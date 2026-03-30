6 titres jeunesse honorés à l'occasion des Prix Sorcières 2026

L'Association des bibliothécaires de France (ABF) et l’Association des librairies spécialisées pour la jeunesse (ASLJ) ont décerné les Prix Sorcières 2026 à six titres jeunesse, dans autant de catégories. 30 ouvrages avaient été sélectionnés.
Le 30/03/2026 à 15:04 par Dépêche
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30/03/2026 à 15:04
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36 mois, Julia Spiers, éd. Les Grandes Personnes
La chasse aux rainettes, Antonin Faure, éd. Thierry Magnier
Droméo et Chuliette, Marcus Malte, ill. Henri Meunier, éd. du Rouergue
La part du vent, Nathalie Bernard, éd. Thierry Magnier
Dia de Muertos, Anne-Florence Lemasson, ill. Dominique Ehrhard, éd. Les Grandes Personnes
À LIRE - Trois livres engagés récompensés par le Prix Maya 2026
Voir et savoir. Dans l'intimité du monde végétal, Fanny Pageaud, éd. Les Grandes Personnes
Le palmarès complet des Prix Sorcières 2025 est détaillé à cette adresse.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 04/09/2025
104 pages
Des grandes personnes éditions
20,00 €
Paru le 18/06/2025
40 pages
Thierry Magnier
17,90 €
Paru le 03/09/2025
56 pages
Editions du Rouergue
17,00 €
Paru le 27/08/2025
406 pages
Thierry Magnier
17,50 €
Paru le 25/09/2025
14 pages
Des grandes personnes éditions
29,50 €
Paru le 09/10/2025
46 pages
Des grandes personnes éditions
29,50 €
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