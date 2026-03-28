Chris Colfer promet un roman adulte radical, transgressif et gay

L’annonce n’a rien d’anodin. Chris Colfer, connu du grand public pour son rôle dans Glee mais aussi pour ses succès en librairie jeunesse, s’apprête à opérer un virage éditorial remarqué. Dans un entretien accordé au magazine People, l’acteur évoque un projet de roman destiné à un lectorat adulte, qu’il qualifie lui-même de « radical » par son ton et ses thématiques.

Ce déplacement intrigue, tant il s’inscrit dans une tendance plus large : celle d’auteurs venus d’autres sphères culturelles, capables de mobiliser leur notoriété pour explorer des territoires éditoriaux inattendus.

Une rupture assumée avec l’image publique

Colfer ne dissimule rien de l’écart entre son image installée et ce nouveau texte. Il annonce un roman volontairement dérangeant, qualifié de « provocant et troublant ». L’auteur revendique un projet sans filtre, éloigné de ses séries jeunesse à succès.

Dans ses propres mots, il affirme vouloir écrire un livre qui surprenne son lectorat : « J’ai envie que les gens se demandent ce que je fais, et pourquoi ». La formule, traduite de l’entretien, pose une stratégie claire : rompre avec l’attendu pour exister autrement dans le champ littéraire.

Ce repositionnement ne relève pas d’un simple effet d’annonce. Colfer publie depuis plus d’une décennie, notamment avec la série The Land of Stories, largement diffusée à l’international. Ce capital éditorial lui offre une base solide pour expérimenter.

Une stratégie éditoriale désormais classique

Le cas Colfer illustre une dynamique bien identifiée dans l’industrie du livre : la migration de figures issues de l’audiovisuel vers l’édition, avec un passage fréquent du registre jeunesse vers des formes plus adultes. Cette évolution répond à une double logique.

D’une part, les éditeurs capitalisent sur une audience déjà constituée. D’autre part, les auteurs cherchent à s’affranchir d’une image initiale trop contraignante. La promesse d’un texte « transgressif » agit ici comme un levier marketing autant qu’artistique.

Reste une inconnue : la réception critique. L’écart entre notoriété médiatique et légitimité littéraire demeure un point de tension récurrent. Le positionnement de Colfer, frontal et assumé, pourrait cependant éviter l’écueil d’une œuvre perçue comme opportuniste.

Au fond, ce projet s’inscrit dans une recomposition plus large du paysage éditorial, où les frontières entre célébrité, création et stratégie commerciale se brouillent. Et où la provocation, lorsqu’elle se revendique comme telle, devient un argument éditorial à part entière.

En France, ses livres – Le Pays des contes, en plusieurs tomes – sont publiés aux éditions Michel Lafon traduits tout d’abord par Yan Brailowsky puis par Cyril Laumonier, avec plus de 438.000 exemplaires vendus de ses différents ouvrages (donnée : Edistat).

Crédits photo : CBS News

Par Cécile Mazin

Contact : cm@actualitte.com