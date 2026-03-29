Après l’agression sexuelle d’une agente, la médiathèque de Toulouse sous le choc

À Toulouse, entre les rayonnages, la brutalité a franchi la ligne rouge. Derrière les discours sur l’accès à toutes et tous, réapparaît ce que l’époque dissimule mal : un service public sommé d’ouvrir grand, même quand le dehors entre avec sa fatigue, sa haine et sa violence la plus nue.
Le 29/03/2026 à 20:34 par Clément Solym
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29/03/2026 à 20:34
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Le vendredi 13 mars, à la médiathèque José-Cabanis de Toulouse, une agente a subi une agression sexuelle pendant son service. Selon les éléments rapportés par la presse locale, elle s’est retrouvée avec du sperme dans le dos sans s’en apercevoir immédiatement. La direction a fermé le site plus tôt, la victime a engagé une démarche de plainte et une réunion de crise a été annoncée dès le lendemain.
Ce fait glace d’abord par sa violence. Il frappe ensuite par ce qu’il révèle : une bibliothèque n’échappe plus aux désordres du dehors. Lieu d’étude, de lecture, de transmission, elle reste un équipement public ouvert, donc poreux aux brutalités sociales qui traversent la ville. À Toulouse, l’affaire dépasse ainsi le seul fait divers : elle interroge la protection concrète des personnels chargés d’accueillir et de tenir l’idéal d’hospitalité culturelle.
Le 14 mars, la médiathèque est restée fermée au public après une réunion entre les agents et la direction. La mairie a alors indiqué soutenir la victime, tandis qu’une enquête était en cours. Sur les réseaux sociaux, le compte des Bibliothèques de Toulouse a aussi signalé des perturbations d’ouverture, signe que le choc interne débordait la seule communication institutionnelle.
Très vite, un second front s’est ouvert : celui de la prise en charge. Le 19 mars, La Dépêche du Midi rapportait la contradiction entre la CGT mairie de Toulouse et la municipalité. Le syndicat affirmait qu’« aucune cellule psychologique n’a été mise en place » et dénonçait une multiplication des incidents avec les usagers. À ce titre, il réclamait des moyens humains supplémentaires, ainsi que la reconnaissance de l’accident du travail et une protection fonctionnelle pour l’agente agressée.
La mairie, elle, répondait avoir organisé dès le 13 mars des temps collectifs et des entretiens individuels, puis reconduit cet accompagnement les jours suivants.
Ce rebond importe autant que l’agression elle-même. La question n’est plus seulement : qu’a fait l’agresseur ? Elle devient : comment une collectivité protège-t-elle ses agentes et ses agents quand l’agression a déjà eu lieu, et comment anticipe-t-elle la suivante ? Entre le vocabulaire du soutien et l’expérience vécue des équipes, un écart apparaît. C’est souvent dans cet écart que se loge la défiance.
L’affaire n’éclate pas dans un ciel serein. Dès janvier 2025, la médiathèque José-Cabanis avait fermé exceptionnellement après des « incivilités répétées ». Des agents évoquaient alors des bouteilles d’urine, des sacs d’excréments et des tags racistes retrouvés dans les couloirs ou sur des bureaux. La mairie liait ces faits à des actes de malveillance graves et répétés : un déploiement de caméras au sein du site avait été envisagé à la suite de ces dégradations.
Au printemps 2025, un autre épisode avait déjà ramené José-Cabanis dans la rubrique des urgences sécuritaires : une altercation violente entre un agent de sécurité et un individu au premier étage, suivie d’une fermeture anticipée qui avait nourri une polémique sur la réponse apportée. L’agression sexuelle du 13 mars 2026 ne surgit donc pas comme un éclair isolé : elle s’inscrit dans une suite d’alertes et d’incidents qui ont abîmé le sentiment de sûreté au travail.
ENQUÊTE - Islamophobie, antisémitisme : quand les bibliothèques subissent la haine
Ce que l’on voit aujourd’hui à Toulouse, c’est la fragilité d’un modèle célébré en théorie : ouverture maximale, accueil inconditionnel, présence humaine réduite, missions sociales élargies. Une médiathèque contemporaine ne distribue pas seulement des livres : elle absorbe des conflits, des détresses, des comportements erratiques, des violences symboliques et, parfois, des passages à l’acte.
Or un service public culturel ne tient pas par la seule vertu de ses principes. Il tient par des effectifs, des procédures, une chaîne d’alerte claire et une protection juridique immédiate.
fermeture temporaire, plainte, soutien officiel, dispute sur la réalité de l’accompagnement, rappel des précédents et débat renouvelé sur les moyens humains comme sur la vidéosurveillance. Sur ce dernier point, les positions divergent déjà : certains y voient une évidence pratique, la CGT affirme au contraire qu’elle « n’est pas une solution ».
L’établissement aura repris son fonctionnement ensuite, avec ses horaires habituels, après l’arrêt du 14 mars. Les activités et événements étaient d’ailleurs programmés dans les jours suivants — tout en restant susceptible de perturbations ponctuelles.
Reste, au bout de cette séquence, une vérité difficile à contourner. Quand une agente est agressée sexuellement dans l’exercice ordinaire de son métier, ce n’est pas seulement une personne qui est atteinte. C’est toute la promesse civique du lieu qui vacille. Une bibliothèque ne devient pas moins bibliothèque parce qu’elle se protège davantage.
Crédits photo : ville de Toulouse
Par Clément Solym
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25/03/2026, 15:18
Il aura suffi d’un scrutin municipal pour réviser une tournée promotionnelle : Mazarine Pingeot et le journaliste Arnaud Gonzague, qui devait animer la rencontre avec l'essayiste, ont annulé leur venue à La Flèche. En cause, l’arrivée de l’extrême droite aux commandes locales, et ce qu’elle change aussitôt dans le décor symbolique de la culture, des scènes publiques et des invitations.
25/03/2026, 10:37
La direction générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est susceptible d'être vacante, annonce le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cet établissement public national administratif scolarise des enfants français résidant hors de France, mais aussi des élèves étrangers dans les établissements d'enseignement français.
25/03/2026, 09:50
Malgré un premier appel lancé en novembre 2025, la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire n'a pas trouvé, à ce jour, de profil pour succéder à Christine Diacon, en poste depuis 2022.
25/03/2026, 09:50
Après près de trois années passées à développer Saxo, le label jeunesse du groupe Eilean Books, Benjamin Kuntzer annonce son départ. Le traducteur et éditeur, qui revendique près d’une cinquantaine de titres publiés sous cette bannière, choisit de se recentrer sur son activité première : la traduction.
24/03/2026, 18:18
Les éditions Stock et leur autrice, la journaliste Nassira El Moaddem, annoncent le dépôt d’une plainte après les propos tenus par le sénateur Les Républicains Thierry Meignen. Dans un entretien accordé au Monde, l'ancien maire du Blanc-Mesnil, ville de Seine-Saint-Denis, s’en est violemment pris à la journaliste : « Je vais la faire condamner pour diffamation. Je vais la fouetter. J’irai au bout, elle va mourir, je la tue. »
24/03/2026, 17:37
Depuis sa création en 2016, L'Étagère du bas est une maison d'édition spécialisée dans les albums pour les enfants de 2 à 10 ans. Chacun de nos livres est un coup de cœur et nous attachons le plus grand soin à sa fabrication. Nous publions des livres à hauteur d'enfants, c'est-à-dire des ouvrages qui s'adressent véritablement à eux et qui font confiance à leur intelligence, à leur perception des choses. Projet porté par Delphine Monteil.
24/03/2026, 16:08
Le livre aime ses vitrines, ses prix, ses auteurs, ses promesses de rentrée. Mais loin des tables de librairie et des discours de filière, il avance aussi grâce à des salariés que l’on ne voit presque jamais. Quand le plein d’essence devient une ligne de fracture, c’est tout un envers du décor qui remonte à la surface : celui des entrepôts, des trajets contraints et d’une mécanique sociale qui se grippe en silence.
24/03/2026, 15:10
La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt relatif au droit d'auteur au sein de l'UE, et plus précisément concernant l’édition critique d’une œuvre littéraire tombée dans le domaine public. Pour l'institution, cette proposition éditoriale constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur à part entière, à condition que les commentaires et l'apparat critique en fassent une « création intellectuelle ».
24/03/2026, 14:55
Simon & Schuster tourne une nouvelle page. L’éditeur américain a nommé, début mars, Greg Greeley, ancien cadre dirigeant d’Amazon, au poste de directeur général. Il succède à Jonathan Karp, en fonction depuis 2020, qui avait annoncé son départ et qui restera au sein de la maison pour lancer un nouveau label éditorial, Simon Six.
24/03/2026, 14:14
2 Commentaires
Garnier
30/03/2026 à 09:23
Les digues ne tiennent plus face aux violences du dehors. Il y a certainement un personnel en sous effectif mais aussi cette violence qui traverse la société et passe le portail d'un lieu public,certes ouvert à tous mais aussi d'un lieu qui doit rester sanctuaire pour la découverte et l'appropriation de la multitude des média dont les livres mis à la disposition de tous.
Et si on s'occupait en amont sérieusement de cette violence qui dans le cas cité est pathologique.
La psychiatrie a vu ses moyens diminuer drastiquement alors qu'on s'intéresse à mettre tous les violents en prison mais la prison craque et amplifie la violence.
En cherchant bien,la bibliothécaire sera même tenue responsable de cet incident car dans le soutien de ses agents,la fonction publique ne fait pas dans le courage et la clairvoyance.
Ribiata
30/03/2026 à 11:26
soutien total à l'agente agressée. Faisons confiance au personnel, à la collectivité et aux représentants du personnel pour traiter cet incident.
Un mot sur cet article révoltant qui semble découvrir le rôle des bibliothèques et le mettre en cause.
Dramatisation : "Ce fait glace d’abord par sa violence. Il frappe ensuite par ce qu’il révèle : une bibliothèque n’échappe plus aux désordres du dehors."
Vocabulaire martial : "Très vite, un second front s’est ouvert", ça doit être l'air du temps ?
Pour mener à une mise en cause du "modèle" renvoyé à la "célébration" - qualificatif qui réduit la réflexion de longue haleine de toute une profession pour faire évoluer sa pratique à une espèce de dévotion ou de festivité naïve - ce qui mène naturellement à la remise en cause du modèle présenté sous ses jours les plus noirs : "Ce que l’on voit aujourd’hui à Toulouse, c’est la fragilité d’un modèle célébré en théorie. Une médiathèque contemporaine ne distribue pas seulement des livres : elle absorbe des conflits, des détresses, des comportements erratiques, des violences symboliques et, parfois, des passages à l’acte."
Nul doute que l'auteur protestera de sa bonne foi et qu'il ne remet pas en cause le rôle des bibliothèques mais "s'interroge" sur la défense des bibliothécaires soumis·es à ce traitement...
Or, le regret des "vraies" bibliothèques", celles où l'on venait lire dans le respect du livre et de l'écrit - chuuutttt ! - perce sous le masque de la défense du personnel.
Ce rôle des bibliothèques, vous semblez dire qu'il connait ici une acmé que vous exploitez pour le remettre en cause de manière détournée, c'est-à-dire non en le contestant rationnellement mais en l'associant avec appétit à des aspects des plus sordides - sperme, urine, exréments, violence -, suggérant ainsi que tout cela découle naturellement de ce qui vous dérange profondément dans ce "modèle" : son ouverture à toutes et tous, publique et inconditionnelle.
Ce faisant, vous pratiquez un "modèle" de journalisme qu'il faut dénoncer : ni factuel, ni franchement d'opinion, vous manipulez l'information.
De Marseille à Strasbourg, en passant par la Bpi, mon expérience de la lecture publique, étalée sur des décennies, ne vous permettra pas de me renvoyer à la 'théorie".
Ce que je souhaite ici, c'est apporter mon soutien aux collègues qui choisissent d'exercer leur métier pour sa beauté et sa valeur républicaine en en abordant les difficultés dans ce même esprit.