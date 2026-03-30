Prendre le large : une traversée de l’Atlantique comme expérience de vie

Le livre retrace la genèse d’un projet de rupture avec une vie installée. Martin et Aïda décident à la fois de devenir parents et de partir en mer pendant un an. Peu à peu, ils réorganisent leur existence autour de ce choix : ils quittent leur travail, vendent leur appartement et acquièrent un voilier, baptisé Yuzu.

À la naissance de leur enfant succède rapidement le départ. Entourés d’un petit équipage, ils entament une traversée depuis Lorient jusqu’aux Caraïbes. Le récit suit cette année hors du temps, rythmée par les conditions météorologiques, la rudesse de l’océan, mais aussi par la beauté des paysages et la construction d’une vie collective à bord.

Écrit sous forme de récit personnel proche du roman, le texte explore à la fois l’expérience concrète de la navigation et une réflexion plus large sur les choix de vie. Il interroge ce qui pousse à changer de trajectoire, entre décision soudaine et transformation progressive. L’ouvrage aborde également le rapport à la nature, observée dans toute sa puissance mais aussi dans sa fragilité, ainsi que les aspirations à l’évasion qui traversent le quotidien.

Les éditions Les Avrils vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1988, Martin Dumont est romancier et ingénieur dans le domaine de l’éolien en mer. Il vit à Nantes. Il est notamment l’auteur de Le Chien de Schrödinger (2018), Tant qu’il reste des îles (Les Avrils, 2021), récompensé par le Prix France Bleu / Page des libraires et sélectionné pour plusieurs distinctions, ainsi que de Tempo (2023). Avec Prendre le large, il poursuit une œuvre centrée sur des récits sensibles et ouverts sur le monde.

Par Clotilde Martin

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