Golfe : Abou Dhabi et Oman reportent leurs salons du livre

À Abou Dhabi, le report a été relayé par l’Union des éditeurs arabes après un courrier transmis par Saeed bin Hamdan Al-Tuniji, directeur exécutif de l’Abou Dhabi Centre for the Arabic Language et directeur de la manifestation. À Mascate, le ministre omanais de l’Information, Abdullah bin Nasser Al Harrasi, a acté la même décision après examen de la situation régionale.

Les deux annonces invoquent moins un contretemps qu’une dégradation des conditions de circulation, de sécurité et d’organisation pour les exposants et leurs partenaires.

Ce double coup d’arrêt dépasse la seule mécanique événementielle. Abou Dhabi constitue l’un des grands carrefours de la vente de droits, des achats institutionnels et de la diplomatie culturelle dans l’espace arabophone ; Mascate, sans disposer du même poids symbolique, reste un nœud important pour la visibilité éditoriale régionale.

Quand ces foires s’effacent, ce ne sont pas seulement des stands qui disparaissent, mais des rendez-vous de négociation, des lancements, des prises de contact et des arbitrages commerciaux. L’onde de choc atteint les éditeurs, les distributeurs, les agents et les programmateurs culturels.

Le plus frappant tient peut-être à l’effet de série. Après les perturbations de transport déjà relevées début mars autour des déplacements professionnels vers Londres, ces reports confirment que le livre n’échappe pas à la nervosité géopolitique du moment. Le calendrier arabe du printemps perd ainsi deux de ses points d’ancrage les plus visibles.

Crédits photo : Abu Dhabi book fair

Par Dépêche

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