Une nouvelle patronne pour la fiction chez Leduc

Le groupe Leduc (Albin Michel) annonce la nomination de Marine Alata à la direction éditoriale de son pôle fiction, qui regroupe notamment les marques Charleston, Nami et Belladone, nous confirme-t-on.
Le 30/03/2026 à 18:40 par Hocine Bouhadjera
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
30/03/2026 à 18:40
0
Commentaires
0
Partages
Elle occupait depuis septembre 2022 le poste de directrice littéraire du domaine étranger chez HarperCollins France. À ce titre, elle pilotait le développement du catalogue de fiction - en particulier les romans policiers et thrillers pour HarperCollins Noir - ainsi que des romans historiques avec la création de la collection Au gré du monde, en plus de titres de non-fiction étrangère.
Elle élaborait un programme d’environ 25 titres par an et en assurait le suivi éditorial et la promotion en lien avec les équipes commerciales, marketing et relations presse.
Auparavant, elle a travaillé pendant près de neuf ans aux éditions Robert Laffont. D’abord assistante éditoriale entre 2014 et 2016, elle devient éditrice en 2017 au sein du département de littérature étrangère, où elle intervient sur les collections Pavillons et Pavillons Poche.
Elle y assure la prospection, l’acquisition de titres, le suivi éditorial des manuscrits jusqu’au bon à tirer, ainsi que la coordination avec les services internes. Elle participe également à la relance de Pavillons Poche et à la programmation éditoriale en fonction de l’actualité.
Elle a débuté dans l’édition comme lectrice de manuscrits anglophones pour le Fleuve Noir et traductrice, avant de multiplier les stages et expériences, notamment chez Grove/Atlantic à New York et au sein des équipes de Robert Laffont.
Fondées en 2003 et basées à Paris, les Éditions Leduc ont été rachetées par le groupe Albin Michel en 2018. Leur catalogue se caractérise par une production diversifiée, mêlant ouvrages pratiques, documents, essais et littérature. La maison publie environ 300 nouveautés par an, structurées autour de plusieurs marques éditoriales.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Éditrice reconnue du paysage littéraire français, Elisabeth Samama est décédée le samedi 28 mars 2026, à l’âge de 61 ans, selon des informations communiquées par ses proches. Figure discrète mais influente de l’édition, elle a marqué plus de trente-cinq années de littérature contemporaine par son exigence éditoriale et son engagement constant auprès des auteurs.
29/03/2026, 22:51
Dans le livre, les successions sentent souvent la naphtaline, la révérence obligée et les catalogues conservés sous globe. Bernard Campiche choisit un autre ton. Au moment de transmettre sa maison d’édition, figure majeure des lettres romandes, il lâche une phrase qui vaut manifeste autant que désaveu des héritages figés. Et rappelle qu’un éditeur digne de ce nom ne prépare pas son mausolée: il accepte que d’autres déplacent les murs.
28/03/2026, 04:30
Structure du groupe Les Nouveaux Éditeurs, Maison Pop consacre son catalogue à la « littérature populaire », avec pour ambition principale de la « faire rayonner ». Les couvertures de la série Le Cabinet des Illusions, de Jean-Luc Bizien, brillent surtout par un usage de l'intelligence artificielle, via le recours à une banque d'image. L'éditeur défend une intégration dans « une composition créative et personnalisée », sans mentionner pour autant la présence d'éléments générés par une IA.
27/03/2026, 15:58
Aux Vans, en Ardèche méridionale, LEAP | Les éditions au pluriel avance à rebours des logiques industrielles du livre. Peu de titres chaque année, un catalogue hétérogène, des paris éditoriaux, une imprimerie à l’origine de l’aventure, et un ancrage local qui ne se confond pas avec une ligne de terroir. La maison dirigée par Fabienne De Dyn s’est construite au fil des rencontres, des manuscrits inattendus et d’un rapport très concret à l’objet imprimé.
26/03/2026, 12:06
Le 26 mars, pour les quarante ans de la mort de Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe entrera dans la plus réputée des collections françaises, La Bibliothèque de la Pléiade. Cette publication met en avant la place de l’autrice dans l’histoire littéraire, mais rappelle aussi le faible nombre de femmes présentes dans ce panthéon éditorial.
25/03/2026, 15:18
Après près de trois années passées à développer Saxo, le label jeunesse du groupe Eilean Books, Benjamin Kuntzer annonce son départ. Le traducteur et éditeur, qui revendique près d’une cinquantaine de titres publiés sous cette bannière, choisit de se recentrer sur son activité première : la traduction.
24/03/2026, 18:18
Depuis sa création en 2016, L'Étagère du bas est une maison d'édition spécialisée dans les albums pour les enfants de 2 à 10 ans. Chacun de nos livres est un coup de cœur et nous attachons le plus grand soin à sa fabrication. Nous publions des livres à hauteur d'enfants, c'est-à-dire des ouvrages qui s'adressent véritablement à eux et qui font confiance à leur intelligence, à leur perception des choses. Projet porté par Delphine Monteil.
24/03/2026, 16:08
Décernés chaque année à un éditeur et à une initiative dont les actions améliorent l'accessibilité aux ouvrages, dans le monde entier, les ABC International Excellence Award for Accessible Publishing seront remis lors de la Foire du livre de Bologne, le 13 avril prochain. Parmi les sélectionnés, la maison d'édition FeniXX, liée au très contesté projet ReLIRE autour des livres « indisponibles ».
24/03/2026, 10:19
Le printemps éditorial mêle cette année best-sellers attendus et textes longtemps restés dans l’ombre. Du nouveau roman de Virginie Grimaldi aux cours inédits de Jankélévitch, d’une édition monumentale de Dante à la redécouverte de Martinetti ou Svetchine, ces parutions racontent toutes, à leur manière, un même geste : rouvrir des récits — intimes, philosophiques ou stratégiques — pour mieux comprendre ce qui se joue aujourd’hui.
23/03/2026, 18:24
À rebours des récits qui enferment Camille Claudel dans le désastre, Veronika Mabardi choisit de revenir à l’essentiel : l’œuvre, le geste, la puissance intacte des statues. L’autrice nous raconte comment l’écriture de Sous le regard des statues de Camille Claudel s’est déplacée de la biographie vers une expérience sensible, physique et intime de la sculpture.
23/03/2026, 18:14
Lionel Jospin est mort à 88 ans. L’annonce de sa disparition, rendue publique lundi 23 mars, referme une trajectoire politique majeure, mais elle invite aussi à relire une œuvre de livres moins abondante que cohérente : chez lui, l’écrit n’a jamais servi d’ornement. Il a servi à penser, à répondre, à reprendre la main sur l’Histoire quand la politique, elle, se dérobait.
23/03/2026, 18:06
Genre sulfureux s'il en est, déjà embarqué dans plusieurs polémiques, la dark romance s'insère au sein de la catégorie romance, en décrivant toutefois des relations amoureuses condamnées par la morale ou la loi, voire marquées par l'abus et la violence. La Commission d'enrichissement de la langue française avance l'équivalent « romance toxique » à l'anglicisme, soulignant ainsi l'aspect problématique des interactions.
23/03/2026, 10:45
Un roman surgit, circule, puis s’évapore, tout aussi vite qu'il était apparu. Entre emballement numérique et soupçon algorithmique, l’édition affronte une zone grise où la preuve se dérobe et la réputation vacille. Derrière Shy Girl, ce n’est pas qu’un livre qui chute, c’est une faille qui s’ouvre : qui écrit encore, et comment le démontrer quand le doute devient viral ?
21/03/2026, 10:38
Les Belles Lettres enrichissent leur catalogue avec le lancement d’une nouvelle collection intitulée « Bibliothèque médiévale », consacrée à la traduction et à l’étude de textes majeurs du Moyen Âge.
20/03/2026, 16:51
Le 7 mai paraîtra au Seuil, La Veuve, premier roman de José Saramago, écrit en 1947 et resté inédit en France jusqu’à aujourd’hui. Traduit du portugais par Dominique Nédellec, cette publication constitue un événement éditorial en donnant accès aux débuts littéraires du futur prix Nobel de littérature.
19/03/2026, 18:32
Disney a mis fin à la licence confiée à Unique Heritage Media pour l’édition en français de plusieurs magazines, dont Le Journal de Mickey et Picsou Magazine. L’éditeur l’a confirmé ce mardi 18 mars et indique que ces titres continueront à paraître sous sa responsabilité jusqu’au 31 mars 2027, date de fin annoncée du dispositif actuel. Dans l’intervalle, une réorganisation interne est en discussion et les abonnés doivent être informés ultérieurement de l’identité du nouvel éditeur.
18/03/2026, 17:28
Les Humanoïdes Associés et Pictavita ont une nouvelle interlocutrice presse. Léa Guillonnet est devenue, à compter de mars, la nouvelle responsable presse et communication des Humanoïdes Associés et Pictavita, il y a peu La Boîte à Bulles.
18/03/2026, 16:42
La Fédération des Éditions Indépendantes (FEDEI) a adopté en janvier 2026 une gouvernance collégiale pour représenter ses 500 maisons membres. Cette réorganisation vise à renforcer leur capacité d’action face aux mutations économiques, numériques et écologiques du secteur du livre, en s’appuyant sur une prise de décision partagée et une stratégie collective à moyen terme.
18/03/2026, 13:00
La maison d'édition spécialisée dans la littérature jeunesse L'école des loisirs annonce le décès d'un de ses cofondateurs, Jean Delas, survenu le 16 mars 2026 à l’âge de 86 ans. Il avait créé la structure, qui publie notamment les livres de Maurice Sendak, Marie-Aude Murail, Susie Morgenstern ou Beatrice Alemagna, avec Jean Fabre et Arthur Hubschmid, en 1965.
18/03/2026, 11:02
Né en 1946, l’éditeur et agent littéraire Denis Bourgeois est mort à Paris le mardi 17 mars 2026, à l'âge de 80 ans, nous apprend Soizic Molkhou, directrice de la communication et du service de presse de Flammarion, et femme de Denis Bourgeois.
18/03/2026, 10:50
Les éditions Zulma renforcent leur lien avec le terrain en confiant à Géraldine S. Pion la responsabilité des relations libraires et des festivals. Une nomination qui s’inscrit dans une logique de proximité accrue avec les réseaux de diffusion et les événements littéraires – en attendant le retour en poste de Valentin Féron.
17/03/2026, 16:18
Le passage de Boualem Sansal de Gallimard au groupe Hachette, où il publiera désormais chez Grasset, a suscité de nombreux commentaires. Face à ceux qui questionnaient un possible choix idéologique, d'autres mettaient en évidence une donnée simple, basique : l'argent.
17/03/2026, 13:54
Une nouvelle collection jeunesse entend accompagner les jeunes enfants dans leurs premières interrogations sur le monde et sur eux-mêmes. Dans le jardin d’Oscar propose une série de contes illustrés destinés aux enfants dès 3 ans, conçus pour ouvrir le dialogue entre adultes et enfants autour des grandes questions de l’existence. Les premiers titres de la collection paraîtra en librairie le 7 mai.
12/03/2026, 18:11
Le groupe indépendant de presse So Press, qui publie notamment les titres So Foot, Society, Tsugi et So Film, a créé sa maison d'édition, So Éditions, apprend ActuaLitté. La structure s'est déjà essayée à la publication d'ouvrages, présentés sous sa marque So Lonely, ainsi qu'à la coédition de livres de true crime avec 10/18 (Editis).
12/03/2026, 16:10
Les éditions Pika annoncent la nomination de Manon Cousin et Elsa Duvignacq en tant que nouvelles responsables éditoriales, en remplacement de Mehdi Benrabah. Les deux éditrices, déjà présentes au sein de la maison, prennent désormais la tête de l’éditorial avec l’ambition d’accompagner le développement du catalogue manga.
12/03/2026, 16:08
Après 27 ans chez Gallimard, l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal s’apprête à changer d’éditeur. Selon La Lettre, le jeune académicien a informé Antoine Gallimard de son intention de publier son prochain livre chez Hachette Livre, groupe contrôlé par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré.
12/03/2026, 13:02
La maison d’édition Flammarion accueille une nouvelle éditrice dans ses équipes. Guillemette Magnin a rejoint l’éditeur parisien en mars 2026, après plusieurs expériences dans l’édition publique, la presse et le secteur éducatif.
11/03/2026, 18:33
À la tête des éditions Espaces 34 depuis juillet 2025, Stanislas Nordey présente les premières orientations éditoriales de la maison fondée à Montpellier par Sabine Chevallier. Le projet s’inscrit dans la continuité du catalogue consacré aux écritures dramatiques contemporaines, tout en annonçant de nouvelles collections et un développement du théâtre jeunesse.
11/03/2026, 10:40
Les éditions Panini annoncent la publication en France de plusieurs séries de comics inédites issues des univers Disney, produites aux États-Unis par Dynamite Entertainment en partenariat avec le géant du divertissement. Ce programme éditorial, qui a débuté à l’automne 2025, illustre une mécanique désormais bien rodée dans l’industrie culturelle : l’exploitation transmédia des licences.
10/03/2026, 17:48
Après près de deux décennies au sein du groupe Bragelonne, Claire Renault Deslandes annonce son départ de la maison d’édition. Une décision qui marque la fin d’un long chapitre professionnel, mais pas celle de son engagement dans le monde du livre : l’éditrice indique vouloir se consacrer à de nouveaux projets, tout en confirmant qu’elle poursuivra son parcours dans l’édition.
10/03/2026, 13:07
La maison d'édition Original Watts, créée en 2013 par David Barnier, Fabrice Tellier et Violaine Perreux, longtemps installée à Lyon, tire sa révérence. Le tribunal des activités économiques de Lyon, par un jugement rendu fin février, a prononcé sa liquidation judiciaire. La structure se consacrait notamment à la réédition de comics, en particulier ceux portés par les éditions Lug dans les années 1980.
10/03/2026, 13:05
Le monde de l’édition scientifique et technique est en deuil. Marc Jammet, ancien responsable éditorial chez Eyrolles et figure reconnue de l’édition universitaire, est décédé. Au fil de plusieurs décennies de carrière, il aura marqué à la fois l’édition spécialisée et la formation de nombreuses générations d’étudiants aux métiers du livre.
10/03/2026, 10:18
Les éditions Gallimard annoncent le lancement, en avril 2026, d’une nouvelle collection intitulée Hors-fiction, consacrée à la narrative nonfiction, ou littérature du réel. Cette collection ambitionne d’explorer le monde contemporain en mêlant exigence littéraire et regard documentaire.
09/03/2026, 18:06
En redressement judiciaire depuis le mois de décembre 2024, les Éditions du Poutan, installées à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ont été liquidées. Créée en 2010, la maison compte environ 300 titres à son catalogue, dont des ouvrages historiques et centrés sur le patrimoine, mais aussi des romans et des livres jeunesse.
06/03/2026, 11:01
Autres articles de la rubrique Métiers
À travers La chambre de bonne, Mathieu Pieyre revient sur un lieu modeste devenu matrice d’une jeunesse parisienne, entre solitude et rencontres. Dans ce récit d’apprentissage, la petite chambre se transforme en espace de liberté, mais aussi en point de passage pour une galerie de figures, anonymes ou célèbres. Un roman habité par la mémoire, où les livres et les disparus continuent de faire vivre le présent.
30/03/2026, 18:14
Invité à intervenir à la prestigieuse université de Yale sur ses travaux autour de la « néofascisation », le chercheur en sciences sociales Mathieu Rigouste s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain par le Department of Homeland Security, sans justification officielle. Une décision qui empêche sa venue et plusieurs interventions prévues, et qui constitue, selon lui, une illustration concrète des mécanismes qu’il analyse depuis plusieurs années.
30/03/2026, 17:29
Le ministre de la Culture Wolfram Weimer s'est aliéné une partie du secteur du livre allemand après une intervention pour retirer trois librairies de la liste des lauréats du Deutscher Buchhandlungspreis, récompense institutionnelle. Ces trois enseignes, ancrées politiquement à gauche, ont été qualifiées d'« extrémistes » par l'homme politique, ce qu'elles démentent. L'une d'entre elles a saisi la justice administrative.
30/03/2026, 13:10
Dans un campus népalais, des cartons moisissaient, les termites travaillaient en silence, et personne n’imaginait qu’un tas de volumes finirait par toucher la diplomatie régionale. Puis un incendie s’est déclenché, enregistré en vidéo... laquelle a fini par circuler, et le papier imprimé s’est chargé d’autre chose que d’encre : d’influence, de susceptibilités d’État, et de cette matière inflammable qu’on appelle le symbole.
30/03/2026, 12:00
Aux États-Unis, les rayonnages scolaires se vident sous la même pression que celle remplissant les tribunaux. Et désormais, les gros joueurs de l'industrie du livre entrent dans l’arène. Quand Bertelsmann (Penguin Random House, et d'autres...) dégaine le droit contre les « book bans », ce n’est pas une querelle de catalogue : c’est la preuve qu’un roman, désormais, peut déranger jusqu’à la charpente du pouvoir.
30/03/2026, 10:43
À Toulouse, entre les rayonnages, la brutalité a franchi la ligne rouge. Derrière les discours sur l’accès à toutes et tous, réapparaît ce que l’époque dissimule mal : un service public sommé d’ouvrir grand, même quand le dehors entre avec sa fatigue, sa haine et sa violence la plus nue.
29/03/2026, 20:34
Longtemps, la librairie japonaise a survécu à force de patience, de stocks serrés et de dévouement discret. Désormais, elle s’essaie à un autre régime : portes déverrouillées par QR code, caisses sans caissier, caméras qui remplacent le regard. Dans ce pays où le manque de bras devient une donnée structurelle, l’automatisation ne relève plus de la science-fiction : elle s’invite dans les rayons, avec sa promesse d’efficacité et son parfum de dépossession.
29/03/2026, 03:30
L'acteur Chris Colfer a choisi une carrière qui bifurque brutalement. Devenu auteur à succès, une mue s’opère, presque provocatrice. Il annonce un ouvrage qui sera “radical” et promet quelque chose de transgressif Changer de ton, déranger, déplacer les attentes : dans une industrie du livre friande de figures connues, ce geste interroge autant qu’il fascine.
28/03/2026, 18:40
On a longtemps demandé aux lecteurs de traverser la ville, de trouver l’horaire juste, de plier leur journée au rythme des institutions. Puis certaines villes ont compris l’inverse : c’est au service public de bouger. À Changchun, dans le nord-est de la Chine, la bibliothèque descend du piédestal, entre dans les quartiers, emprunte les circuits du quotidien et transforme un geste banal — prendre un livre — en affaire de proximité réelle.
28/03/2026, 09:41
Milan, ces derniers jours, regarde l'une de ses librairie comme on passe devant un vieux théâtre menacé : un peu de mauvaise conscience, et cette question embarrassante que le marché pose toujours trop tard. Quand un lieu de livres vacille, ce ne sont pas seulement des ventes qui s’effondrent, mais une certaine idée de la transmission, du temps long et de la présence au monde.
28/03/2026, 08:35
Il y a des morts qui ferment une carrière, et d’autres qui rouvrent une faille. Avec Yoshiharu Tsuge, disparu à 88 ans, c’est tout un pan du manga moderne qui revient nous regarder depuis ses marges : un art sans fanfare, sans héroïsme, mais chargé d’angoisse, de silence et de rêves fêlés. Le Japon perd un maître discret ; la bande dessinée mondiale, l’un de ses plus profonds saboteurs de formes, de narration et de confort de lecture.
28/03/2026, 05:00
À compter du 1er avril 2026, Harmonia Mundi Livre intégrera à son réseau de distribution les éditions du Layeur. Une arrivée qui renforce la présence de l’acteur de la distribution sur le segment des beaux livres, avec un catalogue centré sur les musiques populaires et les arts visuels.
27/03/2026, 18:33
La question revient, inchangée, et ravive les tensions. Des membres du personnel de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) appellent à nouveau à se mobiliser contre la fermeture estivale de la bibliothèque, prévue en août prochain. Une pétition circule, dénonçant une décision jugée « inacceptable », tant pour les missions de service public que pour les conditions de travail des agents.
27/03/2026, 17:39
À l’occasion de la publication de l'ouvrage Lever la tête. La recherche interdite sur la résistance kurde (éditions Université Paris Cité) de Pınar Selek et d’une nouvelle audience judiciaire prévue à Istanbul, plusieurs organisations appellent à se mobiliser à Paris les 1er et 2 avril.
27/03/2026, 14:59
À force de grimper, les prix finissent par raconter autre chose que des étiquettes. En Russie, le livre entre dans une zone de turbulences où se mêlent papier plus cher, contrôle accru, logistique sous tension et librairies essorées. Ce n’est plus seulement une affaire de marché : c’est une lente modification du droit concret de lire, feuille après feuille, rayon après rayon, ticket après ticket.
27/03/2026, 12:10
Le groupe NAP, qui détient les enseignes de commerces de proximité Maison de la Presse, mais aussi Point Plus, affiche en 2025 des résultats contrastés mais globalement solides. Si la presse continue de reculer à l’échelle nationale, le livre résiste, et certains segments comme les jeux-jouets tirent nettement la croissance.
27/03/2026, 12:08
Créé par la maison d’édition italienne Feltrinelli et la Fondation Giangiacomo Feltrinelli en 2022, le Prix Inge Feltrinelli (Premio Inge Feltrinelli dans la langue de Dante) s'associe avec l'organisation PEN International. Une mention spéciale mettra ainsi en avant un auteur ou une autrice qui s'engage pour la défense des droits humains.
27/03/2026, 11:42
L'Enssib, École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, basée à Villeurbanne, annonce un renforcement de sa gouvernance, avec plusieurs nominations en ce mois de mars 2026. Elle sera ainsi « en capacité d’accompagner les transitions à l’œuvre et les enjeux contemporains au cœur de son projet », assure l'établissement.
27/03/2026, 09:06
L’écrivain, poète et philosophe Jean-Pierre Faye est mort le 26 mars 2026 à Toulouse, à l’âge de 100 ans, révèle Le Monde. Figure singulière de la vie intellectuelle française, à la croisée de la littérature, de la philosophie et de l’histoire des idées, il aura consacré son œuvre à une interrogation centrale : que fait le langage au monde, et que fait le monde au langage ?
26/03/2026, 16:52
À force de promettre des révolutions numériques, l’industrie du livre avait presque oublié une évidence brutale : on lit aussi avec une chaise, une lumière, une odeur, une durée. En Corée du Sud, des cafés-librairies par abonnement remettent cette matérialité au centre. Non par nostalgie, mais par nécessité. Quand le temps manque, que les écrans gagnent et que la vente seule vacille, le livre cherche un autre corps, presque un autre souffle.
26/03/2026, 16:25
Malgré les efforts déployés, la production de livres imprimés en braille reste bien insuffisante pour garantir aux personnes empêchées de lire un accès aux nouveautés éditoriales. Le Centre de transcription et d'édition en braille, association spécialisée basée à Toulouse, tentera, au mois d'avril, d'assurer un service d'adaptation à la demande. L'État, qui soutient financièrement la structure, doit par ailleurs mettre en œuvre un plan de production de documents adaptés.
26/03/2026, 16:15
Le vieux fantasme de la bibliothèque comme temple silencieux ne tient plus très longtemps quand les coupures tombent, que le wifi décroche et que la lumière s’éteint avant la fin de la journée. Au Kenya, certains ont cessé d’attendre le miracle. Ils branchent les lieux de lecture sur une autre logique : moins décorative, plus robuste. Le livre y rencontre enfin ce qu’on oublie trop souvent dans les politiques culturelles : l’électricité, la vraie, celle qui permet au reste d’exister.
26/03/2026, 16:14
Alexander Kluge est mort le 25 mars 2026 à Munich, à l’âge de 94 ans. Avec lui disparaît une figure majeure de la vie intellectuelle allemande d’après-guerre, dont l’œuvre, à la fois littéraire, cinématographique et théorique, a profondément marqué les façons de raconter et de penser les récits aux XXe et XXIe siècles.
26/03/2026, 15:51
Le chiffre d'affaires du groupe Sauramps, qui réunit aujourd'hui deux librairies montpelliéraines et un magasin à Alès, a été divisé par deux entre 2021 et 2024. Un « projet d'association » serait sur la table pour assurer l'avenir de la structure, selon le propriétaire François Fontès, à la tête du groupe Hugar.
26/03/2026, 15:14
L'islamologue, prédicateur et auteur Tariq Ramadan a été condamné, ce mercredi 25 mars, à 18 années de réclusion criminelle, reconnu coupable de trois viols, dont un aggravé. La cour criminelle départementale de Paris l'a jugé en son absence, et a suivi les réquisitions du parquet. La peine s'accompagne d’une interdiction définitive du territoire français et d'une interdiction de diffuser tout ouvrage sur les faits.
26/03/2026, 11:48
Stéphane Lagier n'aura pas assuré le secrétariat général du ministère de la Culture par intérim bien longtemps. Lors du Conseil des ministres de ce 25 mars, Catherine Pégard a proposé la nomination de Jérôme Rivoisy à ce poste, laquelle a été acceptée.
26/03/2026, 09:42
Avec Une fenêtre par où s’échapper, publié chez Québec Amérique, Madeleine Allard transforme une intuition née dans l’écriture en un premier roman habité. Entre surgissement du personnage et exploration des tensions intimes, le texte interroge ce qui pousse une histoire à exister. Un récit où création et vertige se confondent.
25/03/2026, 18:11
Il y a des villes où les vitrines changent avec les saisons, et d’autres où la peur mène la danse. À Hong Kong, la librairie indépendante représente désormais un rapport de force. Quand la police y pénètre pour un titre, c'est rarement suite à une envie pressante : plutôt une démonstration qu'entre l’État et les livres, se poursuit une guerre contre les idées...
25/03/2026, 17:25
Pendant que d’autres secteurs culturels s’étourdissent de mots d’ordre sur l’innovation, le Japon déplace des murs plus anciens et plus solides : ceux qui séparaient les lieux du savoir, les circuits de l’information et les usages du pouvoir local. Dans ce jeu feutré de rayonnages et d’archives, c’est une petite secousse institutionnelle qui prend forme.
25/03/2026, 16:12
Il aura suffi d’un scrutin municipal pour réviser une tournée promotionnelle : Mazarine Pingeot et le journaliste Arnaud Gonzague, qui devait animer la rencontre avec l'essayiste, ont annulé leur venue à La Flèche. En cause, l’arrivée de l’extrême droite aux commandes locales, et ce qu’elle change aussitôt dans le décor symbolique de la culture, des scènes publiques et des invitations.
25/03/2026, 10:37
La direction générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est susceptible d'être vacante, annonce le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cet établissement public national administratif scolarise des enfants français résidant hors de France, mais aussi des élèves étrangers dans les établissements d'enseignement français.
25/03/2026, 09:50
Malgré un premier appel lancé en novembre 2025, la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire n'a pas trouvé, à ce jour, de profil pour succéder à Christine Diacon, en poste depuis 2022.
25/03/2026, 09:50
Les éditions Stock et leur autrice, la journaliste Nassira El Moaddem, annoncent le dépôt d’une plainte après les propos tenus par le sénateur Les Républicains Thierry Meignen. Dans un entretien accordé au Monde, l'ancien maire du Blanc-Mesnil, ville de Seine-Saint-Denis, s’en est violemment pris à la journaliste : « Je vais la faire condamner pour diffamation. Je vais la fouetter. J’irai au bout, elle va mourir, je la tue. »
24/03/2026, 17:37
Le livre aime ses vitrines, ses prix, ses auteurs, ses promesses de rentrée. Mais loin des tables de librairie et des discours de filière, il avance aussi grâce à des salariés que l’on ne voit presque jamais. Quand le plein d’essence devient une ligne de fracture, c’est tout un envers du décor qui remonte à la surface : celui des entrepôts, des trajets contraints et d’une mécanique sociale qui se grippe en silence.
24/03/2026, 15:10
La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt relatif au droit d'auteur au sein de l'UE, et plus précisément concernant l’édition critique d’une œuvre littéraire tombée dans le domaine public. Pour l'institution, cette proposition éditoriale constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur à part entière, à condition que les commentaires et l'apparat critique en fassent une « création intellectuelle ».
24/03/2026, 14:55
Simon & Schuster tourne une nouvelle page. L’éditeur américain a nommé, début mars, Greg Greeley, ancien cadre dirigeant d’Amazon, au poste de directeur général. Il succède à Jonathan Karp, en fonction depuis 2020, qui avait annoncé son départ et qui restera au sein de la maison pour lancer un nouveau label éditorial, Simon Six.
24/03/2026, 14:14
Commenter cet article