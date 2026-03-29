Quand l'IA fait le tri : 1984, Twilight et Michelle Obama exclus d’une bibliothèque scolaire

Il fallait sans doute toute l’ironie d’un tel épisode pour que 1984 se retrouve, en 2026, chassé d’une bibliothèque scolaire par un outil présenté comme rationnel. Dans le Grand Manchester, à la Lowry Academy, une enquête d’Index on Censorship affirme qu’un audit de la bibliothèque a conduit au retrait de plus de 130 titres.

Près de 200 si l’on compte chaque volume de certaines séries graphiques. Parmi eux figuraient le roman graphique tiré d’Orwell, Twilight, Heartstopper, Becoming de Michelle Obama ou encore Why I’m No Longer Talking to White People About Race.

Le plus troublant ne tient pas au seul nombre. Dans des documents consultés par Index, l’établissement reconnaît que les catégorisations ayant servi à justifier les retraits ont été produites par une IA, tout en les jugeant « globalement exactes ».

L’affaire a aussi frappé la bibliothécaire : visée par une procédure disciplinaire, signalée comme risque de safeguarding selon l’enquête, elle a fini par démissionner. La direction de l’école conteste cependant l’idée d’une interdiction générale et affirme, via le Manchester Mill, qu’après audit les livres ont été reclassés par âge, seul « un très petit nombre » ayant été retirés.

Une politique documentaire confiée à la machine

Le cœur du problème est là. Une politique documentaire n’est pas un tableur de conformité. Elle suppose une lecture, une connaissance des publics, des seuils de maturité, des contextes pédagogiques et, surtout, une responsabilité assumée.

Quand un roman est disqualifié pour « tension sexuelle », un essai sur l’incel culture pour « développement de croyances misogynes », ou une autobiographie pour ses « thèmes politiques », l’algorithme ne produit pas une expertise : il industrialise une prudence institutionnelle déjà tentée par la censure. Il remplace le jugement motivé par une taxinomie automatique, donc contestable, opaque et d’autant plus commode qu’elle paraît neutre.

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L’élargissement du sujet impose de regarder ailleurs. En 2023, le district scolaire de Mason City, dans l’Iowa, a demandé à ChatGPT d’identifier parmi une cinquantaine de titres ceux qui contenaient des descriptions d’actes sexuels, afin d’appliquer une nouvelle loi d’État : 19 titres furent été retirés. L'American Library Association avait pointés alors le premier cas connu d’un district recourant à l’IA pour décider quels ouvrages ôter des bibliothèques scolaires.

En 2025, le Texas a offert une autre variante du même réflexe. Le Houston Chronicle a rapporté qu’à Pearland, ChatGPT avait signalé 57 ouvrages comme potentiellement contraires à la loi SB 13 ; le journal évoquait aussi d’autres districts ayant recours à des outils tiers ou internes pour repérer les titres litigieux.

Le déplacement est décisif : l’IA ne tranche pas toujours seule, mais elle installe un filtrage préalable, un soupçon automatisé qui transforme le livre en risque avant même qu’un professionnel ne le défende.

La neutralité algorithmique, fiction administrative

Les défenseurs de ces méthodes invoquent le manque de temps, l’incertitude juridique, la pression politique. L’argument existe, mais il ne blanchit rien. Dans l’Iowa, les responsables disaient agir faute de directives claires et pour respecter la loi avant la rentrée. Ce type de justification révèle moins la pertinence de l’outil qu’un transfert de responsabilité : devant une norme floue, l’administration délègue à la machine le soin de produire une apparence d’objectivité.

Or cette objectivité est de façade. Le Brennan Center for Justice avertissait dès 2023 que l’usage d’outils génératifs pour appliquer des interdictions de livres rend ces lois plus dangereuses, précisément parce qu’il permet aux décideurs de se cacher derrière un vernis de neutralité tout en générant des listes trop larges de titres prétendument inappropriés. La mécanique observée au Grand Manchester ressemble à cette prophétie bureaucratique : l’IA réduit, l’institution valide, puis chacun se retranche derrière la procédure.

Le mouvement dépasse déjà les cas isolés. En décembre 2025, 404 Media rapportait qu’un produit de gestion documentaire destiné aux bibliothèques scolaires, Class-Shelf Plus, mettait en avant une « automatisation pilotée par l’IA ».

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Une analyse contextuelle du risque, avec l’ambition affichée de réduire de plus de 80 % les vérifications manuelles liées aux obligations légales. Autrement dit, le marché sent le filon : transformer la peur des controverses en offre logicielle, puis vendre aux établissements la promesse d’un tri plus rapide des collections sensibles.

Un cas britannique pas tombé du ciel

En août 2024, Index on Censorship indiquait que 53 % des bibliothécaires scolaires britanniques interrogés avaient déjà reçu une demande de retrait de livres, souvent à l’initiative de parents. Autrement dit, l’algorithme n’invente pas le désir d’épuration ; il lui donne de la vitesse, un langage pseudo-technique et une échelle nouvelle.

Confier la sélection documentaire à ces outils, ce n’est pas moderniser la bibliothèque : c’est installer dans la chaîne publique du livre une censure à bas bruit, plus commode parce qu’elle prétend n’être qu’une opération de tri.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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