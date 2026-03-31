Dépasser ses peurs pour aller plus loin

Maud Fontenoy, navigatrice hors du commun, a traversé les océans seule, affronté des tempêtes et repoussé ses limites. Et pourtant, elle a dû se battre contre ses propres peurs. Dans ce livre, elle partage ses conseils concrets pour renforcer sa confiance, apprendre à se connaître, à s’affirmer et à oser avancer… même quand le vent souffle fort contre soi !

Les éditions Larousse Jeunesse vous proposent un extrait en avant-première :

Née à Meaux en 1977, Maud Fontenoy passe les 15 premières années de sa vie au large, sur la goélette familiale, tout en suivant une scolarité par correspondance. En 2003, à l’âge de 25 ans, elle repart vers le grand large. Commencent alors 5 années d’incroyables aventures maritimes… et 3 premières mondiales en mer ! Maud Fontenoy a passé plus de temps sur les mers que sur la terre ferme, et connaît parfaitement la fragilité de cet écosystème.

Depuis plus de 20 ans, elle se bat pour démontrer les effets du réchauffement climatique sur les océans et l’importance de leur sauvegarde. Pour mener à bien son combat, Maud Fontenoy endosse de multiples casquettes : ambassadrice auprès du ministère de l’Éducation nationale pour l’éducation à la Mer et les classes de Mer; Présidente de la Maud Fontenoy Foundation; conférencière; autrice de livres engagés; réalisatrice de documentaires TV…

Parution le 6 mai 2026.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com