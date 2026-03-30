Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice

La vieille prudence éditoriale a vécu : Bertelsmann a choisi le contentieux ouvert : ce 26 mars, Thomas Rabe, directeur général du groupe allemand, a expliqué à l'agence Reuters que l’entreprise renforçait ses actions judiciaires contre les restrictions visant des livres aux États-Unis, où le groupe réalise 28 % de son chiffre d’affaires, contre environ 14 % en 2011.

La bascule compte autant par son objet que par son émetteur : quand la maison mère de Penguin Random House parle de « véritables interdictions de livres », elle ne défend plus seulement un catalogue, elle défend la circulation même de ses titres. Et accessoirement, ceux des autres.

Mais l'inflexion ne repose pas sur une posture abstraite : l'Allemand lie explicitement l’importance croissante du marché américain à la nécessité de combattre des mesures prises par des États, des districts scolaires ou des conseils locaux, qui limitent l’accès à certains ouvrages dans les bibliothèques publiques ou à l’école.

Rabe affirme que son groupe et Penguin Random House ont remporté toutes les affaires déjà tranchées. De quoi déplacer le débat : l’éditeur n’agit plus seulement comme acteur culturel ou comme lobby sectoriel, mais comme partie judiciaire structurée, capable d’attaquer la norme et surtout les autorités qui la portent.

Quand le groupe entre au prétoire

Le tournant ne date pas d’hier : voilà trois ans, PRH s’était joint à l'organisation PEN America, des auteurs et des parents pour contester devant un tribunal fédéral des retraits et restrictions frappant environ 150 livres dans le district scolaire d’Escambia. En Floride, 24 titres retrouvèrent alors leur circuit de diffusion.

Dans l’Iowa, l’éditeur a attaqué dès novembre 2023 la loi SF 496, puis obtenu en mars 2025 une nouvelle injonction bloquant l’application de l’interdiction visant les contenus sexuels, pendant que l’appel de l’État suivait son cours en 2025 puis en janvier 2026. La même logique s’est élargie à la Floride en 2024 et à l’Idaho en février 2025, cette fois avec cinq autres grands groupes d’édition.

Cette séquence change l’échelle du rôle éditorial. Pendant longtemps, les maisons dénonçaient les suppressions de titres, soutenaient des associations de défense de la lecture ou finançaient des campagnes publiques. Désormais, elles documentent, assignent, déposent des mémoires et s’installent dans la durée procédurale.

L’enjeu est de taille : quand un juge fédéral de Floride refuse de considérer ces retraits comme un simple usage neutre du pouvoir administratif, ou quand un autre bloque provisoirement une loi de l’Iowa jugée trop large, c’est la compétence même des bibliothécaires, des enseignants et des collectivités qui redevient litigieuse devant le droit constitutionnel américain.

Les chiffres expliquent cette montée en intensité. PEN America a recensé 6870 cas de bannissement de livres dans l’année scolaire 2024-2025, répartis dans 23 États et 87 districts scolaires publics. Pour la seule année scolaire 2023-2024, nous évoquions déjà dans nos colonnes un total de 10.046 cas, visant 4231 titres distincts.

L’American Library Association, de son côté, a documenté pour 2024 quelque 821 tentatives de censure portant sur 2452 titres dans les bibliothèques publiques, universitaires et scolaires, avec 72 % des contestations venues de groupes organisés ou d’acteurs institutionnels. Ce n’est plus une succession d’incidents locaux : c’est un environnement stable de pression.

Le miroir tendu vers la société

Pour mesurer ce que dit vraiment la décision de Bertelsmann, il suffit de se plonger dans l'histoire de ces derniers mois. Dès janvier 2025, l’administration Trump classait 11 plaintes liées à des interdictions de livres dans des districts scolaires et mis fin à la doctrine antérieure de l’Office for Civil Rights sur le sujet.

En août, sortait la décision d’un juge de Floride réhabilitant des livres écartés au nom d’un supposé « contenu sexuel » : la coalition attaquant la loi HB 1069 réunissait déjà Penguin Random House, HarperCollins, Hachette, Macmillan, Simon & Schuster, Sourcebooks et plusieurs auteurs. Mais fin 2025, on constatait que la censure se « banalise encore un peu plus », après près de 23.000 cas de restrictions recensés depuis 2021 dans 45 États et 451 districts scolaires.

Le 5 février 2026, s'observait un déplacement décisif : le bannissement ne visait plus seulement des ouvrages contemporains sur le genre ou la sexualité, mais aussi Gabriel García Márquez et Isabel Allende, preuve que la logique d’épuration gagne désormais des auteurs canoniques. Et à peine quelques semaines plus tard, venait l’hypothèse d’une censure devenue nationale, dans un contexte où des groupes conservateurs, relayés par plusieurs exécutifs d’États, cherchent à installer une architecture durable de retrait.

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En les juxtaposant, on lit moins une série de faits divers qu’une continuité : judiciarisation des interdictions, extension du périmètre des titres visés, et montée d’un affrontement entre expertise des bibliothécaires et pouvoir politique.

Dès lors, pour un groupe comme Bertelsmann, l’arène judiciaire devient l’un des derniers espaces où contester concrètement ces mesures. Son activisme ne relève donc ni de l’emportement ni de la communication de crise : il répond à une modification du rapport de forces américain, où l’éditeur international, fort de sa masse critique, se substitue partiellement à une protection fédérale devenue défaillante.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

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Par Nicolas Gary

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