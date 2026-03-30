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Culturissimo 2026 : 100 rendez-vous gratuits pour faire vivre la littérature partout en France

Du 1er avril au 30 juin 2026, le festival Culturissimo reprend la route pour une 13e édition placée sous le signe de l’accessibilité et de la diversité. Porté par les Espaces Culturels E.Leclerc, l’événement propose 100 rendez-vous gratuits à travers 60 villes, en métropole comme en outre-mer.

Le 30/03/2026 à 18:04 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

30/03/2026 à 18:04

Hocine Bouhadjera

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Culturissimo mise sur la gratuité et la proximité. Lectures, spectacles et concerts se déploient sur tout le territoire, dans une logique de diffusion culturelle large, sans barrière sociale ni géographique. L’an passé, plus de 20.000 spectateurs avaient répondu présent. Une dynamique que les organisateurs entendent prolonger en 2026, en renforçant encore le lien entre artistes et publics.

Une programmation entre patrimoine et création contemporaine

Pour cette nouvelle édition, la programmation revendique un équilibre entre grands textes du patrimoine et œuvres contemporaines. Une manière de faire dialoguer les époques et les sensibilités.

Du côté des classiques, le festival rend notamment hommage à Emily Brontë avec une lecture des Hauts de Hurlevent, interprétée par Julie Depardieu, accompagnée du mandoliniste Julien Martineau, à La Réunion et au Neubourg.

En parallèle, l’actualité littéraire occupe une place centrale. À Grasse, Denis Podalydès prêtera sa voix à La maison vide de Laurent Mauvignier, récompensé par le prix Goncourt et le prix Landerneau des lecteurs 2026. À Ancenis, Lanester et Pontivy, Marianne Denicourt, accompagnée de la violoncelliste Dom la Nena, proposera une lecture du dernier roman de Delphine de Vigan, Je suis Romane Monnier.

À Chartres, Blois, Saint-Junien et Narbonne, Olivia Ruiz offrira une lecture musicale de son nouveau livre, ¡Vamos!, entourée de ses musiciens.

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Des voix du théâtre et du grand écran au service des textes

La programmation repose sur un large éventail d’interprètes, mêlant figures de la Comédie-Française et personnalités populaires.

Denis Podalydès, Laurent Stocker ou Éric Génovèse incarnent la tradition théâtrale, tandis que Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec, Thibault de Montalembert, Liane Foly, Félix Moati ou Fanny Cottençon prêtent leur voix à des textes contemporains.

Des habitués du festival comme Nicole Garcia, Philippe Torreton, Clotilde Courau ou Marie-Christine Barrault participent également à cette édition, assurant une continuité artistique.

Écrivains et artistes à la rencontre du public

Culturissimo ne se limite pas aux lectures : le festival multiplie les occasions de rencontre entre auteurs et lecteurs. Parmi les invités figurent des écrivains à succès tels que David Foenkinos, Cécile Coulon, Éric-Emmanuel Schmitt, Philippe Besson, Michel Bussi, Mélissa Da Costa ou encore Laëtitia Milot.

Des personnalités issues d’autres horizons artistiques, comme Bruce Toussaint ou Alice Pol, viennent également enrichir cette programmation hybride.

 La musique occupe une place importante dans cette édition, avec plusieurs propositions mêlant textes et performances musicales.

À Rennes, Bayeux, Tarbes, Tarare ou Saint-Nazaire, des artistes comme Clara Ysé, Helena Noguerra, Camille Berthollet, Luiza ou le duo Birds on a Wire proposeront des moments à la croisée des genres, entre poésie, lecture et concert.

Ci-dessous, le programme détaillé : 

Crédits photo : Culturissimo

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Kafka amoureux : une création redonne vie à son histoire avec Dora Diamant

La rencontre entre Franz Kafka et Dora Diamant, à l’été 1923 sur les rives de la mer Baltique, est au cœur de Dora et Franz, sauver le jour, un spectacle écrit et mis en scène par Caroline Arrouas. Présentée du 30 mars au 11 avril 2026 à l’Espace Grüber Hall du Théâtre national de Strasbourg, cette création propose de revisiter l’une des dernières histoires d’amour de l’écrivain pragois, dans une forme mêlant théâtre, musique klezmer et fragments de textes.

13/03/2026, 12:38

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Billie Eilish dans une adaptation de La Cloche de détresse, de Sylvia Plath

L'autrice-compositrice Billie Eilish ferait ses premiers pas au cinéma dans une adaptation de La Cloche de détresse, œuvre la plus connue de la romancière et poétesse américaine Sylvia Plath. L'interprète de « Birds of a Feather » serait tout en haut de la liste des candidates constituée par la réalisatrice Sarah Polley.

12/03/2026, 09:49

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Arnold Schwarzenegger en Conan le Barbare : le retour du roi ?

L'acteur américain Arnold Schwarzenegger affirme qu'un nouveau film adapté des romans de Robert E. Howard est en préparation, dans lequel il manierait à nouveau l'épée de Conan le Barbare. King Conan le montrerait en roi déchu, après quatre décennies de règne.

11/03/2026, 12:11

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À Paris, les aquarelles familiales de Quentin Gréban exposées à la galerie Robillard

Du 19 au 25 mars 2026, la galerie Robillard à Paris présente Un air de famille, une exposition consacrée au travail de l’illustrateur belge Quentin Gréban. L’événement réunit les illustrations originales de son album Grands-Parents, récemment publié aux éditions Mijade, ainsi qu’une sélection d’œuvres issues de ses livres consacrés aux relations familiales. Un vernissage en présence de l’artiste est organisé le 18 mars à partir de 18h.

10/03/2026, 10:27

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Amitié, football, mafia : un récit de Roberto Saviano au cinéma

Un nouveau récit de Roberto Saviano se dirige vers les écrans de cinéma. Les sociétés de production italiennes PiperFilm et Palomar ont déclaré ouvert le tournage de Super Santos, basé sur le livre Cuore Puro. Paru en 2022 en Italie chez Giunti, le roman est resté inédit en français à ce jour.

10/03/2026, 09:31

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La plus grande exposition consacrée à F’murrr au Musée Tomi Ungerer

Le Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration de Strasbourg consacre au dessinateur F’murrr une grande exposition intitulée « Hi-Yo, c’est l’écho. L’esprit de F’murrr, annoté par Camille Potte », présentée du 6 mars au 30 août 2026. Organisée dans le cadre des Rencontres de l’Illustration et du Printemps du dessin, elle constitue à ce jour la plus vaste exposition institutionnelle dédiée à l’auteur.

09/03/2026, 18:13

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Julie Deliquet nommée directrice du Théâtre national de la Colline

Ce lundi 9 mars marque l'entrée en fonction de Julie Deliquet en tant que directrice du Théâtre national de la Colline. Sa nomination a été décrétée par le président de la République le 6 mars dernier, sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la Culture Catherine Pégard.

09/03/2026, 13:05

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Seine-Saint-Denis : le festival Hors limites célèbre 40 ans de résidences d’écrivains

Du 27 mars au 11 avril, le festival littéraire Hors limites revient en Seine-Saint-Denis pour une nouvelle édition placée sous le signe de l’anniversaire. Porté par l’association Bibliothèques en Seine-Saint-Denis, l’événement marquera les 40 ans du programme de résidences Écrivain·es en Seine-Saint-Denis, dispositif de soutien à la création littéraire sur le territoire.

09/03/2026, 12:15

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Cahiers troués, livres transformés : une exposition insolite à Paris

Du 20 au 29 mars 2026, l’espace de L’ahah, situé Cité Griset dans le 11ᵉ arrondissement de Paris, accueille l’artiste Dominique De Beir pour une exposition intitulée « Suites à L’ahah ». À l’occasion de cet événement, l’artiste présente un ensemble de dessins, peintures et livres, en dialogue direct avec la parution de son nouvel ouvrage Dos, publié par Roven éditions.

06/03/2026, 12:00

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Léa Mysius adapte Histoires de la nuit, de Laurent Mauvignier

La société de distribution Le Pacte a daté la sortie du film Histoires de la nuit, adapté du roman de Laurent Mauvignier paru en septembre 2020 aux éditions de Minuit. Le long-métrage, qui réunit notamment Hafsia Herzi, Benoît Magimel et Bastien Bouillon, sera en salles le 16 septembre prochain.

05/03/2026, 10:31

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Le Trait et l'Esprit : l'Institut de France célèbre la BD

Les 13 et 14 mars prochain, l'Institut de France, fort de ses cinq académies, se lance dans une fête de la bande dessinée, « à la fois dans sa dimension historique et à travers un éclairage contemporain ». Une programmation variée est prévue, entre rencontres, dédicaces et conférences.

04/03/2026, 12:04

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César 2026 : la littérature triomphe au cinéma

Le palmarès 2026 des Césars met en lumière la place centrale des œuvres issues de la littérature dans le cinéma français contemporain. Au premier rang, L’Attachement, réalisé par Carine Tardieu, s’impose comme le grand gagnant en remportant le César du Meilleur film, ainsi que celui de la Meilleure adaptation.

27/02/2026, 14:56

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L’Ange de la Révolte : les métamorphoses de Satan 

Du 26 juin au 8 novembre 2026, le musée Thomas Henry de Cherbourg-en-Cotentin consacrera une exposition d’envergure à une figure aussi fascinante que dérangeante : Satan. Intitulée L’Ange de la Révolte. Satan dans les arts au XIXe siècle, cette manifestation entend proposer la première grande étude monographique consacrée à la transformation du diable en anti-héros romantique, symbole de liberté, de transgression et de modernité artistique.

26/02/2026, 17:42

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En avril, un week-end gratuit d’anthropologie au musée du quai Branly

Le musée du quai Branly – Jacques Chirac organise à Paris, les samedi 4 et dimanche 5 avril 2026, la 7e édition du week-end « L’Anthropologie va vous surprendre ! », en accès libre et gratuit. La programmation, consacrée au thème « Temps et rythmes » et pensée en lien avec le 20e anniversaire du musée réunit conférences, mini-conférences, commentaires d’œuvres, projections et un concert-lecture. 

25/02/2026, 16:43

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Un grand pouvoir implique une grande rentabilité : vers un nouveau Spider-Verse ?

Sony Pictures a annoncé le redémarrage complet de son « Sony’s Spider-Man Universe » (SSU), une série de films dérivés de l’univers de Spider-Man, après des résultats critiques et financiers jugés insuffisants par le studio. La décision a été confirmée par le PDG Tom Rothman lors d’une interview récente dans le podcast The Town, qui a évoqué une nouvelle approche avec un casting et des histoires inédits.

25/02/2026, 12:53

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Le Centre Pompidou rend hommage à Frederick Wiseman, cinéaste de l’observation pure

Frederick Wiseman est mort le 16 février 2026 à l’âge de 96 ans. La Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Pompidou et la Cinémathèque du documentaire rendent hommage au cinéaste américain, figure majeure du documentaire contemporain. 

23/02/2026, 17:11

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À Alençon, une exposition où l’on lit autant qu’on regarde

Jusqu'au 30 avril 2026, l’Hôtel du département à Alençon accueille « Mot à Mot », la nouvelle exposition de l’artiste plasticienne Val d’Off, organisée par le Fonds départemental d'art contemporain de l'Orne. À travers un parcours centré sur l’écriture manuscrite et le papier journal recyclé, l’artiste explore le mot comme matière première. 

23/02/2026, 14:23

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835 auteurs, 199 librairies : la Bretagne met le livre à l’honneur

Manifestation régionale rassemblant les acteurs et actrices du livre et de la lecture, le Mois du livre en Bretagne revient pour une troisième édition du 16 février au 15 mars 2026. Plus de 100 événements sont organisés dans les bibliothèques et librairies bretonnes, avec plus de 100 auteurs, autrices, éditeurs et éditrices de la région invités à la rencontre des publics.

19/02/2026, 12:43

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Georges Perec, archives d’une enfance : aux sources d’une mémoire fragmentée

À l’occasion du 90ᵉ anniversaire de la naissance de Georges Perec (7 mars 1936 – 3 mars 1982), les Archives de Paris consacrent une exposition à l’écrivain, présentée du 21 février au 22 mai 2026. Intitulée « Georges Perec, archives d’une enfance », elle propose une enquête inédite dans les traces administratives, familiales et historiques qui entourent l’enfance de l’auteur de W ou le souvenir d’enfance.

17/02/2026, 18:28

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(In)dépendances : une saison pour comprendre la concentration des médias et de la culture

Comment continuer à créer et à exister en dehors des circuits dominants ? Qui détient les récits et, à travers eux, façonne notre vision du monde ? À quel moment peut-on considérer que l’on perd son indépendance ?

17/02/2026, 14:41

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Dialogues franco-libanais : Marseille accueille une édition augmentée des Rencontres d’Averroès

Du 28 octobre au 1er novembre 2026, les Nouvelles Rencontres d’Averroès proposent à Marseille une édition augmentée, inscrite dans le cadre de la Saison Méditerranée. Pensée en étroite collaboration avec le groupe de presse libanais L’Orient-Le Jour, cette édition Marseille – Beyrouth entend faire dialoguer les deux rives autour des grandes questions contemporaines.

17/02/2026, 12:52

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Chloé Dabert première femme nommée à la tête du Théâtre national de Bretagne

La comédienne et metteuse en scène Chloé Dabert a été nommée à la direction du Théâtre national de Bretagne (TNB). 

13/02/2026, 17:54

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