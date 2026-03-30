Michaël Dichter, lauréat du Grand Prix RTL-Lire pour On l'appelait Bennie Diamond

Adélaïde de Clermont-Tonnerre, présidente du jury du Grand Prix RTL-Lire, a annoncé ce 30 mars au matin le nom du lauréat du Grand Prix RTL-Lire 2026. Le scénariste, réalisateur et auteur Michaël Dichter remporte la récompense pour son premier roman, paru le 14 janvier dernier aux éditions Les Léonides (groupe Les Nouveaux Éditeurs).

Anvers, années 70. Le jeune Bennie Goodman sait que son père Moshé aimerait mieux le voir à la synagogue qu'à fureter dans les ruelles du quartier des diamantaires. Mais c'est plus fort que lui : la prière l'ennuie, le diamant le fascine. Après tout, c'est dans ce secteur que son grand-père Yéhuda a fait fortune, et quoique le patriarche ait coupé les ponts avec son fils et son petit-fils, ce dernier ne peut réprimer sa fascination. Des ateliers de taille aux vastes salles de négoce de la Bourse, Bennie ne renoncera devant rien pour se faire sa place et un nom. Son ascension, pourtant, n'est pas vue d'un bon œil par les puissants de la ville — pour qui se prend-il, ce gamin sans pedigree, qui vient leur voler ce qui leur revient de droit ? Michaël Dichter signe un ambitieux roman d'apprentissage au cœur de la communauté des diamantaires, porté par le plus flamboyant des héros. – Le résumé de l'éditeur pour On l'appelait Bennie Diamond

« Ce livre vous emmènera dans un monde fascinant et inconnu : celui des diamantaires dans les années 70 à Anvers. Bennie, intrépide et passionné, est prêt à tout pour vivre sa passion. Il veut voir grand. Sera-t-il accepté dans ce monde fermé dans lequel son grand-père avait fait fortune ? Un rythme trépidant pour ce livre que vous aurez du mal à lâcher », a commenté Sophie Aurenche, cheffe du service culture de RTL et responsable de la chronique littéraire.

5 romans étaient en lice, sélectionnés par le jury RTL/Lire Magazine et envoyés à 20 librairies partenaires partout en France. Ces librairies ont composé des panels régionaux parmi leurs clients pour un total de 100 lecteurs de tous âges.

Le jury de la récompense réunissait Adélaïde de Clermont-Tonnerre présidente du jury ; Sophie Aurenche cheffe du service culture RTl ; Augustin Trapenard, présentateur de Variétés sur RTL ; Muriel Gilbert, chroniqueuse RTL ; Bernard Lehut, journaliste littéraire ; Baptiste Liger, directeur de la rédaction de Lire Magazine ; Alexis Brocas, rédacteur en chef de Lire Magazine ; Patricia Reznikov, journaliste Lire Magazine, et Margaux Morasso, journaliste Lire Magazine.

À LIRE - Elif Shafak remporte le Prix Fragonard de littérature étrangère 2026

Du côté des librairies partenaires, on dénombre Les Mots Passants (Aubervilliers), Mollat (Bordeaux), Dialogues (Brest), Decitre (Ecully), Mots en marge (La Garenne Colombes), Le Square (Grenoble), Le Furet du Nord (Lille), Page Et Plume (Limoges), Maupetit (Marseille), Sauramps (Montpellier), Bisey (Mulhouse), Hall Du Livre (Nancy), Librairie Durance (Nantes), Librairie Nouvelle D’Orléans (Orléans), Le Livre Écarlate (Paris), Le Failler (Rennes), L’Armitière (Rouen), Librairie De Paris (Saint-Étienne), Charlemagne (Toulon), Librairie Privat (Toulouse).

L’an dernier, le Grand Prix RTL-Lire Magazine a été attribué à Camille Laurens pour Ta promesse, publié chez Gallimard.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com