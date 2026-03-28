Le thème de la 55e édition de la Foire du livre de Bruxelles est « défier le futur ».

Car…

Lire un livre papier ne nécessite pas d’accepter des cookies.

Lire un livre implique une intelligence qui n’est pas artificielle.

Un livre ne te surveille pas.

Un livre respecte ton anonymat.

Lire un livre te permet de mieux dormir la nuit (ou de passer une nuit blanche, parce que tu l’auras choisi).

Lire un livre n'est ni inaccessible ni inabordable.

Un livre ne t’oblige pas à le liker.

Un livre ne te juge pas.

Un livre n’a pas besoin de mise à jour.

Un livre ne s’éteint pas.

Lire est une très belle compétence, et non pas une vilaine dépendance.

Lire un livre t’évite de scroller à l’infini.

Un livre ne récolte pas tes données.

Lire dans le bain n’est pas dangereux (sauf si tu t’endors).

Lire l’avenir est possible — programmer le futur est dangereux.

Pour tout cela, je serai un lecteur techno-responsable.

Pour ces raisons, demain, je continuerai à acheter mes livres en librairie et je défendrai encore et encore le livre papier.

Fin de ce message écrit depuis mon téléphone. Je retourne écouter les auteurs et autrices à la Foire du livre.

Crédits photo : pexels CC 0

Par Auteur invité

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