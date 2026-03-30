6 titres jeunesse honorés à l'occasion des Prix Sorcières 2026

Le 26 mars dernier, deux thèses ont été distinguées au Sénat, par le Prix de thèse du Sénat et le Prix de la Fondation Jacques Descours Desacres. Le premier salue des travaux en droit, en histoire, ou en science politique, rédigés en langue française et portant sur le bicamérisme, l’institution sénatoriale ou les collectivités locales, quand le second se concentre sur des recherches sur les finances publiques, la fiscalité, les finances locales ou la gestion publique locale.