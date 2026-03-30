Le festival Quai des Bulles lance son appel pour le jury 2026

Le festival Quai des Bulles et Ouest-France ont ouvert les candidatures pour désigner les membres du jury du prix des lecteurs et lectrices 2026. Neuf personnes seront retenues à l’issue d’un processus de sélection mené conjointement par les organisateurs du festival et des journalistes de Ouest-France. Les participants devront être âgés de 18 à 35 ans et soumettre un dossier de candidature, motivé par écrit ou en vidéo.

Le jury ainsi constitué aura pour mission de distinguer une bande dessinée parmi la production de l’année. Dans un premier temps, un comité de sélection établira une liste de dix albums en compétition. Les jurés auront ensuite la charge de réduire cette sélection à cinq finalistes lors d’une première délibération. La décision finale interviendra lors du festival Quai des Bulles, organisé à Saint-Malo. À cette occasion, les jurés désigneront l’ouvrage lauréat parmi les finalistes.

Un processus en plusieurs étapes jusqu’au festival

Le calendrier du prix s’étend sur plusieurs mois. La première étape est fixée au 12 juin 2026, avec la réunion du comité chargé de sélectionner à la fois les dix albums en lice et les neuf membres du jury. Cette phase marquera le point de départ du travail de lecture et d’analyse des jurés.

Une seconde réunion est prévue le 12 septembre, dans les locaux de Ouest-France à Rennes. Les jurés y établiront la liste des cinq bandes dessinées finalistes, à l’issue d’échanges et de délibérations collectives.

Le lauréat sera enfin désigné le 10 octobre, pendant le festival Quai des Bulles à Saint-Malo, qui accueille environ 46.000 visiteurs sur trois jours.

Un prix ancré dans le paysage de la bande dessinée

Le prix des lecteurs et lectrices Ouest-France / Quai des Bulles s’accompagne d’une dotation de 2000 € ainsi que d’un soutien promotionnel dans les colonnes du journal partenaire.

L’édition 2025 a récompensé Paco Roca et Rodrigo Terrasa pour L’abîme de l’oubli, publié chez Delcourt. Les années précédentes ont notamment primé des œuvres comme Racines de Lou Lubie (2024) ou Résidence autonomie d’Éric Salch (2023).

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Organisé par une structure associative, l’événement met en avant la création et la diffusion artistique, tout en offrant un cadre à des initiatives comme ce prix, qui associe lecteurs et professionnels du secteur. En 2026, il est par ailleurs réalisé en partenariat avec Ici Bretagne.

Les inscriptions se font à cette adresse.

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Crédits photo : Quai des Bulles

Par Dépêche

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