Une fan parfaite de Camille Autran : la passion selon Julien

Être fan n’est pas un caprice ni un loisir à temps partiel. Être fan, est une passion dévorante à temps plein et qui pour Camille Autran, mérite d’être raconté. Elle aime Julien Clerc. Vous allez me dire : qui n’aime pas cet artiste qui est présent depuis de nombreuses années sur la scène et dont nous connaissons au moins une chanson. À la différence de nous, Camille connaît toutes ses chansons, connaît tout de sa vie et assiste dès qu’elle peut, à ses concerts.

Pourtant, elle n’a jamais rencontré l’idole, peut-être une fois a-t-elle effleuré sa main quand elle était dans la fosse au moment du « signal », ce petit moment que les fans guettent où il est possible de rejoindre le chanteur au plus près la scène pour se déhancher devant lui.

Elle n’est pas seule bien sûr à aimer Julien Clerc, mais elle est jeune par rapport aux fans de la première heure, et les titres qu’elle préfère de Julien sont plutôt ceux de sa jeunesse, les titres concoctés par Roda-Gil.

Reliés à des souvenirs d’enfance, de vacances ou d’amours sans lendemains, Camille Autran parle sans honte de cet amour débordant pour Julien Clerc. Foi naïve ou choix sincère, le fan assume en public cet amour inconditionnel et confie en privé qu’il est une partie de sa vie. Attention cependant, que l’idole reste inatteignable, que la presse people ne le rende pas mortel parmi les mortels, l’idole doit rester une divinité, un absolu qui ne doit jamais descendre de l’Olympe.

Chaque titre accompagne un moment d’existence, marque une étape, colore une période, car la chanson s’associe à la mémoire et réanime l’émotion de l’instant, elle ravive les sentiments et replonge le fan dans ses souvenirs. L’idole est une mémoire vivante et sensible du fan.

Le roman ressemble parfois à une liste de titres plus qu’à un partage de souvenirs, on aurait voulu en savoir un peu plus sur la vie de Camille et ses relations aux chansons de Julien Clerc.

Si vous êtes, vous aussi fan de Julien Clerc, vous retrouverez tous ses titres dans ce roman, pour les néophytes, vous découvrirez qu’il existe une discographie impressionnante du chanteur. Quant à Camille, par petites touches timides, on lit son parcours de fan, admiratif de sa fidélité et de sa ténacité à suivre la carrière de celui qu’elle ne quittera jamais.