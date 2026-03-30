Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Economie

Sur 10 livres numériques vendus, seuls 3 sont des nouveautés...

Le numérique promettait la vitesse, il installe la durée. En marge de la Foire du livre de Bruxelles, Primento diffuseur/distributeur d'oeuvres en numérique révèle un basculement silencieux. Derrière la circulation instantanée des fichiers et l’illusion d’un marché dominé par les sorties récentes, une autre logique s’impose : celle du catalogue profond, discret mais persistant. 

Le 30/03/2026 à 16:56 par Victor De Sepausy

|

Publié le :

30/03/2026 à 16:56

Victor De Sepausy

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

La donnée circule souvent comme une évidence implicite, presque anecdotique : le numérique favoriserait d’abord les nouveautés, accélérant la rotation des titres au rythme des plateformes. Pourtant, les chiffres communiqués à l’occasion de la Foire du Livre de Bruxelles par Primento dessinent une réalité plus structurante, où la profondeur des catalogues s’impose comme un moteur économique durable.

Dans cet environnement, la distinction entre nouveautés et fonds ne relève plus d’une simple segmentation éditoriale, mais d’un équilibre actif entre visibilité immédiate et revenus différés. Interrogé sur ce point, Thibault Léonard, fondateur et CEO, nous indique : « En ce qui nous concerne, on est à quasiment 70 % fonds et 30 % nouveautés. » Une répartition qui éclaire la mécanique réelle du marché numérique.

Catalogue plutôt que de la nouveauté

L’écosystème décrit par Primento repose sur une transformation du cycle de vie des ouvrages. Là où le livre imprimé impose une temporalité contrainte — tirage, diffusion, retour — le numérique installe une disponibilité continue. « Un essai épuisé en papier n’est pas un livre mort. En numérique, il reste vivant, disponible, commandé », souligne Cécile Quinon, en charge des relations éditeurs.

Cette permanence technique modifie la structure des revenus. Le fonds ne constitue plus une archive immobilisée, mais une base active, capable de générer des ventes sur une durée longue. Dans les sciences humaines, Primento indique ainsi que le numérique peut représenter « 25 à 30 % du chiffre d’affaires » pour des titres parfois anciens, convertis en ebooks ou maintenus via l’impression à la demande.

Intertitres et usages : la lecture en flux reconfigure les priorités

Ce poids du fonds ne s’oppose pas à la dynamique des nouveautés, mais s’articule avec des usages spécifiques. Les données montrent que près de 50 % des ventes numériques en Belgique concernent la littérature de genre — polar, romance, fantasy ou science-fiction — des segments caractérisés par une consommation sérielle.

Dans ce contexte, les nouveautés agissent comme des points d’entrée dans des univers narratifs, tandis que le fonds capte la poursuite de lecture. Les modèles d’abonnement, qui représentent déjà entre 15 et 20 % du chiffre d’affaires de Primento, amplifient ce phénomène en favorisant la découverte sans friction initiale.

« L’abonnement, c’est un formidable accélérateur de découverte », rappelle Thibault Léonard, tout en soulignant la nécessité de calibrer finement la mise à disposition des titres pour préserver leur valeur.

Un marché élargi, mais structuré par la profondeur

L’extension du marché constitue un autre facteur explicatif. Primento estime à 80 millions le nombre de lecteurs francophones accessibles en ligne, bien au-delà du périmètre national belge. Cette ouverture géographique renforce mécaniquement le potentiel du fonds : un catalogue ancien peut rencontrer des lecteurs nouveaux, situés hors du marché d’origine.

« Pour un éditeur belge, le marché numérique est nativement le marché francophone », indique Cécile Quinon, évoquant un « renversement stratégique » lié à la disparition des contraintes logistiques.

Dans cette configuration, la performance ne dépend plus uniquement de la nouveauté immédiate, mais de la capacité à rendre visibles des catalogues étendus sur des plateformes dominées par quelques acteurs, Amazon en tête avec 48 % de parts de marché en Belgique.

Intertitres et arbitrages : visibilité, données, temporalité

La structuration du marché numérique impose alors des arbitrages précis. La visibilité algorithmique, la gestion des métadonnées et le choix des fenêtres d’exploitation deviennent déterminants. Le fonds, par nature moins exposé, nécessite un travail éditorial et technique constant pour exister dans les interfaces de recommandation.

Dans ce cadre, la répartition évoquée — 70 % fonds, 30 % nouveautés — ne traduit pas une inertie du catalogue, mais une redistribution des rôles : aux nouveautés l’impulsion, au fonds la consolidation.

Ce déplacement s’inscrit dans un environnement où la concurrence ne se limite plus aux autres livres. « Aujourd’hui, les livres sont en concurrence directe avec TikTok et Netflix », observe Thibault Léonard, rappelant que l’enjeu central reste la captation du temps d’attention.

Crédits photo : Primento

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Quand les librairies deviennent des refuges climatiques lors de fortes chaleurs

La ville moderne adore les concepts jusqu’au jour où la chaleur les fait fondre. Alors il reste quoi? Des murs, de l’air, des corps fatigués, et parfois une librairie qui tient bon au coin d’une rue. En Argentine, le thermomètre oblige à relire la fonction urbaine des lieux du livre: non plus temples symboliques, mais haltes concrètes dans une saison où l’on cherche moins une nouveauté éditoriale qu’un peu de fraîcheur et de présence humaine.

26/03/2026, 17:33

ActuaLitté

Cyberattaque : des musées et institutions culturelles perturbés, dont la BnF

Depuis plusieurs jours, l’achat de billets en ligne est perturbé dans de nombreuses institutions culturelles françaises, dont la Bibliothèque nationale de France (BnF), à la suite d’une cyberattaque visant leur prestataire commun, Vivaticket. L’incident, survenu début mars, continue de produire ses effets sur une partie du secteur culturel.

19/03/2026, 15:11

ActuaLitté

Comprendre avant de choisir : le rôle clé de la critique contemporaine

Longtemps cantonnée aux marges des pages culturelles ou aux revues spécialisées, la critique occupe aujourd’hui un espace beaucoup plus large. Elle s’invite dans les usages quotidiens, accompagne les choix culturels et structure le rapport aux œuvres comme aux services. Du livre imprimé aux plateformes numériques, elle n’a cessé d’évoluer, sans jamais perdre sa fonction première : éclairer, contextualiser, interroger.

19/01/2026, 17:36

ActuaLitté

L’Écho des libraires, le nouveau podcast de Paris Librairies

L’association Paris Librairies lance L’Écho des libraires, un podcast qui propose une immersion sonore au cœur des librairies indépendantes d’Île-de-France. Pensé comme un prolongement des rencontres littéraires organisées dans ces lieux, le programme donne à entendre lectures, entretiens et échanges entre libraires et acteurs du livre, sans quitter ses écouteurs.

09/01/2026, 15:54

ActuaLitté

Entraîner une IA hors UE, vendre en Europe : quelle loi s’applique vraiment ?

Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a rendu public, en décembre 2025, un rapport de mission très attendu consacré à la loi applicable aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne. Confiée à Tristan Azzi, professeur à l’École de droit de la Sorbonne, et à Yves El Hage, maître de conférences à l’université Jean Moulin Lyon 3.

19/12/2025, 11:02

ActuaLitté

Une liseuse sans écosystème fermé : le pari discret mais radical de Solaris

À première vue, la liseuse Solaris portée par Tite Live et son partenaire industriel Inbook n’a rien de spectaculaire. Écran 6 pouces, gabarit classique, poids contenu : elle s’inscrit dans les standards du marché. Et pourtant, derrière cette apparente sobriété, l’objet raconte autre chose. Une volonté claire : revenir à l’essentiel, à l’acte de lecture lui-même, débarrassé des contraintes techniques qui ont longtemps parasité l’expérience numérique.

18/12/2025, 16:44

ActuaLitté

Lecture numérique : les livres favoris des bibliothèques québecoises en 2025

Lecture numérique : un virage déjà amorcé, désormais enraciné. En cette fin d’année 2025, Bibliopresto — l’organisme québécois qui chapeaute les plateformes Pretnumerique, Biblius et BibliMags — publie les titres les plus empruntés et consultés chez les abonnés des bibliothèques publiques et scolaires. Au fil des listes dévoilées, un constat s’impose : le goût du numérique ne se dément pas, mais il épouse des formes de plus en plus diversifiées.

14/12/2025, 12:09

ActuaLitté

La gamification de la culture : du roman interactif aux jeux d’argent en ligne

Depuis quelques années, la frontière entre divertissement et culture s’estompe sous l’effet d’un phénomène croissant : la gamification. 

21/11/2025, 09:23

ActuaLitté

Assassinat de Charlie Kirk : la prolifération de “livres poubelles” générés par IA sur Amazon

Quelques heures à peine après l’assassinat de Charlie Kirk, figure de la droite radicale américaine, des ouvrages aux titres sensationnalistes étaient déjà visibles sur Amazon. Problème : certains semblaient avoir été publiés… avant la fusillade. De quoi alimenter une pluie de spéculations en ligne sur un scénario orchestré.

 

18/09/2025, 10:39

ActuaLitté

Conseils lecture Kobo : Dan Brown et Ken Follett... pourquoi choisir ?

Rencontre au sommet, catégorie best-seller, dans les librairies : d’un côté, le Britannique Ken Follett qui s’intéresse à la construction de Stonehenge. Face à lui, Dan Brown, pour le sixième tome des aventures de Robert Langdon. Deux titres que les libraires de Kobo ne veulent surtout pas manquer…

10/09/2025, 10:21

ActuaLitté

Conseils lecture Kobo : deux romans pour prolonger l'été

Le soleil, une terrasse, et une liseuse à portée de main : l’été est la saison idéale pour se plonger dans un bon roman. Kobo et ses libraires ont sélectionné deux titres forts pour accompagner vos vacances : Angélique de Guillaume Musso, polar psychologique aux allures de puzzle, et Les Renaissances d’Agnès Martin-Lugand, plongée sensible au cœur de Florence et des chemins de la résilience. Deux lectures complémentaires, à glisser sans hésiter dans votre Kobo Clara.

19/08/2025, 16:25

ActuaLitté

Quand l’IA devient conteuse : Gemini invente les contes du soir

Avec Gemini Storybook, Google propose une nouvelle lecture du rituel du coucher : ce n’est pas seulement un outil, c’est un compagnon créatif. Il nous donne la possibilité d’inventer chaque soir une histoire nouvelle, unique, touchante — tout en gardant le contrôle et l'intimité de ce moment fragile et précieux.

07/08/2025, 14:18

ActuaLitté

Confidentialité et transfert de fichiers : 5 alternatives sûres après la polémique WeTransfer

WeTransfer a suscité l’inquiétude en juillet 2025 après une mise à jour de ses conditions laissant entendre que les fichiers pourraient servir à entraîner des intelligences artificielles. L’entreprise a rapidement corrigé le tir, affirmant ne pas utiliser les contenus des utilisateurs pour du machine learning. Voici une sélection de cinq outils tout à fait substituables...

16/07/2025, 14:39

ActuaLitté

Les Nouveaux Éditeurs : un outil pour détecter l'IA dans les livres

Librinova et Les Nouveaux Éditeurs nouent un partenariat stratégique pour mieux comprendre le rôle de l'IA dans le processus d’écriture. Depuis plusieurs mois, la plateforme d’auto-édition équipe progressivement les maisons du groupe dirigé par Arnaud Nourry avec son outil de gestion de manuscrits, intégrant un module de détection des contenus générés ou assistés par IA.

08/07/2025, 11:11

ActuaLitté

Conseils lecture Kobo : quels polars pour les vacances ?

Du sable chaud, l’éclat du soleil, le parfum salé de l’océan : bientôt, tout vous invitera à décrocher. Les vagues murmurent, les pages se tournent. Loin des tracas quotidiens, place à l’évasion. En collaboration avec ActuaLitté, les libraires de Kobo ont préparé une sélection idéale pour accompagner les journées en bord de mer. Les valises attendent déjà. Cap sur la plage… et sur de belles histoires.

07/07/2025, 10:37

ActuaLitté

Romance, polar, SF : ces genres qui dopent le livre numérique

Le livre numérique poursuit sa mutation. Les données publiées par le Syndicat national de l’édition pour l’année 2024 révèlent un marché en légère baisse globale, porté par des dynamiques contrastées selon les secteurs éditoriaux. 

26/06/2025, 10:29

ActuaLitté

Lecture en ligne : l’essor des applications

Au commencement était la parole, qui depuis quelques années est devenue mots sur nos écrans. Fondateur de l’application Fiole, offrant une solution de lecture et d'écriture, Quentin Griffon revient dans une série d’articles sur l’évolution des usages. Et la volonté des usagers.

22/04/2025, 15:08

ActuaLitté

Communiquer autour de son livre : des solutions multiples

Quand on vient de publier un livre, il est très important de communiquer autour de cette sortie. Si l’on est un auteur reconnu dans une grande maison, il n’y a pas trop d’inquiétude à avoir. En revanche, lorsqu’on est un nouveau venu, il faut chercher à se distinguer.

11/04/2025, 17:46

ActuaLitté

Top 3 des livres les plus lus (et écoutés) en 2024

C’est la fin d’année, l’heure des rétrospectives a sonné. Après les Wrapped de Spotify et My Deezer Year, les plateformes de lecture numérique entrent dans la danse. Rakuten Kobo nous livre son rapport annuel : le bilan littéraire de 2024 est là. Quels livres, genres et habitudes en ressortent ? 

20/12/2024, 13:24

ActuaLitté

Mes chères études : un ouvrage toujours d’actualité

A l’origine publié en 2008, l’ouvrage avait connu un certain succès, avec une adaptation à la télévision par Emmanuelle Bercot. L’intrigue est simple, c’est l’histoire d’une étudiante qui bascule progressivement dans la prostitution alors même qu’elle ne cherchait au départ qu’un moyen de subvenir à ses besoins. 

10/12/2024, 16:58

ActuaLitté

Le smartphone toujours privilégié pour la lecture numérique

Dans son baromètre de la consommation des contenus culturels et sportifs dématérialisés, publié en cette fin d'année 2024, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) relève un intérêt toujours aussi modéré pour le livre numérique et le livre audio numérique, en France. Côté usages, le smartphone reste plébiscité pour lire.

02/12/2024, 11:49

ActuaLitté

Piratage record pour le livre de Jordan Bardella

Entre Vladimir Poutine d’un côté et Donal Trump de l’autre, on espère toujours un peu de calme entre les deux territoires. Mais le chaos gagne du terrain. Avec un tirage annoncé à 150.000 exemplaires, les Mémoires de Jordan Bardella, parus ce 9 novembre chez Fayard, a fini par dépasser les ventes (hebdomadaires) du prix Goncourt de Kamel Daoud. Et attire logiquement l'attention des pirates.

23/11/2024, 13:26

ActuaLitté

De Van Gogh à Rivera, le MET numérise ses publications

En 2017, le Metropolitan Museum of Art (Met) de New York rendait accessible plus de 140.000 oeuvres numérisées, issues de ses collections. Cette fois, l'institution met à disposition des internautes plus de 1700 titres, publiés par le Metropolitan Museum of Art : beaux livres, guides de musée, ou encore des périodiques des dernières décennies.

07/11/2024, 17:02

ActuaLitté

Des podcasts à foison sur Babelio : 20 000 émissions littéraires à écouter

Le réseau de lecteurs Babelio vient d’ajouter quelque 20.000 podcasts, découlant de 200 émissions littéraires, proposées sur Spotify. Tous les genres sont présents, assure-t-on, de la littérature, au comics, en passant par la BD, le manga, la poésie, la littérature jeunesse, la romance, et on en passe et on en oublie…

22/10/2024, 19:00

ActuaLitté

Conseils lectures : une rentrée en arc-en-ciel avec Kobo

KoboLecture - L'été touche à sa fin et avec lui les vacances, mais heureusement pas le plaisir de lire. Rakuten Kobo a justement sorti de nouvelles liseuses hautes en couleurs et idéales pour reprendre ses lectures dans les transports ou chez soi. En partenariat avec leurs libraires, ActuaLitté a établi une sélection de titres spécialement choisis pour « pigmenter » la saison, à découvrir sur les nouveaux écrans couleur des liseuses Kobo. 

27/08/2024, 11:56

ActuaLitté

Votre liseuse n'est pas à l'abri : comprendre les risques de piratage

Si vous pensez que les cybercriminels se désintéressent des liseuses pour se concentrer uniquement sur les ordinateurs, tablettes et smartphones, vous avez tort. Les amateurs de livres sont également des victimes potentielles des pirates, car ces machines, quelle que soit leur marque, contiennent des informations précieuses, et pas simplement une collection d'ouvrages...

07/08/2024, 16:00

ActuaLitté

Conseils lectures : une saison multicolore avec Kobo

KoboLecture - Alors que l'été nous ouvre ses portes et rajoute des couleurs vives dans notre quotidien, Rakuten Kobo suit le mouvement avec de nouvelles liseuses hautes en couleurs. Pour l'occasion, en collaboration avec les libraires de Kobo, ils ont établi avec ActuaLitté une sélection de livres. Des ouvrages spécialement choisis pour “pigmenter” la saison à découvrir sur les nouveaux écrans couleur des liseuses Kobo. 

02/08/2024, 14:45

ActuaLitté

Conseils lecture : la vie en rose avec Kobo

KoboLecture - Alors que l'été nous ouvre ses portes et ajoute des couleurs vives dans notre quotidien, Rakuten Kobo suit le mouvement avec de nouvelles liseuses hautes en couleurs. Pour l'occasion, en collaboration avec eux, les libraires de Kobo ont établi avec ActuaLitté une sélection de livres. Des ouvrages spécialement choisis pour “pigmenter” la saison à découvrir sur les nouveaux écrans couleur des liseuses Kobo. 

22/07/2024, 09:21

ActuaLitté

Quand Hitler sert de publicité au livre d'occasion

Quand au détour d’une visite de notre site, un lecteur manque de s’étouffer en découvrant le visage du dictateur allemand, il prend son plus beau clavier pour nous écrire. Et partage avec nous son étonnement de tomber nez à nez avec ce type de publicité…

17/07/2024, 17:28

ActuaLitté

Conseils lectures : l'été en couleurs avec Kobo

KoboLecture - Alors que l'été nous ouvre ses portes et rajoute des couleurs vives dans notre quotidien, Rakuten Kobo suit le mouvement avec de nouvelles liseuses hautes en couleurs. Pour l'occasion, en collaboration avec eux, les libraires de Kobo ont établi avec ActuaLitté une sélection de livres. Des ouvrages spécialement choisis pour “pigmenter” la saison à découvrir sur les nouveaux écrans couleur des liseuses Kobo. 

05/07/2024, 09:17

ActuaLitté

En 2024, où en est le livre numérique en France ?

Avec 283 millions € de chiffre d’affaires, le livre numérique (n’incluant pas le format Audiolivre) recule de 0,77 % en regard de 2022, indique le Syndicat national de l’édition. Si le segment Professionnel et Universitaire reste le plus important avec 44,52 % des ventes, la littérature connaît la plus forte progression.

27/06/2024, 16:30

ActuaLitté

Conseils de lectures : deux acteurs s'associent pour aider à choisir

Fort de la première communauté de lecteurs francophones et de plusieurs millions de métadonnées bibliographiques, Babelio a mis au point l'algorithme de recommandation de lecture le plus performant du marché. D'abord destiné aux utilisateurs du site, cet outil est aujourd'hui accessible sur Place des Libraires, le portail édité par Tite Live qui regroupe 1120 librairies indépendantes.

22/03/2024, 14:37

ActuaLitté

Olga Tokarczuk : quand la littérature et les jeux vidéo se rencontrent

Olga Tokarczuk, lauréate du prix Nobel de littérature en 2019, surprend une fois de plus en explorant de manière originale la connexion entre la littérature et les jeux vidéo. Cette rencontre improbable offre un regard fascinant sur la créativité de l'écrivaine polonaise et la façon dont elle embrasse les nouveaux médias. 

28/02/2024, 11:17

ActuaLitté

Offrir et envoyer des livres à ses proches : une pratique à cultiver

Quoi de plus plaisant que d’offrir et de recevoir des livres ? Assurément rien ne peut dépasser la joie d’envoyer et de recevoir des histoires qui nous entraînent dans des univers imaginaires tout en pensant à la personne qui a choisi l’ouvrage et qui l’a tendrement emballé avant de l’envoyer à son destinataire.

12/02/2024, 10:17

ActuaLitté

La BnF ajoute Skyblogs et pages perso Orange à la sauvegarde du net

Depuis sa mise en œuvre en 2002 par la Bibliothèque nationale de France (BnF), l'initiative de dépôt légal du web a atteint, en 2023, un jalon, en dépassant le cap des 2 pétaoctets de données, soit 2000 téraoctets – et 4,4 milliards d'adresses web archivées. En outre, près de 1,9 milliard d'adresses Skyblogs et pages personnelles Orange, fermés durant l'été ont été ajoutés cette même année.

03/02/2024, 15:47

ActuaLitté

L'Intention, le nouveau podcast de Hachette Livre

Hachette Livre a récemment enrichi son offre de podcasts avec le lancement de L'Intention, une série originale où les auteurs partagent leurs inspirations et processus créatifs derrière leur dernier livre. 

29/01/2024, 16:19

Autres articles de la rubrique Numérique

ActuaLitté

Quand l'IA fait le tri : 1984, Twilight et Michelle Obama exclus d’une bibliothèque scolaire

On avait promis des machines pour gagner du temps : voici des machines qui trient les idées et distribuent des certificats de respectabilité aux rayonnages. Dans une époque qui adore les tableaux de bord et redoute la nuance, la bibliothèque scolaire devient à son tour un terrain d’expérimentation : non plus pour lire davantage, mais pour éliminer plus vite.
 
 
 

29/03/2026, 12:38

ActuaLitté

Fantasme du “mode adulte” et vidéo : OpenAI refroidit ses ardeurs

Oh le petit algorithme coquin que voilà ! OpenAI, que l’on disait prêt à redessiner l’image, la conversation et peut-être même le désir, redécouvre soudain le poids des coûts, des procès et des partenaires nerveux. Derrière ce recul, une simple cogne à l'huis A : qui gouverne vraiment ces machines quand le récit commence à dérailler ?

29/03/2026, 00:28

ActuaLitté

Spotify réclame 322 millions $ à Anna’s Archive après son silence en justice

Le Web pirate a longtemps vécu d’esquives, de miroirs et d’adresses jetables. Mais quand Spotify et les majors réclament plus de 322 millions de dollars à Anna’s Archive, ce n’est plus seulement une querelle de droits : c’est une bataille pour rendre l’existence même du site juridiquement irrespirable. Dans cette guerre d’usure, la technique résiste encore, tandis que le droit tente d’étrangler la circulation à sa source.

27/03/2026, 11:39

ActuaLitté

Allemagne : derrière la TVA de l'ebook, une bataille politique pour la lecture

Toutes les batailles fiscales européennes ne sont pas des querelles pour fiscalistes insomniaques. En Allemagne, le débat sur la TVA du livre numérique révèle moins un différend comptable qu’une lutte sourde pour savoir ce que vaut encore la lecture dans des économies qui célèbrent la connaissance tout en mégotant sur ses conditions d’accès.

26/03/2026, 16:05

ActuaLitté

Livres, presse, images : la bataille mondiale pour rémunérer les contenus

À force de parler d’algorithmes, de modèles et d’innovation, on finirait presque par oublier la matière première de cette révolution : des œuvres, des textes, des images, des livres. Deux publications internationales rappellent une évidence trop souvent escamotée : quand la technologie avance, la question du paiement, elle, ne disparaît jamais.

25/03/2026, 17:03

ActuaLitté

Métadonnées du livre : ONIX change les règles du jeu au niveau mondial

Le livre aime se rêver affaire de texte, de style, de voix, parfois de panache. Mais il voyage surtout escorté de données, de champs normés, de balises austères, toute une bureaucratie invisible sans laquelle il disparaît des radars. Avec ONIX 3.1.3, le secteur ne change pas de visage : il ajuste ses nerfs, ses réflexes, sa manière de se faire lire par les machines. Et c’est peut-être là, bien plus que dans les discours, que se joue désormais une part du pouvoir éditorial.

25/03/2026, 16:37

ActuaLitté

Piratage : pourquoi la décision de GitHub sur l’anime concerne aussi l’édition

GitHub a frappé large, mais pas aveuglément. La plateforme a supprimé plus de 900 dépôts et logiciels (les forks) liés à des outils de streaming anime après une notification transmise par Remove Your Media, société agissant pour plusieurs ayants droit, dont Crunchyroll et VIZ Media. 

25/03/2026, 12:33

ActuaLitté

Wikipédia serre la vis : l’IA n’a plus le droit d’écrire les articles

Le vieux rêve d’une machine qui écrirait mieux, plus vite, sans fatigue, se heurte soudain à un mur très ancien : la preuve. En fermant la porte aux textes produits par les grands modèles de langage, Wikipédia ne signe pas seulement un rappel à l’ordre technique. L’encyclopédie rouvre une querelle plus vaste, presque éditoriale : à force de confondre aisance et vérité, le numérique a peut-être fini par prendre le style pour un fait.

25/03/2026, 12:31

ActuaLitté

Auteurs, éditeurs, presse : pourquoi l’avis du Conseil d’État reste une victoire incomplète

À mesure que l’intelligence artificielle industrialise l’absorption des œuvres, le droit tente de reprendre pied là où la technique a pris de vitesse la preuve. Derrière le satisfecit des filières culturelles attribué au Conseil d’État, un discours hâtif dit des organisations professionnelles. Dans un communiqué commun, elles sont une vingtaine à crier “victoire”, quand au mieux assiste-t-on à un rééquilibrage possible. 

24/03/2026, 21:25

ActuaLitté

En Russie, Rostelecom ferme Wink Книги et secoue le marché du livre audio

Glissé dans les écouteurs, fondu dans les abonnements, le livre audio avance malgré tout. Puis un service tombe, et toute la mécanique apparaît d’un coup. En Russie, la fermeture de Wink Книги n’a rien d’un détail technique : elle révèle un marché où les catalogues gonflent, où les usages progressent, mais où seuls les plus lourds semblent encore pouvoir tenir la cadence.

24/03/2026, 12:57

ActuaLitté

IA et contenus culturels : le Conseil d’État ouvre la voie à la présomption d'utilisation

Le Conseil d’État a validé la possibilité, pour le législateur français, d’instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Une étape décisive pour une proposition de loi portée au Sénat, qui entend rééquilibrer les relations entre créateurs et acteurs de l’IA.

23/03/2026, 13:25

ActuaLitté

BookReconciler : l’outil qui réconcilie les livres

Un titre, un auteur, une notice : affaire classée. Les éléments bibliographiques ont longtemps donné l’illusion d’un ordre naturel, que l'ère des corpus massifs a dissipé. Les livres changent de langue, de format, d’éditeur, de statut ; les métadonnées, elles, trébuchent derrière eux. Dans cet écart entre la vie réelle des œuvres et la raideur des catalogues, la technique commence à poser des questions de méthode, presque de civilisation. 

21/03/2026, 23:16

ActuaLitté

Daum Webtoon est down, la fin d’un pionnier historique du genre coréen

Le webtoon coréen n’a pas seulement grandi dans les catalogues : il s’est bâti sur des portes d’entrée, des habitudes, des noms qui comptaient. Quand Daum efface ce dernier accès, ce n’est pas un simple bouton qui saute. C’est un morceau d’infrastructure culturelle sud-coréenne qui se retire du champ visible, au moment même où les plateformes resserrent leurs marques, leurs usages et leur mémoire, et redessinent en silence leur propre récit industriel.

21/03/2026, 10:42

ActuaLitté

Droits d’auteur : la fronde anti-IA des artistes britanniques a payé

Au Royaume-Uni, le conflit entre les industries culturelles et les entreprises d’intelligence artificielle a pris une tournure politique. Après plusieurs mois de mobilisation, le gouvernement a finalement renoncé à son projet initial de réforme du droit d’auteur sur l’entraînement des IA. Un recul notable, mais qui ne règle pas encore le débat : aucune décision définitive n’a été prise et plusieurs options restent à l’étude.

19/03/2026, 17:58

ActuaLitté

Droit d’auteur et IA : Strasbourg frappe plus fort que le Sénat français

À Bruxelles, on n’a pas encore sorti la hache pour trancher : on a dressé l’échafaudage. Pendant qu’à Paris le Sénat aiguise une présomption comme une lame, Strasbourg assemble une machine autrement plus lourde, froide et surtout méthodiquement viable. Derrière les mots de procédure, une bataille de souveraineté culturelle s’ouvre : qui fixe les règles du pillage automatisé, et qui impose enfin la note aux fabricants d’IA ?

18/03/2026, 12:02

ActuaLitté

Ebooks achetés, mais impossibles à revendre : le coût caché qui plombe le livre numérique

Dans les vitrines du numérique, tout brille : promesse d’accès, confort instantané, bibliothèque sans murs. Puis vient le moment où l’acheteur comprend qu’il n’a rien en main, ou presque. Pas d’étagère à vider, pas de brocante, pas de seconde chance pour le fichier payé plein tarif. Sous la belle carrosserie dématérialisée, le livre numérique cache une mécanique de confiscation douce. C’est là que le vernis saute, et que Thotario entre en scène. Par Dylan Tosti, fondateur.

17/03/2026, 10:00

ActuaLitté

600 livres francophones gratuits pour lire et progresser en français

À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie, TV5MONDE met en ligne une nouvelle version de sa Bibliothèque numérique. La plateforme gratuite donne accès à plus de 600 œuvres francophones et s’inscrit dans l’offre éducative TV5MONDE EDU consacrée à l’apprentissage du français.

16/03/2026, 14:40

ActuaLitté

Danemark : des étudiants risquent poursuites et amendes pour le piratage de manuels universitaires

Au Danemark, partager un seul manuel universitaire piraté peut désormais mener à des poursuites civiles et des amendes. Une stratégie juridique qui vise directement les étudiants et relance le débat sur l’accès aux savoirs. 

15/03/2026, 10:03

ActuaLitté

Bibliosurf passe à la recherche sémantique boostée à l'IA

Depuis plus de 10 ans, Bibliosurf, veille littéraire, explore les liens entre innovation technologique et médiation littéraire. La refonte du moteur de recherche de Bibliosurf est une nouvelle étape dans cette démarche.

15/03/2026, 08:03

ActuaLitté

Pourquoi Anthropic poursuit le gouvernement américain : l’origine d’un conflit inédit autour de l’IA

Anthropic contre Washington. La start-up d’intelligence artificielle attaque le gouvernement américain après avoir été sanctionnée pour avoir refusé l’usage militaire de ses modèles. En cause : une décision du Pentagone qui classe l’entreprise comme « risque pour la chaîne d’approvisionnement », mesure habituellement réservée à des sociétés étrangères jugées menaçantes...

11/03/2026, 14:21

ActuaLitté

IA et droit d’auteur : le Parlement européen durcit le ton face aux géants de la tech

L’intelligence artificielle avance vite, quand le droit, lui, se montre plus vigilant. Depuis des mois, les industries culturelles européennes regardent des machines avaler textes, images et catalogues entiers, puis recracher des contenus concurrents dans un brouillard juridique soigneusement entretenu. À Strasbourg, le débat quitte enfin le registre du constat outré pour entrer dans celui, bien plus dangereux pour les plateformes, de l’outillage politique.

10/03/2026, 16:05

ActuaLitté

Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA

Quelque part entre l’utopie libertaire d’une bibliothèque totale et l’économie souterraine du téléchargement massif, Anna’s Archive s’est imposée comme un nœud obscur du web du savoir. Depuis quelques années, des millions de livres y circulent hors des circuits éditoriaux traditionnels. Mais à mesure que l’intelligence artificielle avale des bibliothèques entières pour se nourrir de textes, ce territoire pirate change soudain d’échelle.

07/03/2026, 09:35

ActuaLitté

L’IA, quatrième “blessure narcissique“ de l’humanité ? Alain Damasio en est convaincu

Lors de l’émission C ce soir, diffusée le 19 février 2026 sur France 5, écrivains, chercheurs et spécialistes du numérique ont débattu de l’essor de l’intelligence artificielle et des inquiétudes qu’elle suscite.  Ces changements se font déjà sentir, même dans des secteurs peu évidents comme celui du jeu en ligne, notamment autour du casino retrait rapide. Au cœur des discussions : la question de la place de l’humain face à des systèmes capables de produire textes, idées ou analyses à une vitesse et échelle inédites.

06/03/2026, 17:33

ActuaLitté

De Marque et Supadu s’associent pour simplifier la vente directe de livres numériques

Deux acteurs du secteur numérique du livre annoncent un rapprochement destiné à faciliter à la fois la vente directe aux lecteurs et la distribution internationale. L’entreprise québécoise De Marque et la société britannique Supadu mettent en place une solution commune qui combine leurs technologies respectives, avec l’objectif de centraliser plusieurs fonctions aujourd’hui dispersées dans la chaîne du livre numérique.

04/03/2026, 13:09

ActuaLitté

Dans les coulisses de la “webtoonisation” d'une bande dessinée : On Mars, version Bang!

L'application Bang ! cherche une place singulière : faire entrer des albums conçus pour la planche dans une lecture mobile verticale, sans gommer la patte graphique. Clément Cousin, cofondateur de l’application, détaille une chaîne de transformation pensée comme une pipeline, mais tenue par des choix de designers et une validation éditoriale émanant des auteurs et éditeurs impliqués.

 

04/03/2026, 12:02

ActuaLitté

Mistral alerte l’UE sur l’électricité et les données, clés de la concurrence en IA

À mesure que l’intelligence artificielle s’impose comme levier stratégique, la compétition ne se joue plus seulement sur les algorithmes. Elle se déplace vers l’accès à l’énergie, aux infrastructures et aux gisements de données. L’Europe peut-elle bâtir une souveraineté numérique sans sécuriser ces ressources critiques, alors que quelques géants contrôlent déjà les capacités de calcul et le cloud ?

03/03/2026, 17:53

ActuaLitté

Non, une machine ne crée pas d'oeuvre : l'art reste le propre de l'humain (pour l'instant)

La Cour suprême des États-Unis a coupé court, ce 2 mars 2026, à un nouveau test judiciaire sur la place de l’intelligence artificielle dans le droit d’auteur. En refusant d’examiner le recours du chercheur Stephen Thaler, la juridiction préserve la décision de la cour d’appel fédérale de Washington : un enregistrement au Copyright Office suppose une création humaine, et une image produite uniquement par une machine n’entre pas dans ce champ. Point barre.

03/03/2026, 16:42

ActuaLitté

Anna’s Archive publie 2,8 millions de titres Spotify malgré l'interdiction américaine

Anna’s Archive relance la machine, et cette fois la cible s’appelle Spotify. Le 8 février 2026, des liens de téléchargement apparaissent sans annonce officielle dans le fichier torrents.json du site, sous forme de dizaines de nouveaux torrents. TorrentFreak en recense 47, auxquels s’ajoute un torrent de métadonnées : environ 2,8 millions de fichiers audio pour près de 6 téraoctets. 

27/02/2026, 15:47

ActuaLitté

“Texte humain exigé” : la riposte des agents littéraires face à l’IA générative

À Londres, le thermomètre créatif s’affole et les agences ferment les écoutilles. Dans les boîtes mail, des lettres trop lisses, des synopsis trop parfaits : l’ombre des algorithmes plane sur les manuscrits. De Eve White Literary Agency à David Higham Associates, le mot d’ordre fuse : pas d’IA dans les soumissions. La chasse aux textes assistés s’ouvre, au nom d’une voix humaine à défendre.

25/02/2026, 10:40

ActuaLitté

Nantes Métropole lancera une bibliothèque numérique en 2027

Nantes Métropole prépare le lancement en 2027 d’une « médiathèque en ligne » destinée aux habitants des communes de la métropole adhérentes au service commun de lecture publique. Cette future bibliothèque numérique de référence (BNR) métropolitaine doit permettre, gratuitement, d’emprunter des livres numériques et audio, de lire la presse, de visionner des films ou encore de suivre des formations, depuis une tablette, un ordinateur ou un smartphone.

19/02/2026, 16:42

ActuaLitté

La Corée du Sud dit stop aux ebooks produits en rafale par l'IA

En Corée du Sud, le dépôt légal se heurte à une production automatisée que le cadre actuel absorbe mal. Le 4 février 2026, la Bibliothèque nationale (National Library of Korea, NLK) a annoncé l’exclusion d'ouvrages qu'a proposés un éditeur, connu pour publier des milliers de titres numériques en un temps record.

19/02/2026, 11:45

ActuaLitté

Contre Spotify, Amazon frappe fort : Kindle et Audible enfin réunis

Audible accélère la convergence des formats. Le 18 février 2026, la filiale d’Amazon déploie une lecture immersive dans son application : texte Kindle et audio Audible se synchronisent, mot à mot, sur des centaines de milliers de titres. Les lecteurs peuvent écouter et lire simultanément, sans surcoût de droits pour les éditeurs. Après les voix IA, la plateforme renforce son écosystème et verrouille l’expérience de lecture.

19/02/2026, 11:28

ActuaLitté

Livres audio : Spotify dépasse la moitié du marché suédois

Spotify met aussi en avant une dynamique déjà observée sur ses marchés anglophones : +36 % d’auditeurs de livres audio sur un an, +37 % d’heures d’écoute, et un public majoritairement âgé de 18 à 34 ans (52 % de l’audience livres audio revendiquée). L’entreprise indique que des éditeurs comme Bloomsbury, HarperCollins et Lagardère attribuent à la plateforme une croissance à deux chiffres de leurs ventes audio.

18/02/2026, 16:37

ActuaLitté

Quand l'édition recrute des ingénieurs IA : hypocrisie juridique ou stratégie d'avenir ?

Depuis l’automne 2025, les grands groupes du livre accélèrent sur un terrain longtemps réservé aux plateformes : l’ingénierie de l’intelligence artificielle. Les annonces d’emploi et les initiatives sectorielles dessinent une stratégie cohérente : internaliser des briques IA pour piloter la chaîne du livre, optimiser la découverte des titres et industrialiser des tâches à forte intensité de données. 

18/02/2026, 12:04

ActuaLitté

820 millions d’emprunts : les bibliothèques viennent de changer d’échelle mondiale

En 2025, les bibliothèques connectées à Libby et Sora ont franchi un seuil qui ressemble à une bascule : plus de 820,5 millions de prêts numériques dans le monde, selon OverDrive. La hausse atteint 10,9 % sur un an, portée par un usage devenu réflexe — ebook, audio, magazines, comics — au même geste : emprunter, immédiatement, depuis un téléphone.

14/02/2026, 11:04

ActuaLitté

Le montage, nouvel outil de narration pour le monde du livre

Dans l’univers du livre, la communication visuelle n’est plus un simple habillage. Elle participe pleinement au récit éditorial. L’art du montage, longtemps associé au cinéma, s’impose désormais comme un outil stratégique pour libraires, éditeurs et auteurs soucieux de structurer leur présence publique.

13/02/2026, 06:45

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte Manga au Japon : la fin de l’euphorie, l’ombre de l’IA en plus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.