ouvrage participe à une économie du livre où l’usage prime sur la narration.

8. La psy — Freida McFadden (trad. Karine Forestier)

Autre thriller de l’autrice, centré sur une relation thérapeutique instable. Le succès repose sur une écriture accessible et des intrigues construites autour de la manipulation psychologique.

9. Cent ans d’histoire. Vous m’avez raconté le Québec — Janette Bertrand

Ouvrage mémoriel, il compile récits et témoignages retraçant un siècle d’histoire québécoise. Sa présence souligne l’ancrage des figures médiatiques dans le paysage éditorial.

10. Nos 100 recettes (les meilleures) — Ricardo

Recueil culinaire structuré autour de recettes accessibles, il s’adresse à un large public. Le succès confirme la résilience du livre de cuisine, porté par des marques fortes et une utilité quotidienne.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

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