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France Culture raconte Antoine de Saint-Exupéry, d'histoire en histoires

La radio France Culture convoque auteurs et textes sur ses ondes, tout au long de la semaine du lundi 30 mars au 5 avril. Plusieurs épisodes de l'émission « Le Cours de l'Histoire » reviendront sur le parcours d'Antoine de Saint-Exupéry, quand d'autres rendez-vous sont fixés, avec Thiphaine Samoyault, Mathilde Beaussault ou encore Leïla Slimani.

Le 30/03/2026 à 09:49 par Dépêche

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Publié le :

30/03/2026 à 09:49

Dépêche

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Le Cours de l'Histoire, de Xavier Mauduit

Du lundi au vendredi de 9h à 10h

Antoine de Saint-Exupéry, dessine-moi une histoire  

Lundi 30 mars : Saint-Exupéry, un homme prend son envol

Avec Amélie Goutaudier, professeure agrégée de lettres modernes, docteure en littérature et civilisation françaises
Alban Cerisier, secrétaire général des Éditions Gallimard, éditeur et historien  

Mardi 31 mars : Long courrier vers le sud, histoire de l’Aéropostale  

Avec Damien Accoulon, maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université de Tours 

Mercredi 1er avril : Petit Prince et grand succès, histoire d’un phénomène littéraire

Avec Nathalie Prince, professeur de littérature à Le Mans Université Alban Cerisier, secrétaire général des Éditions Gallimard, éditeur et historien

Jeudi 2 avril : Saint-Exupéry, dernier vol d’un pilote de guerre  

Avec Claire Andrieu, professeure émérite des universités en histoire contemporaine à Sciences Po Paris 
François Gerber, avocat au Barreau de Paris et écrivain
Marion Weckerle, chargée de collection au musée de l'Air et de l'Espace au Bourget

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique 
Mardi 24 mars : Littérature, avec François Angelier et Céline Du Chéné

Le casse ultime de Don Winslow (trad. Jean Esch, Harper Collins)
Diables blancs de James Robert Baker (trad. Yoko Lacour, Monsieur Toussaint Louverture)

Le Book Club, de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 30 mars : La lutte des classiques : rencontre avec Tiphaine Samoyault 
Avec : Thiphaine Samoyault pour Toutes sortes de misérables (Seuil)

Mardi 31 mars : Un parricide masculiniste en 1835 : l’affaire Pierre Rivière, avec Jeanne Favret-Saada 
Avec : Jeanne Favret-Saada pour L'impossible famille Rivière (Gallimard)

Mercredi 1er avril : Roman noir : violence et beauté de mères en filles, avec Mathilde Beaussault 
Avec : Mathilde Beaussault pour La colline (Seuil)

Jeudi 2 mars : Un roman d’anticipation de 1760 : découvrir Giphantie

Avec : Le peintre Romain Bernini pour son exposition Voyage à Giphantie en dialogue avec le texte de Charles Tiphaine Giphantie, visible à la Fondation Cartier-Bresson jusqu’au 3 mai 2026 et Yves Citton, professeur de littérature

Vendredi 27 mars : Dans la bibliothèque de Leïla Slimani

La Série Fiction (rediffusion)

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

Madame Bovary

Réalisation Laure Egoroff
Adaptation Pauline Thimonnier 

Avec notamment : Pascal Rénéric (le narrateur), Aurélie Nuzillard (Emma), Philippe Beautier (Charles)

Qualifié de « roman bruyant » à sa parution en 1857, Madame Bovary a en effet une dimension sonore essentielle : non seulement le son y joue un rôle dramatique souvent capital (du chahut des collégiens qui taquinent Charles au chant de l’Aveugle accompagnant la mort d’Emma, en passant par les scènes du bal, des Comices agricoles et de l’Opéra, pleines de foules, de musique et de fracas), mais le rythme de la phrase de Flaubert, que lui-même testait dans son « gueuloir », appelle l’oralité, la scansion, l’épreuve du corps.

L'Instant Poésie de Dany Laferrière

Du lundi au vendredi de 20h30 à 20h35

Une collection proposée par Camille Renard 
Réalisation : Daphné Leblond

1/20 : Paris 1983, de Dany Laferrière (16 novembre 2015)
Lu par Roberto Jean et Sarah Jean-Baptiste   

2/20 : Dolorès, de Carl Brouard (écrit sur du ruban rose en 1927)  
Lu par Sarah Jean-Baptiste    

3/20 : Poème des dons, de Jorge Luis Borges (1960)  
Lu par Roberto Jean  

4/20: Je me suis faite belle, et Tu vas à la ville, de Joséphine Bacon, dans “Bâton à message” (2009)  
Lu par Dana Fiaque 

5/20 : Le noir parle de fleuves, de Langston Hughes (1921)  
Lu par Sarah Jean-Baptiste

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Présence de la Mort de Charles-Ferdinand Ramuz

Réalisation : Mélanie Péclat  
Lu par Jérémy Lewin 

À LIRE - Les Admirations littéraires : Gad Elmaleh rejoint France Inter

Alors que la nouvelle d’une catastrophe irréversible (la Terre est sortie de son orbite et se rapproche du Soleil) se répand, le monde reste d’abord incrédule avant de subir une chaleur croissante qui met peu à peu tout à l’arrêt. Le chaos et la mort sont bientôt partout…

Théâtre et Cie (rediffusion)

Le dimanche de 20h à 22h

Le Poète noir de Kery James

Réalisation : Christophe Hocké
Lu par Adama Diop
Musique : Mocke (composition et guitare) et Baben Sissoko (Kora) 

Suivie de : 

Discours sur le colonialisme, d’Aimé Césaire 
Lu par Antoine Vitez 

Le Discours sur le colonialisme est un pamphlet anticolonialiste d'Aimé Césaire, paru aux éditions Réclame en 1950, puis à Présence africaine en 1955. L'auteur dénonce avec force la barbarie interne à la civilisation occidentale, qui trouva un exutoire en dehors de l'Europe, avec l'implantation coloniale.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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Après Le roman de Jim, les frères Larrieu adaptent un nouveau livre de Pierric Bailly

Arnaud et Jean-Marie Larrieu préparent leur prochain long métrage, La Foudre, librement adapté du roman éponyme de Pierric Bailly publié aux éditions P.O.L. Après Le Roman de Jim, les cinéastes poursuivent ainsi leur collaboration avec l’univers de l’écrivain.

19/03/2026, 12:08

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Plus fort qu'elle, de Jacques Expert, adapté en mini-série

Paru aux éditions Calmann-Lévy en 2020, Plus fort qu'elle, de Jacques Expert, deviendra une mini-série pour France 2. La réalisation a été confiée à Jérôme Cornuau, scénariste, producteur et déjà réalisateur du téléfilm Le jour de ma mort (2024), également tiré d'un ouvrage de Jacques Expert.

19/03/2026, 09:46

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Leïla Slimani et Alain Finkielkraut au cœur de La Grande Librairie, spéciale francophonie

À l’occasion de la Semaine de la francophonie, La Grande Librairie réunit plusieurs écrivains autour d’une question centrale : que dit la langue de notre identité, et que reste-t-il de cet héritage lorsque les frontières — réelles ou symboliques — se resserrent ? Entre récits intimes, réflexion politique et regard sur la traduction, le plateau dessine un paysage traversé par les tensions contemporaines.

18/03/2026, 11:28

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La Grande Librairie dresse un portrait inédit de Jack London

La série « Les docs de La Grande Librairie » se penche sur une nouvelle figure, et non des moindres, avec une icône de la littérature américaine, Jack London. Réalisé par Catherine Aventurier, ce portrait convoque plusieurs auteurs pour évoquer son œuvre, dont Marie Desplechin et Clara Dupont-Monod.

18/03/2026, 10:04

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Des romans à Hollywood : les adaptations littéraires marquent les Oscars 2026

La 98e cérémonie des Oscars s’est tenue le 15 mars 2026 au Dolby Theatre de Los Angeles. Animée par Conan O’Brien, elle récompensait les films sortis en 2025. Plusieurs œuvres adaptées de livres figuraient parmi les nominations majeures, et certaines ont remporté des prix, notamment Une bataille après l'autre, inspiré du roman Vineland de Thomas Pynchon, et Hamnet, adapté du livre de Maggie O’Farrell.

16/03/2026, 13:25

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La Grande Librairie ouvre une émission spéciale Semaine de la Francophonie

A l'occasion de la semaine de la francophonie, La Grande Librairie célèbrera la langue française.  Augustin Trapenard recevra des écrivains et écrivaines qui font rayonner la langue française à travers le monde et qui en font leur territoire littéraire. 

14/03/2026, 09:52

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Witch Hat Atelier : l’adaptation attendue du manga de Kamome Shirahama arrive en avril

L’un des mangas de fantasy les plus célébrés de ces dernières années s’apprête à franchir une nouvelle étape. Witch Hat Atelier, adaptation animée du manga L’Atelier des sorciers de Kamome Shirahama, sera diffusé à partir du 6 avril 2026 en exclusivité sur Crunchyroll, avec un nouvel épisode chaque lundi.

12/03/2026, 18:03

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Écrire au temps du smartphone, avec Delphine de Vigan et Félix Moati

 Claire Chazal convie deux écrivains, qui n'auront pas besoin de leur téléphone portable durant l'émission pour en parler. Au bonheur des livres, ce 13 mars, proposera une rencontre entre Vigan et Félix Moati, sur Public Sénat, à 23h.

12/03/2026, 10:57

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La Grande Librairie : écrivains, chercheurs et artistes unis pour défendre la lecture

Cette semaine, La Grande Librairie consacre son émission à un thème central : la lecture. Écrivains, chercheurs, artistes et libraires y proposent, chacun à leur manière, un véritable manifeste en faveur des livres et de la pratique de la lecture, à l’heure où de nombreux observateurs s’inquiètent du recul de cette pratique.

10/03/2026, 18:22

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Engagement des artistes : Boualem Sansal, Sara Forestier et Jean-Marie Rouart débattent sur LCP

La chaîne LCP-Assemblée nationale diffusera le vendredi 13 mars à 21h un nouveau numéro inédit de son émission Le Banquet, consacré à la question de l’engagement artistique. Intitulée « Engagement : les artistes ont-ils encore du pouvoir ? », l’émission sera ensuite rediffusée le vendredi 20 mars à 23h30 et disponible en replay sur plusieurs plateformes.

09/03/2026, 17:39

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Matthieu de Montchalin, PDG de L'Armitière, dans Courants d'art

Julie Howlett reçoit, dans son émission Courants d'art du mercredi 25 mars prochain, le libraire Matthieu de Montchalin, président-directeur général de L'Armitière, située à Rouen. Il évoquera la naissance de sa vocation, son engagement au sein du Syndicat de la librairie française ou encore le rôle des libraires dans un contexte de recul des pratiques de lecture...

09/03/2026, 12:50

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Les Voeux : Léa Fazer adapte le témoignage d'une ancienne nonne

Le témoignage Métamorphose, sous-titré La vie m'appelle, signé par Catherine Draveil et publié par les éditions Favre en mai 2023, sera adapté en long-métrage par Léa Fazer. La réalisatrice et scénariste suisse tourne son film, nommé Les Vœux, dans l'Oise.

05/03/2026, 10:12

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Bourse Fanzine 2026 : l’ADAGP lance son appel à candidatures

L’ADAGP ouvre les candidatures pour l’édition 2026 de sa Bourse Fanzine, destinée à soutenir la micro-édition et les projets artistiques indépendants. Vingt artistes ou collectifs d’artistes seront sélectionnés et recevront chacun une aide de 1000 € pour la réalisation d’un projet de fanzine. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au mercredi 15 avril 2026 à 14h.

04/03/2026, 18:12

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Au bonheur des livres : Contes de la ville et des champs avec Bartabas et Pauline Peyrade

C'est à une belle rencontre que nous permet d'assister « Au bonheur des livres » cette semaine, en accueillant Bartabas, l'homme de scène et de chevaux qu'on ne présente plus, pour un étonnant récit intitulé Les cogne-trottoirs (Ed. Gallimard) et la jeune Pauline Peyrade, elle-même autrice de théâtre, qui publie son second roman, Les habitantes (Ed. de Minuit).

04/03/2026, 15:44

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À bras le coeur : un témoignage sur la résistance vendéenne au cinéma

Romeo Drive, YTA Productions et Portofino Films coproduisent À bras le cœur, le prochain film de l'acteur et réalisateur Jérémy Banster. Ce dernier adapte, avec ce long-métrage, un témoignage de Louis Buton, Un Vendéen résistant et déporté, paru en 2003 chez Geste éditions.

04/03/2026, 11:11

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La Grande Librairie fait le pari du dialogue face aux fractures du monde

Cette semaine, à 21h05 sur France 5, La Grande Librairie fait le choix du dialogue, à l’heure où la pensée se polarise plus que jamais. Autour de questions brûlantes - guerre, mémoire, identité, transmission - Augustin Trapenard réunit dans son émission des écrivains dont les œuvres interrogent la violence du monde et les possibilités de réconciliation.

03/03/2026, 15:35

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Haïkus de Sibérie, de Jurga Vilé et Lina Itagaki, en cours d'adaptation

Le roman graphique Haïkus de Sibérie, inspiré d'une histoire vraie, cosigné par Jurga Vilé et Lina Itagaki et publié en France par Sarbacane dans une traduction de Marielle Vitureau, sera bientôt transposé en film d'animation. Une équipe de production lituanienne, française et belge est à l’œuvre pour convaincre des investisseurs, tandis que l'écriture du scénario et la conception graphique sont en cours.

03/03/2026, 10:49

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Décès de Mori Satoshi, artisan discret de l’animation japonaise

Le milieu de l’animation japonaise pleure la disparition de Mori Satoshi. La nouvelle a été rendue publique via son compte X, où sa famille a fait savoir qu’il était en traitement depuis un certain temps et qu’il s’est éteint le 20 février 2026. Il est né en 1984.

02/03/2026, 15:52

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Pourquoi Amazon ferme ses Clubs de lecture, en misant tout sur Goodreads ?

Le message est tombé dans les boîtes mail des administrateurs et membres l'avant-veille de l'échéance : les Amazon Book Clubs fermeront au 1er mars 2026. Le service disparaît, avec ses utilisateurs et leurs contenus. La firme concentrera ses efforts sur d’autres fonctions de découverte de livres, précise-t-elle, et reroute les usagers vers Goodreads, le réseau social de lecture, propriété du groupe depuis 2013.

02/03/2026, 11:03

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La droite américaine en passe de contrôler Harry Potter et Batman ?

Le feuilleton autour de l’avenir de Warner Bros Discovery (WBD) connaît un rebondissement décisif. Netflix a annoncé qu’il ne relèverait pas son offre pour racheter le groupe américain, laissant le champ libre à Paramount Skydance, désormais en position favorable.

27/02/2026, 11:37

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Sur Arte, le retour de Samuel, succès d'Émilie Tronche, annoncé pour 2028

Après 55 millions de vues pour la saison 1 et 55.000 exemplaires vendus de son Journal (Arte Éditions et Casterman), selon Edistat, Arte annonce d'ores et déjà le retour de Samuel, en 2028. Le personnage d'Émilie Tronche, désormais vêtu d'un t-shirt noir, poursuivra son parcours scolaire au collège dans une saison 2 en production.

27/02/2026, 09:16

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Paramount relève son offre sur Warner Bros. Discovery : Netflix sous pression

 Le duel s’intensifie autour de Warner Bros. Discovery (WBD). Mardi 24 février 2026, Paramount Skydance (PSKY) a confirmé avoir transmis au conseil d’administration de WBD une proposition révisée visant l’acquisition de l’ensemble des actions du groupe.

26/02/2026, 15:52

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ActuaLitté et Books.fr inventent une nouvelle coopération entre médias indépendants

ActuaLitté et Books.fr annoncent une collaboration d’un genre nouveau dans le paysage de la presse culturelle : un rapprochement fondé sur la confiance et la complémentarité, sans prise de participation ni rapprochement capitalistique. 

26/02/2026, 13:57

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Troisième édition pour J'aime à dire, émission sur l'écriture et la rhétorique

L'émission J'aime à dire rempile pour une troisième saison, toujours consacrée à l'écriture et à l'art de la rhétorique, mais dans un format inédit. Un documentaire de 52 minutes met en lumière les parcours de cinq jeunes lauréats de l'opération, avant des émissions 100 % numérique sur les déclamations et prestations scéniques de 15 candidats, en présence d'Isabelle Carré et Abd Al Malik, ainsi que d'autres intervenants.

26/02/2026, 11:26

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