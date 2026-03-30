Prix du Livre France Musique–Claude Samuel : Jeremy Eichler remporte le Grand Prix 2026

Avec L’Écho du temps. La guerre, la Shoah et la musique de la mémoire, Jeremy Eichler propose une réflexion sur ce que signifie écouter. Partant du constat que de nombreux ouvrages tentent d’expliquer comment écouter la musique, l’auteur choisit de déplacer la question vers le pourquoi. Son livre invite ainsi à repenser la place de l’art dans nos vies contemporaines, en interrogeant la capacité de la musique classique à faire lien avec le passé.

Au cœur de cette démarche, une idée forte : la musique peut agir comme une mémoire sensible de l’Histoire. Elle ne se contente pas de conserver la trace des tragédies du XXe siècle — notamment la Shoah — mais transmet aussi les espoirs, les aspirations et les combats des générations passées. En cela, elle devient un vecteur d’empathie et de compréhension, une manière d’entrer en contact avec des expériences historiques autrement difficiles à saisir.

L’ouvrage a été largement salué à l’international, recevant notamment plusieurs distinctions majeures en 2023, dont celui du Meilleur livre de l’année par le New York Times.

Né en 1974, Jeremy Eichler est un historien de la musique américain, spécialiste des liens entre création musicale et mémoire historique. Il a été, de 2006 à 2024, le principal critique de musique classique du Boston Globe, où il tenait la rubrique « Third Ear ». En parallèle, il a enseigné l’histoire de la musique et les sciences humaines à l’université Tufts.

Ses travaux, à la croisée de la critique, de l’histoire et de l’essai, lui ont valu de nombreuses distinctions et reconnaissances.

Quatre lauréats pour l’édition 2026

Outre le Grand Prix, trois autres distinctions ont été attribuées :

Prix Spécial : Alain Galliari, pour Le catalogue illustré de l’œuvre de Pierre Boulez (Philharmonie de Paris)

Prix du Jury : Claire Paolacci, pour Jacques Rouché et l’Opéra de Paris. De la Grande Guerre à la Libération (Sorbonne Université Presses)

Coup de cœur : Dorothée de Monfreid, pour Fantaisie lyrique. Dans les coulisses de l’Opéra de Paris (Dargaud)

Les quatre lauréats doivent être annoncés publiquement le lundi 30 mars à 19 heures à la Maison de la Radio et de la Musique, à Paris.

Pour cette édition 2026, le jury — composé de neuf personnalités du monde musical — a retenu quinze titres parmi 102 ouvrages publiés en 2025. Le prix confirme ainsi son rôle de repère dans la production éditoriale liée à la musique, en valorisant aussi bien les travaux académiques que les ouvrages de vulgarisation ou les propositions plus graphiques.

Les auteurs récompensés sont reçus le jour même dans l’émission Relax !, animée par Lionel Esparza sur France Musique, à 15 heures. L’émission permettra de revenir sur les ouvrages primés et leurs enjeux.

Le Prix du Livre France Musique–Claude Samuel distingue chaque année des livres consacrés à la musique, toutes approches confondues. Il rend hommage à Claude Samuel, figure majeure de la vie musicale française.

L’édition précédente, en 2025, avait notamment récompensé Jean-Christophe Branger pour son ouvrage Jules Massenet (Fayard).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix du Livre France Musique–Claude Samuel

Par Hocine Bouhadjera

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