Compostelle, un film dans les pas du récit de Bernard Ollivier

Scénariste de son propre film, le réalisateur Yann Samuell s'est basé sur le livre de Bernard Ollivier, tout en adaptant certains aspects. Ainsi, le protagoniste adolescent du film, Adam, est une invention du cinéaste, qui a rencontré et interrogé d'autres jeunes avant de se lancer dans l'écriture.

Le casting du film Compostelle réunit Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey ou encore Éric Métayer.

Dans Marche et invente ta vie, l'auteur Bernard Ollivier présentait l'action de son association, Seuil, qui propose un programme de réinsertion par la marche. Le défi est de taille, pour les bénéficiaires : marcher un peu moins de 2000 kilomètres, sac au dos, pendant trois mois, par tous les temps et en toutes saisons, dans un pays étranger...

Par Antoine Oury

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