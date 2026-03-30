Culturissimo 2026 : 100 rendez-vous gratuits pour faire vivre la littérature partout en France

Culturissimo mise sur la gratuité et la proximité. Lectures, spectacles et concerts se déploient sur tout le territoire, dans une logique de diffusion culturelle large, sans barrière sociale ni géographique. L’an passé, plus de 20.000 spectateurs avaient répondu présent. Une dynamique que les organisateurs entendent prolonger en 2026, en renforçant encore le lien entre artistes et publics.

Une programmation entre patrimoine et création contemporaine

Pour cette nouvelle édition, la programmation revendique un équilibre entre grands textes du patrimoine et œuvres contemporaines. Une manière de faire dialoguer les époques et les sensibilités.

Du côté des classiques, le festival rend notamment hommage à Emily Brontë avec une lecture des Hauts de Hurlevent, interprétée par Julie Depardieu, accompagnée du mandoliniste Julien Martineau, à La Réunion et au Neubourg.

En parallèle, l’actualité littéraire occupe une place centrale. À Grasse, Denis Podalydès prêtera sa voix à La maison vide de Laurent Mauvignier, récompensé par le prix Goncourt et le prix Landerneau des lecteurs 2026. À Ancenis, Lanester et Pontivy, Marianne Denicourt, accompagnée de la violoncelliste Dom la Nena, proposera une lecture du dernier roman de Delphine de Vigan, Je suis Romane Monnier.

À Chartres, Blois, Saint-Junien et Narbonne, Olivia Ruiz offrira une lecture musicale de son nouveau livre, ¡Vamos!, entourée de ses musiciens.

Des voix du théâtre et du grand écran au service des textes

La programmation repose sur un large éventail d’interprètes, mêlant figures de la Comédie-Française et personnalités populaires.

Denis Podalydès, Laurent Stocker ou Éric Génovèse incarnent la tradition théâtrale, tandis que Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec, Thibault de Montalembert, Liane Foly, Félix Moati ou Fanny Cottençon prêtent leur voix à des textes contemporains.

Des habitués du festival comme Nicole Garcia, Philippe Torreton, Clotilde Courau ou Marie-Christine Barrault participent également à cette édition, assurant une continuité artistique.

Écrivains et artistes à la rencontre du public

Culturissimo ne se limite pas aux lectures : le festival multiplie les occasions de rencontre entre auteurs et lecteurs. Parmi les invités figurent des écrivains à succès tels que David Foenkinos, Cécile Coulon, Éric-Emmanuel Schmitt, Philippe Besson, Michel Bussi, Mélissa Da Costa ou encore Laëtitia Milot.

Des personnalités issues d’autres horizons artistiques, comme Bruce Toussaint ou Alice Pol, viennent également enrichir cette programmation hybride.

La musique occupe une place importante dans cette édition, avec plusieurs propositions mêlant textes et performances musicales.

À Rennes, Bayeux, Tarbes, Tarare ou Saint-Nazaire, des artistes comme Clara Ysé, Helena Noguerra, Camille Berthollet, Luiza ou le duo Birds on a Wire proposeront des moments à la croisée des genres, entre poésie, lecture et concert.

Ci-dessous, le programme détaillé :

Crédits photo : Culturissimo

Par Hocine Bouhadjera

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