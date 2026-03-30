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Le Sénat distingue deux thèses, à paraitre aux éditions Dalloz

Le 26 mars dernier, deux thèses ont été distinguées au Sénat, par le Prix de thèse du Sénat et le Prix de la Fondation Jacques Descours Desacres. Le premier salue des travaux en droit, en histoire, ou en science politique, rédigés en langue française et portant sur le bicamérisme, l’institution sénatoriale ou les collectivités locales, quand le second se concentre sur des recherches sur les finances publiques, la fiscalité, les finances locales ou la gestion publique locale.

Le 30/03/2026 à 10:47 par Dépêche

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Publié le :

30/03/2026 à 10:47

Dépêche

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Le Prix de thèse du Sénat revient à Pierre Barillé, pour sa thèse Les mutations du principe d’indivisibilité de la République, dirigée par Ferdinand Mélin-Soucramanien, professeur à l’université de Bordeaux. Inscrit à l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, ce principe « a été proclamé lors de la Révolution française pour occuper une fonction précise : transposer en droit positif le concept révolutionnaire de République », rappelle le résumé de cette recherche.

Les travaux de Pierre Barillé se penchent sur l'évolution de ce principe, aujourd'hui « mobilisé par habitude » et devenu « une incantation rassurante ».

Le jury de la récompense était présidé par Gérard Larcher, président du Sénat, tandis que Sylvie Robert, vice-présidente du Sénat, présidente de la délégation en charge de la politique événementielle et du Musée du Luxembourg et sénatrice d’Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain), en assurait la vice-présidence. Il comptait 21 autres membres, sénateurs, sénatrices ou professeurs de droit public et privé.

Un prix spécial a été décerné à Clément Gaubard pour sa thèse La représentation socioprofessionnelle en droit constitutionnel, dirigée par Alain Laquièze, professeur à l’université Paris Cité.

Le Prix de la Fondation Jacques Descours Desacres, décerné une année sur deux, récompense en 2026 Olivier Boyer pour sa thèse Le contrôle de constitutionnalité des lois de finances. Contribution à l’étude du droit des finances publiques, dirigée par Éric Oliva, professeur à Aix-Marseille Université.

Cette recherche décrypte « les relations entre deux notions, le contrôle de constitutionnalité des lois et les lois de finances, notions apparues en France de manière indépendante et que la Vème République a conduit à faire interagir ».

À LIRE - Laure Darcos, l'IA et les ayants droit : “On veut siffler la fin de la récré

Le jury de cette récompense est également présidé par Gérard Larcher, président du Sénat, et se compose de sénateurs, d'universitaires et de représentants de l'administration du Sénat. Certains de ses membres siègent au sein d'un comité de sélection qui juge de la recevabilité des thèses et opère une première sélection parmi les candidatures.

Les thèses des lauréats seront publiées aux éditions Dalloz, dans la collection Bibliothèque parlementaire et constitutionnelle.

Photographie : Le Sénat (illustration, Eric Patey, CC BY-NC-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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Contact : depeche@actualitte.com

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