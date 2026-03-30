Une nouvelle patronne pour la fiction chez Leduc

Elle occupait depuis septembre 2022 le poste de directrice littéraire du domaine étranger chez HarperCollins France. À ce titre, elle pilotait le développement du catalogue de fiction - en particulier les romans policiers et thrillers pour HarperCollins Noir - ainsi que des romans historiques avec la création de la collection Au gré du monde, en plus de titres de non-fiction étrangère.

Elle élaborait un programme d’environ 25 titres par an et en assurait le suivi éditorial et la promotion en lien avec les équipes commerciales, marketing et relations presse.

Auparavant, elle a travaillé pendant près de neuf ans aux éditions Robert Laffont. D’abord assistante éditoriale entre 2014 et 2016, elle devient éditrice en 2017 au sein du département de littérature étrangère, où elle intervient sur les collections Pavillons et Pavillons Poche.

Elle y assure la prospection, l’acquisition de titres, le suivi éditorial des manuscrits jusqu’au bon à tirer, ainsi que la coordination avec les services internes. Elle participe également à la relance de Pavillons Poche et à la programmation éditoriale en fonction de l’actualité.

Elle a débuté dans l’édition comme lectrice de manuscrits anglophones pour le Fleuve Noir et traductrice, avant de multiplier les stages et expériences, notamment chez Grove/Atlantic à New York et au sein des équipes de Robert Laffont.

Fondées en 2003 et basées à Paris, les Éditions Leduc ont été rachetées par le groupe Albin Michel en 2018. Leur catalogue se caractérise par une production diversifiée, mêlant ouvrages pratiques, documents, essais et littérature. La maison publie environ 300 nouveautés par an, structurées autour de plusieurs marques éditoriales.

Par Hocine Bouhadjera

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