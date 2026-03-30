Journées de l’Histoire : Abbès Zouache reçoit le Grand Prix du Livre 2026

L’annonce a été faite à l’ouverture des Journées de l’Histoire de l’Institut du monde arabe. Publié en 2025 par l’Institut français d’archéologie orientale, l’ouvrage d’Abbès Zouache a été sélectionné parmi huit finalistes.

Le Grand Prix du Livre s’inscrit comme l’un des temps forts de cette manifestation. Il met en avant des travaux qui visent à renouveler les approches de l’histoire du monde arabe, tout en restant accessibles à un public élargi.

Le jury a salué « un ouvrage remarquable par sa rigueur, sa clarté et sa capacité à toucher un large public ».

Une approche des croisades fondée sur les interactions

Dans La croisade, une histoire partagée, Abbès Zouache propose une relecture des croisades en s’éloignant des récits traditionnels. L’auteur s’attache à restituer la complexité des interactions entre les mondes latin, byzantin et musulman.

Son analyse accorde une place centrale aux circulations, aux échanges et aux regards croisés. Elle met en évidence des dynamiques multiples, au-delà d’une lecture strictement conflictuelle de la période.

L’ouvrage cherche à renouveler la compréhension des relations entre Orient et Occident, en tenant compte de la diversité des situations et des interactions.

Un prix inscrit dans les Journées de l’Histoire

Attribué chaque année, le Grand Prix du Livre distingue un ouvrage consacré au monde arabe répondant à une double exigence scientifique et de diffusion auprès du grand public. Il est doté par l’Académie du Royaume du Maroc.

La sélection finale rassemblait huit ouvrages reflétant la diversité et le dynamisme de la recherche historique contemporaine. Le livre d’Abbès Zouache y est présenté comme une contribution à l’historiographie des relations entre Orient et Occident.

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Dans le cadre de la programmation, une rencontre avec l’auteur s’est tenue le samedi 28 mars à la bibliothèque de l’Institut du monde arabe.

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L'année dernière, le lauréat était Mathias Gardet pour Nous sommes venus en France - Voix de jeunes Algériens (1945-1963) publié aux éditions Anamosa.

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Par Dépêche

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