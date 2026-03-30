L’INC liquidé, 60 Millions de consommateurs en quête de repreneur

Publié le 29 mars, le décret fixe les modalités de liquidation de l’établissement public, conformément à la loi de finances 2026. À compter du 31 mars, un liquidateur est nommé pour une durée de neuf mois, avec une mission prioritaire : tenter de céder l’activité de presse. Le texte prévoit un délai initial de trois mois pour trouver un acquéreur, extensible si nécessaire. En cas d’échec, le liquidateur pourra mettre fin à l’activité et procéder à la cession séparée des actifs.

Interrogé par l’AFP, le ministère du Commerce assume une décision claire : « Le décret acte la fermeture de l’INC », tout en assurant porter une « extrême attention » à la recherche d’un repreneur pour le magazine, dont il reconnaît « la valeur ».

Un titre emblématique en suspens

60 Millions de consommateurs représente une part essentielle de l’activité de l’INC, générant environ deux tiers de ses recettes. Le mensuel compte près de 80.000 abonnés et écoule entre 20.000 et 30.000 exemplaires en kiosque chaque mois. Mais son modèle économique, fondé sur l’absence de publicité et le financement d’enquêtes et de tests comparatifs coûteux, complique la perspective d’une reprise.

Créé en 1970, le magazine constitue la vitrine la plus visible d’un établissement né en 1966, initialement conçu comme un relais technique entre l’État et les associations de consommateurs. Installé à Malakoff, l’INC emploie aujourd’hui une soixantaine de personnes, dont une vingtaine de journalistes, et produit études, enquêtes et essais comparatifs à destination du grand public comme des professionnels.

Du côté des salariés, l’inquiétude est vive. Le syndicaliste Lionel Maugain (SNME CFDT), également journaliste au sein du titre, pointe plusieurs zones d’ombre : l’absence de précisions sur le sort des quelque 60 employés et le manque de garanties concernant l’indépendance éditoriale. « Il faut garantir l’indépendance du titre aux niveaux juridique et de la ligne éditoriale, pour ne pas devenir un organe d’opinion », insiste-t-il.

La décision du gouvernement suscite également des réactions politiques. La députée écologiste Léa Balage El Mariky a dénoncé sur les réseaux sociaux un choix politique défavorable à l’intérêt général : « Une ultime capitulation face aux lobbies agroalimentaires, au prix de notre santé publique. Tout mon soutien aux équipes engagées qui ont porté, pendant des années, une information indépendante et essentielle. »

Et d’ajouter : « Des mois de travail avec les équipes, un combat acharné pour sauver l’INC… Et au bout du compte, ce gouvernement sacrifie encore notre santé. Je resterai mobilisée aux côtés des équipes jusqu’au bout. »

Une liquidation préparée de longue date

Si la publication du décret marque une étape décisive, l’orientation était déjà connue. Dès 2023, le gouvernement avait évoqué la possibilité d’une cession du magazine. Les documents budgétaires pointaient une situation jugée « de plus en plus dégradée », avec des perspectives de redressement limitées et un coût élevé pour toute tentative de relance.

L’État privilégie ainsi un scénario de transfert au secteur privé pour l’activité de presse, tout en actant la dissolution de l’établissement public. La procédure prévoit notamment l’intervention de la Commission des participations et des transferts en cas de cession.

Pour les salariés, l’argument financier ne convainc pas. Lionel Maugain conteste l’idée d’un déséquilibre structurel majeur : « Avec un déficit de 719.000 euros en 2024 pour un chiffre d’affaires de 11,6 millions d’euros, ce n’est pas l’INC qui ruine les finances de la France. » Si l’institut affichait un déficit, il était revenu dans le vert dès 2025, avec un bénéfice de 236.000 euros pour 11,9 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Le cœur du problème réside plutôt dans la singularité du modèle économique du magazine. Sans publicité commerciale, 60 Millions de consommateurs repose sur ses ventes et sur la production d’études comparatives, coûteuses mais garantes de son indépendance. « Qui accepterait de reprendre un titre dont la ligne éditoriale repose sur l’absence de publicité commerciale et le paiement d’études comparatives coûteuses ? », interroge le syndicaliste.

Une mobilisation au-delà de la rédaction

La contestation dépasse le cadre interne. Plusieurs associations de consommateurs, dont Foodwatch, l’Unaf ou encore Indecosa-CGT, ont alerté dès l’automne sur les conséquences possibles de la disparition de l’INC. Elles estiment que « la santé et la sécurité des consommateurs sont en jeu » et appellent à une mobilisation large pour préserver cet outil public d’information.

Malgré un redressement en 2025, le gouvernement a fait le choix de mettre fin à l’établissement. Le coût de la liquidation est estimé à huit millions d’euros, quand les syndicats avancent un montant plus élevé, autour de onze millions.

En décembre, une centaine de journalistes, élus et scientifiques avaient dénoncé dans une tribune une « mise à mort » du magazine, soulignant son rôle dans la diffusion d’une information indépendante sur la consommation. Au-delà du sort de 60 Millions de consommateurs, c’est plus largement la question de la place d’un service public de l’information économique et sanitaire qui est posée.