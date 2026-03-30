France Culture raconte Antoine de Saint-Exupéry, d'histoire en histoires

Le Cours de l'Histoire, de Xavier Mauduit

Du lundi au vendredi de 9h à 10h

Antoine de Saint-Exupéry, dessine-moi une histoire

Lundi 30 mars : Saint-Exupéry, un homme prend son envol

Avec Amélie Goutaudier, professeure agrégée de lettres modernes, docteure en littérature et civilisation françaises

Alban Cerisier, secrétaire général des Éditions Gallimard, éditeur et historien

Mardi 31 mars : Long courrier vers le sud, histoire de l’Aéropostale

Avec Damien Accoulon, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Tours

Mercredi 1er avril : Petit Prince et grand succès, histoire d’un phénomène littéraire

Avec Nathalie Prince, professeur de littérature à Le Mans Université Alban Cerisier, secrétaire général des Éditions Gallimard, éditeur et historien

Jeudi 2 avril : Saint-Exupéry, dernier vol d’un pilote de guerre

Avec Claire Andrieu, professeure émérite des universités en histoire contemporaine à Sciences Po Paris

François Gerber, avocat au Barreau de Paris et écrivain

Marion Weckerle, chargée de collection au musée de l'Air et de l'Espace au Bourget

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Mardi 24 mars : Littérature, avec François Angelier et Céline Du Chéné

Le casse ultime de Don Winslow (trad. Jean Esch, Harper Collins)

Diables blancs de James Robert Baker (trad. Yoko Lacour, Monsieur Toussaint Louverture)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 30 mars : La lutte des classiques : rencontre avec Tiphaine Samoyault

Avec : Thiphaine Samoyault pour Toutes sortes de misérables (Seuil)

Mardi 31 mars : Un parricide masculiniste en 1835 : l’affaire Pierre Rivière, avec Jeanne Favret-Saada

Avec : Jeanne Favret-Saada pour L'impossible famille Rivière (Gallimard)

Mercredi 1er avril : Roman noir : violence et beauté de mères en filles, avec Mathilde Beaussault

Avec : Mathilde Beaussault pour La colline (Seuil)

Jeudi 2 mars : Un roman d’anticipation de 1760 : découvrir Giphantie

Avec : Le peintre Romain Bernini pour son exposition Voyage à Giphantie en dialogue avec le texte de Charles Tiphaine Giphantie, visible à la Fondation Cartier-Bresson jusqu’au 3 mai 2026 et Yves Citton, professeur de littérature

Vendredi 27 mars : Dans la bibliothèque de Leïla Slimani

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Madame Bovary

Réalisation Laure Egoroff

Adaptation Pauline Thimonnier

Avec notamment : Pascal Rénéric (le narrateur), Aurélie Nuzillard (Emma), Philippe Beautier (Charles)

Qualifié de « roman bruyant » à sa parution en 1857, Madame Bovary a en effet une dimension sonore essentielle : non seulement le son y joue un rôle dramatique souvent capital (du chahut des collégiens qui taquinent Charles au chant de l’Aveugle accompagnant la mort d’Emma, en passant par les scènes du bal, des Comices agricoles et de l’Opéra, pleines de foules, de musique et de fracas), mais le rythme de la phrase de Flaubert, que lui-même testait dans son « gueuloir », appelle l’oralité, la scansion, l’épreuve du corps.

L'Instant Poésie de Dany Laferrière

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Une collection proposée par Camille Renard

Réalisation : Daphné Leblond

1/20 : Paris 1983, de Dany Laferrière (16 novembre 2015)

Lu par Roberto Jean et Sarah Jean-Baptiste

2/20 : Dolorès, de Carl Brouard (écrit sur du ruban rose en 1927)

Lu par Sarah Jean-Baptiste

3/20 : Poème des dons, de Jorge Luis Borges (1960)

Lu par Roberto Jean

4/20: Je me suis faite belle, et Tu vas à la ville, de Joséphine Bacon, dans “Bâton à message” (2009)

Lu par Dana Fiaque

5/20 : Le noir parle de fleuves, de Langston Hughes (1921)

Lu par Sarah Jean-Baptiste

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Présence de la Mort de Charles-Ferdinand Ramuz

Réalisation : Mélanie Péclat

Lu par Jérémy Lewin

À LIRE - Les Admirations littéraires : Gad Elmaleh rejoint France Inter

Alors que la nouvelle d’une catastrophe irréversible (la Terre est sortie de son orbite et se rapproche du Soleil) se répand, le monde reste d’abord incrédule avant de subir une chaleur croissante qui met peu à peu tout à l’arrêt. Le chaos et la mort sont bientôt partout…

Théâtre et Cie (rediffusion)

Le dimanche de 20h à 22h

Le Poète noir de Kery James

Réalisation : Christophe Hocké

Lu par Adama Diop

Musique : Mocke (composition et guitare) et Baben Sissoko (Kora)

Suivie de :

Discours sur le colonialisme, d’Aimé Césaire

Lu par Antoine Vitez

Le Discours sur le colonialisme est un pamphlet anticolonialiste d'Aimé Césaire, paru aux éditions Réclame en 1950, puis à Présence africaine en 1955. L'auteur dénonce avec force la barbarie interne à la civilisation occidentale, qui trouva un exutoire en dehors de l'Europe, avec l'implantation coloniale.

Par Dépêche

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