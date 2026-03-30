Sur 10 livres numériques vendus, seuls 3 sont des nouveautés...

Le numérique promettait la vitesse, il installe la durée. En marge de la Foire du livre de Bruxelles, Primento diffuseur/distributeur d'oeuvres en numérique révèle un basculement silencieux. Derrière la circulation instantanée des fichiers et l’illusion d’un marché dominé par les sorties récentes, une autre logique s’impose : celle du catalogue profond, discret mais persistant.
Le 30/03/2026 à 16:56 par Victor De Sepausy
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30/03/2026 à 16:56
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La donnée circule souvent comme une évidence implicite, presque anecdotique : le numérique favoriserait d’abord les nouveautés, accélérant la rotation des titres au rythme des plateformes. Pourtant, les chiffres communiqués à l’occasion de la Foire du Livre de Bruxelles par Primento dessinent une réalité plus structurante, où la profondeur des catalogues s’impose comme un moteur économique durable.
Dans cet environnement, la distinction entre nouveautés et fonds ne relève plus d’une simple segmentation éditoriale, mais d’un équilibre actif entre visibilité immédiate et revenus différés. Interrogé sur ce point, Thibault Léonard, fondateur et CEO, nous indique : « En ce qui nous concerne, on est à quasiment 70 % fonds et 30 % nouveautés. » Une répartition qui éclaire la mécanique réelle du marché numérique.
L’écosystème décrit par Primento repose sur une transformation du cycle de vie des ouvrages. Là où le livre imprimé impose une temporalité contrainte — tirage, diffusion, retour — le numérique installe une disponibilité continue. « Un essai épuisé en papier n’est pas un livre mort. En numérique, il reste vivant, disponible, commandé », souligne Cécile Quinon, en charge des relations éditeurs.
Cette permanence technique modifie la structure des revenus. Le fonds ne constitue plus une archive immobilisée, mais une base active, capable de générer des ventes sur une durée longue. Dans les sciences humaines, Primento indique ainsi que le numérique peut représenter « 25 à 30 % du chiffre d’affaires » pour des titres parfois anciens, convertis en ebooks ou maintenus via l’impression à la demande.
Intertitres et usages : la lecture en flux reconfigure les priorités
Ce poids du fonds ne s’oppose pas à la dynamique des nouveautés, mais s’articule avec des usages spécifiques. Les données montrent que près de 50 % des ventes numériques en Belgique concernent la littérature de genre — polar, romance, fantasy ou science-fiction — des segments caractérisés par une consommation sérielle.
Dans ce contexte, les nouveautés agissent comme des points d’entrée dans des univers narratifs, tandis que le fonds capte la poursuite de lecture. Les modèles d’abonnement, qui représentent déjà entre 15 et 20 % du chiffre d’affaires de Primento, amplifient ce phénomène en favorisant la découverte sans friction initiale.
« L’abonnement, c’est un formidable accélérateur de découverte », rappelle Thibault Léonard, tout en soulignant la nécessité de calibrer finement la mise à disposition des titres pour préserver leur valeur.
L’extension du marché constitue un autre facteur explicatif. Primento estime à 80 millions le nombre de lecteurs francophones accessibles en ligne, bien au-delà du périmètre national belge. Cette ouverture géographique renforce mécaniquement le potentiel du fonds : un catalogue ancien peut rencontrer des lecteurs nouveaux, situés hors du marché d’origine.
« Pour un éditeur belge, le marché numérique est nativement le marché francophone », indique Cécile Quinon, évoquant un « renversement stratégique » lié à la disparition des contraintes logistiques.
Dans cette configuration, la performance ne dépend plus uniquement de la nouveauté immédiate, mais de la capacité à rendre visibles des catalogues étendus sur des plateformes dominées par quelques acteurs, Amazon en tête avec 48 % de parts de marché en Belgique.
La structuration du marché numérique impose alors des arbitrages précis. La visibilité algorithmique, la gestion des métadonnées et le choix des fenêtres d’exploitation deviennent déterminants. Le fonds, par nature moins exposé, nécessite un travail éditorial et technique constant pour exister dans les interfaces de recommandation.
Dans ce cadre, la répartition évoquée — 70 % fonds, 30 % nouveautés — ne traduit pas une inertie du catalogue, mais une redistribution des rôles : aux nouveautés l’impulsion, au fonds la consolidation.
Ce déplacement s’inscrit dans un environnement où la concurrence ne se limite plus aux autres livres. « Aujourd’hui, les livres sont en concurrence directe avec TikTok et Netflix », observe Thibault Léonard, rappelant que l’enjeu central reste la captation du temps d’attention.
Crédits photo : Primento
Par Victor De Sepausy
Contact : vds@actualitte.com
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En Corée du Sud, le dépôt légal se heurte à une production automatisée que le cadre actuel absorbe mal. Le 4 février 2026, la Bibliothèque nationale (National Library of Korea, NLK) a annoncé l’exclusion d'ouvrages qu'a proposés un éditeur, connu pour publier des milliers de titres numériques en un temps record.
19/02/2026, 11:45
Audible accélère la convergence des formats. Le 18 février 2026, la filiale d’Amazon déploie une lecture immersive dans son application : texte Kindle et audio Audible se synchronisent, mot à mot, sur des centaines de milliers de titres. Les lecteurs peuvent écouter et lire simultanément, sans surcoût de droits pour les éditeurs. Après les voix IA, la plateforme renforce son écosystème et verrouille l’expérience de lecture.
19/02/2026, 11:28
Spotify met aussi en avant une dynamique déjà observée sur ses marchés anglophones : +36 % d’auditeurs de livres audio sur un an, +37 % d’heures d’écoute, et un public majoritairement âgé de 18 à 34 ans (52 % de l’audience livres audio revendiquée). L’entreprise indique que des éditeurs comme Bloomsbury, HarperCollins et Lagardère attribuent à la plateforme une croissance à deux chiffres de leurs ventes audio.
18/02/2026, 16:37
Depuis l’automne 2025, les grands groupes du livre accélèrent sur un terrain longtemps réservé aux plateformes : l’ingénierie de l’intelligence artificielle. Les annonces d’emploi et les initiatives sectorielles dessinent une stratégie cohérente : internaliser des briques IA pour piloter la chaîne du livre, optimiser la découverte des titres et industrialiser des tâches à forte intensité de données.
18/02/2026, 12:04
En 2025, les bibliothèques connectées à Libby et Sora ont franchi un seuil qui ressemble à une bascule : plus de 820,5 millions de prêts numériques dans le monde, selon OverDrive. La hausse atteint 10,9 % sur un an, portée par un usage devenu réflexe — ebook, audio, magazines, comics — au même geste : emprunter, immédiatement, depuis un téléphone.
14/02/2026, 11:04
Dans l’univers du livre, la communication visuelle n’est plus un simple habillage. Elle participe pleinement au récit éditorial. L’art du montage, longtemps associé au cinéma, s’impose désormais comme un outil stratégique pour libraires, éditeurs et auteurs soucieux de structurer leur présence publique.
13/02/2026, 06:45
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