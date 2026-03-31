Mal lunée : plongée dans la vie d’une influenceuse sous pression

Luna connaît d’abord un certain succès avec ses vidéos consacrées à la littérature, avant de s’en éloigner pour embrasser pleinement une carrière d’influenceuse. Elle construit alors une image d’elle-même, mettant en scène un quotidien qui répond autant aux attentes de son audience qu’aux logiques des plateformes.

Peu à peu, elle se retrouve prise dans un système où se mêlent les exigences de ses abonnés, les contraintes de l’algorithme et la pression constante de produire du contenu. Cette exposition permanente la conduit à vivre sous le regard continu de sa propre caméra, jusqu’à interroger son rapport à elle-même et aux autres.

À travers ce parcours, le roman propose une exploration des mécanismes de visibilité et de mise en scène de soi, tout en dressant le portrait d’une génération confrontée à la nécessité d’exister en ligne.

Jules Fournier est né à Paris d’un père québécois et d’une mère française. Il a travaillé auprès de créateurs de contenus chez YouTube, entre Londres et Paris, avant de rejoindre une équipe de stratégie de Google à San Francisco, puis de collaborer avec Netflix. Mal lunée constitue son premier roman, déjà publié au Québec, où il a rencontré un accueil favorable.

Par Clotilde Martin

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