Disparition d’Elisabeth Samama, éditrice et agente de référence

Née en 1964, elle suit des études de lettres modernes avant d’entrer dans le monde de l’édition à la fin des années 1980. Dès 1987, elle rejoint les éditions Julliard, où elle devient directrice littéraire. Elle participe alors à la constitution de catalogues exigeants et accompagne de nombreux écrivains dans la durée, affirmant une attention particulière portée au travail des textes et à l’émergence de nouvelles voix.

En 2001, elle rejoint les éditions Fayard, où elle dirige la fiction française jusqu’en 2014. Elle y supervise la publication de nombreux titres, consolidant une ligne éditoriale attentive à la diversité des écritures contemporaines. Cette période confirme son rôle central dans l’identification et le développement d’auteurs au sein du paysage littéraire français.

Elle intègre ensuite les éditions du Seuil, où elle exerce comme directrice de collection pour la littérature française et les documents. Elle y poursuit son travail de découverte et d’accompagnement, tout en participant aux orientations éditoriales de la maison.

En 2018, elle choisit une voie indépendante et devient agente et éditrice. Elle cofonde l’agence Samama/Meyer avec l’attachée de presse Tiffany Meyer. Dans ce cadre, elle accompagne de nombreux projets de fiction et de non-fiction, collaborant avec diverses maisons, parmi lesquelles Albin Michel, Flammarion, Robert Laffont, Stock ou encore Plon. Elle y défend une conception du métier fondée sur la relation de confiance avec les auteurs et sur un travail approfondi des manuscrits.

La même année, elle développe une activité d’enseignement et dispense des cours de création littéraire à l’École Diagonale, à Paris. Cette transmission constitue un prolongement naturel de son engagement professionnel.

Très proche de ses auteurs comme de ses élèves, elle se distingue par une capacité à accompagner les textes avec rigueur et sensibilité. Tous saluent une éditrice d’une grande exigence, dotée d’une intelligence singulière, attentive à faire émerger et grandir les voix.

Son parcours témoigne d’une fidélité constante à une certaine idée de la littérature, fondée sur l’attention portée aux œuvres et le respect des auteurs. Lorsqu’elle évoquait ceux qu’elle accompagnait, son regard traduisait un engagement profond, nourri par une conviction intacte dans la force des textes.

Avec sa disparition, le monde du livre perd une éditrice et agente dont l’influence, souvent exercée dans la discrétion, a contribué à façonner durablement la création littéraire contemporaine.

ActuaLitté publie l'hommage personnel d'une amie :

Elisabeth Samama nous a brutalement quitté le samedi 28 mars, à l’âge de 61 ans.

C’est peu dire que notre chagrin est grand, que le trou dans notre cœur est béant pour nous, ses amis, ses auteurs, ses élèves.

On pense avant tout à ses trois fils qu’elle adorait : Malo, Allan, Neven. Elle les a aimés sans limite, avec passion, émerveillement.

Elle leur a communiqué le goût des livres, l’importance et la beauté des mots dont elle avait fait son métier.

Elisabeth avait débuté en 1987 comme directrice littéraire aux éditions Julliard. Avant de diriger la fiction française chez Fayard, pendant quinze ans, et de rejoindre par la suite les éditions du Seuil comme directrice de collection pour la littérature française.

En 2018, Elisabeth a crée l’agence d’édition Samama/Meyer, avec l’attachée de presse indépendante Tiffany Meyer. Elle apporte à ses partenaires de nombreux ouvrages de fiction et de non-fiction, notamment aux éditions Albin Michel, Anne Carrière, Arthaud, Flammarion, La Manufacture de Livres, Le Cherche-Midi, Le Nouvel Attila, Les Équateurs, Plon, Presses de la Cités, Robert Laffont, Stock...

Lorsqu’elle parlait de ses auteurs, puis plus tard des élèves auxquels elle enseignait la création littéraire à l’École Diagonale à Paris, son regard était inondé de lumière.

« La littérature pour moi, c’est ce qui va vous rendre extrêmement proches des choses très éloignées dans l’espace et le temps, disait-elle. Moi qui ai eu une vie intense, en tant que femme, en tant que mère, en tant que professionnelle, je suis la somme de mes expériences, mais je suis surtout la somme de mes lectures. » (podcast avec ActuaLitté)

Crédits photo : Elisabeth Samama © C. Piot

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com