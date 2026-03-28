Fantasme du “mode adulte” et vidéo : OpenAI refroidit ses ardeurs

Oh le petit algorithme coquin que voilà ! OpenAI, que l’on disait prêt à redessiner l’image, la conversation et peut-être même le désir, redécouvre soudain le poids des coûts, des procès et des partenaires nerveux. Derrière ce recul, une simple cogne à l'huis A : qui gouverne vraiment ces machines quand le récit commence à dérailler ?
Le 28/03/2026 à 09:28 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
28/03/2026 à 09:28
0
Commentaires
0
Partages
OpenAI recule. Et, cette fois, le mouvement dépasse le simple ajustement de produit. En l’espace de quelques jours, l’entreprise a d’abord enterré Sora, sa plateforme de génération vidéo, puis rangé le « mode adulte », ce projet de conversations érotiques pour utilisateurs majeurs que Sam Altman présentait encore, à l’automne 2025, comme une manière de « traiter les adultes comme des adultes ».
Ce 26 mars 2026, le Financial Times a appris que cette fonction était suspendue sans calendrier de retour. Sauf que le plus frappant ne tient pas au seul revirement moral.
OpenAI a expliqué mener des recherches de long terme sur les effets des échanges sexuellement explicites et sur les attachements émotionnels que ces interactions peuvent susciter. Autrement dit, la société reconnaît qu’elle avance sur un terrain dont elle ne maîtrise ni toutes les conséquences psychiques ni toutes les implications commerciales.
Le dossier Sora complète ce tableau. Reuters a révélé le 24 mars l’arrêt brutal de l’outil vidéo, alors même qu’un accord de trois ans avec Disney, assorti d’un investissement envisagé d’un milliard de dollars et de l’accès à plus de 200 personnages du groupe, avait été négocié sans jamais être finalisé.
MANGA - L'ultime offensive avec IA du Japon contre le piratage mondial
Disney a dit respecter cette décision, mais le symbole reste sévère : l’un des démonstrateurs les plus spectaculaires de l’IA générative disparaît au moment même où la question des licences, des personnages et des univers protégés devient centrale pour les industries culturelles. La fermeture intervient d’autant plus brutalement qu’OpenAI publiait encore, quelques jours auparavant, un billet vantant les garde-fous de Sora contre les contenus sexuels, la propagande terroriste et l’automutilation.
Pour l’édition, le cinéma et l’ensemble des ayants droit, cette séquence vaut avertissement. Elle rappelle qu’en face des catalogues, des héros, des marques et des voix, les plateformes d’IA générative demeurent des partenaires extraordinairement volatils. La promesse technologique se heurte ici à une vieille réalité du secteur culturel : un actif créatif n’est pas un simple jeu de données, mais un faisceau de droits, de contrats et de risques.
Dès lors, la fermeture de Sora ne relève pas seulement d’un choix de portefeuille, se défend OpenAI. elle signale aussi la difficulté croissante à industrialiser la génération visuelle dès que des propriétés intellectuelles identifiables entrent dans l’équation. Elle montre aussi combien la relation entre laboratoires d’IA et détenteurs de licences reste expérimentale, réversible et profondément asymétrique.
Ce contexte juridique explique une part du malaise. Depuis 2023, le New York Times accuse OpenAI et Microsoft d’avoir utilisé des millions d’articles sans autorisation pour entraîner leurs modèles ; Reuters rappelait encore récemment que cette affaire, consolidée à New York avec d’autres procédures engagées par des auteurs et des médias, figure parmi les contentieux structurants sur le fair use et l’entraînement des IA.
Vu sous cet angle, le retrait de Sora réduit d’un coup l’exposition à un autre front : celui des personnages, des styles et des images reconnaissables générés à la demande. Il dit aussi quelque chose d’un secteur qui découvre, tardivement, que la question du droit n’arrive pas après l’innovation : elle en fixe désormais les limites matérielles.
L’autre pression vient d’Europe. La Commission européenne rappelle que l’AI Act est entré en vigueur le 1er août 2024, que certaines interdictions et obligations de littératie s’appliquent depuis le 2 février 2025, et que les obligations pesant sur les modèles d’IA à usage général sont devenues applicables à compter du 2 août 2025.
FRANCE - Laure Darcos, l'IA et les ayants droit : “On veut siffler la fin de la récré“
Le règlement européen 2024/1689 renforce en outre les exigences de transparence pour les contenus synthétiques. Sans expliquer à lui seul le revirement d’OpenAI, ce calendrier aide à comprendre pourquoi les usages les plus sensibles — vidéo réaliste, contenus sexualisés, interactions émotionnellement chargées — deviennent aussi des objets de prudence stratégique. L’Europe n’interdit pas tout ; elle transforme en revanche le coût du risque, ce qui suffit souvent à modifier la feuille de route d’une entreprise mondiale.
Ce que le livre doit retenir du moment OpenAI
Le cas d’« adult mode » donne à cette prudence un relief particulier. Techniquement, le projet devait s’appuyer sur une vérification de l’âge ; commercialement, il promettait d’élargir l’offre ; symboliquement, il testait une frontière nouvelle entre assistant, compagnon et machine à désir. Or OpenAI avait déjà reconnu, dans sa documentation de sécurité sur GPT-4o, que l’anthropomorphisation et la dépendance émotionnelle constituaient des risques réels, rapporte le Guardian.
Sa recherche menée avec le MIT Media Lab sur les usages affectifs de ChatGPT concluait elle aussi qu’une petite part des utilisateurs intensifs pouvait présenter davantage de solitude ou de dépendance émotionnelle. Le recul actuel ne contredit donc pas entièrement les avertissements antérieurs : il les rend soudain plus concrets, et surtout plus coûteux à ignorer pour une entreprise exposée à l’examen public.
À LIRE - Foire du Livre de Londres : un livre vide pour pointer les “vols” de l'IA
Pour les métiers du livre, l’enseignement dépasse OpenAI. Une fiction que l’on lit n’engage pas les mêmes responsabilités qu’une fiction qui vous répond, vous flatte, vous imite ou se greffe à des licences existantes. Les éditeurs, producteurs et détenteurs de droits ont longtemps observé l’IA générative comme une promesse de nouveaux formats.
Ils la voient désormais aussi comme un terrain d’instabilité juridique, économique et psychologique. La leçon, au fond, reste classique : plus la machine se rapproche des affects, des images et des personnages, plus le contrat, la régulation et la responsabilité redeviennent décisifs.
Chez OpenAI, la conquête des imaginaires se heurte à une vérité que le monde du livre connaît depuis longtemps : créer fascine ; gouverner les usages, lui, oblige. Et c’est peut-être là, au-delà du fracas médiatique, que réside la véritable information : non dans le recul d’une entreprise, mais dans l’aveu implicite qu’aucune industrie culturelle ne laissera durablement ses récits, ses figures et ses publics à la merci d’un simple test produit.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Toutes les batailles fiscales européennes ne sont pas des querelles pour fiscalistes insomniaques. En Allemagne, le débat sur la TVA du livre numérique révèle moins un différend comptable qu’une lutte sourde pour savoir ce que vaut encore la lecture dans des économies qui célèbrent la connaissance tout en mégotant sur ses conditions d’accès.
26/03/2026, 16:05
À force de parler d’algorithmes, de modèles et d’innovation, on finirait presque par oublier la matière première de cette révolution : des œuvres, des textes, des images, des livres. Deux publications internationales rappellent une évidence trop souvent escamotée : quand la technologie avance, la question du paiement, elle, ne disparaît jamais.
25/03/2026, 17:03
Le livre aime se rêver affaire de texte, de style, de voix, parfois de panache. Mais il voyage surtout escorté de données, de champs normés, de balises austères, toute une bureaucratie invisible sans laquelle il disparaît des radars. Avec ONIX 3.1.3, le secteur ne change pas de visage : il ajuste ses nerfs, ses réflexes, sa manière de se faire lire par les machines. Et c’est peut-être là, bien plus que dans les discours, que se joue désormais une part du pouvoir éditorial.
25/03/2026, 16:37
Le vieux rêve d’une machine qui écrirait mieux, plus vite, sans fatigue, se heurte soudain à un mur très ancien : la preuve. En fermant la porte aux textes produits par les grands modèles de langage, Wikipédia ne signe pas seulement un rappel à l’ordre technique. L’encyclopédie rouvre une querelle plus vaste, presque éditoriale : à force de confondre aisance et vérité, le numérique a peut-être fini par prendre le style pour un fait.
25/03/2026, 12:31
Glissé dans les écouteurs, fondu dans les abonnements, le livre audio avance malgré tout. Puis un service tombe, et toute la mécanique apparaît d’un coup. En Russie, la fermeture de Wink Книги n’a rien d’un détail technique : elle révèle un marché où les catalogues gonflent, où les usages progressent, mais où seuls les plus lourds semblent encore pouvoir tenir la cadence.
24/03/2026, 12:57
Un titre, un auteur, une notice : affaire classée. Les éléments bibliographiques ont longtemps donné l’illusion d’un ordre naturel, que l'ère des corpus massifs a dissipé. Les livres changent de langue, de format, d’éditeur, de statut ; les métadonnées, elles, trébuchent derrière eux. Dans cet écart entre la vie réelle des œuvres et la raideur des catalogues, la technique commence à poser des questions de méthode, presque de civilisation.
21/03/2026, 23:16
Le webtoon coréen n’a pas seulement grandi dans les catalogues : il s’est bâti sur des portes d’entrée, des habitudes, des noms qui comptaient. Quand Daum efface ce dernier accès, ce n’est pas un simple bouton qui saute. C’est un morceau d’infrastructure culturelle sud-coréenne qui se retire du champ visible, au moment même où les plateformes resserrent leurs marques, leurs usages et leur mémoire, et redessinent en silence leur propre récit industriel.
21/03/2026, 10:42
Dans les vitrines du numérique, tout brille : promesse d’accès, confort instantané, bibliothèque sans murs. Puis vient le moment où l’acheteur comprend qu’il n’a rien en main, ou presque. Pas d’étagère à vider, pas de brocante, pas de seconde chance pour le fichier payé plein tarif. Sous la belle carrosserie dématérialisée, le livre numérique cache une mécanique de confiscation douce. C’est là que le vernis saute, et que Thotario entre en scène. Par Dylan Tosti, fondateur.
17/03/2026, 10:00
Depuis plus de 10 ans, Bibliosurf, veille littéraire, explore les liens entre innovation technologique et médiation littéraire. La refonte du moteur de recherche de Bibliosurf est une nouvelle étape dans cette démarche.
15/03/2026, 08:03
Anthropic contre Washington. La start-up d’intelligence artificielle attaque le gouvernement américain après avoir été sanctionnée pour avoir refusé l’usage militaire de ses modèles. En cause : une décision du Pentagone qui classe l’entreprise comme « risque pour la chaîne d’approvisionnement », mesure habituellement réservée à des sociétés étrangères jugées menaçantes...
11/03/2026, 14:21
Lors de l’émission C ce soir, diffusée le 19 février 2026 sur France 5, écrivains, chercheurs et spécialistes du numérique ont débattu de l’essor de l’intelligence artificielle et des inquiétudes qu’elle suscite. Ces changements se font déjà sentir, même dans des secteurs peu évidents comme celui du jeu en ligne, notamment autour du casino retrait rapide. Au cœur des discussions : la question de la place de l’humain face à des systèmes capables de produire textes, idées ou analyses à une vitesse et échelle inédites.
06/03/2026, 17:33
L'application Bang ! cherche une place singulière : faire entrer des albums conçus pour la planche dans une lecture mobile verticale, sans gommer la patte graphique. Clément Cousin, cofondateur de l’application, détaille une chaîne de transformation pensée comme une pipeline, mais tenue par des choix de designers et une validation éditoriale émanant des auteurs et éditeurs impliqués.
04/03/2026, 12:02
La Cour suprême des États-Unis a coupé court, ce 2 mars 2026, à un nouveau test judiciaire sur la place de l’intelligence artificielle dans le droit d’auteur. En refusant d’examiner le recours du chercheur Stephen Thaler, la juridiction préserve la décision de la cour d’appel fédérale de Washington : un enregistrement au Copyright Office suppose une création humaine, et une image produite uniquement par une machine n’entre pas dans ce champ. Point barre.
03/03/2026, 16:42
À Londres, le thermomètre créatif s’affole et les agences ferment les écoutilles. Dans les boîtes mail, des lettres trop lisses, des synopsis trop parfaits : l’ombre des algorithmes plane sur les manuscrits. De Eve White Literary Agency à David Higham Associates, le mot d’ordre fuse : pas d’IA dans les soumissions. La chasse aux textes assistés s’ouvre, au nom d’une voix humaine à défendre.
25/02/2026, 10:40
Nantes Métropole prépare le lancement en 2027 d’une « médiathèque en ligne » destinée aux habitants des communes de la métropole adhérentes au service commun de lecture publique. Cette future bibliothèque numérique de référence (BNR) métropolitaine doit permettre, gratuitement, d’emprunter des livres numériques et audio, de lire la presse, de visionner des films ou encore de suivre des formations, depuis une tablette, un ordinateur ou un smartphone.
19/02/2026, 16:42
En Corée du Sud, le dépôt légal se heurte à une production automatisée que le cadre actuel absorbe mal. Le 4 février 2026, la Bibliothèque nationale (National Library of Korea, NLK) a annoncé l’exclusion d'ouvrages qu'a proposés un éditeur, connu pour publier des milliers de titres numériques en un temps record.
19/02/2026, 11:45
Audible accélère la convergence des formats. Le 18 février 2026, la filiale d’Amazon déploie une lecture immersive dans son application : texte Kindle et audio Audible se synchronisent, mot à mot, sur des centaines de milliers de titres. Les lecteurs peuvent écouter et lire simultanément, sans surcoût de droits pour les éditeurs. Après les voix IA, la plateforme renforce son écosystème et verrouille l’expérience de lecture.
19/02/2026, 11:28
Depuis l’automne 2025, les grands groupes du livre accélèrent sur un terrain longtemps réservé aux plateformes : l’ingénierie de l’intelligence artificielle. Les annonces d’emploi et les initiatives sectorielles dessinent une stratégie cohérente : internaliser des briques IA pour piloter la chaîne du livre, optimiser la découverte des titres et industrialiser des tâches à forte intensité de données.
18/02/2026, 12:04
Impossible, désormais, de demander à Gemini ou à Nano Banana (outil de génération d’images de Gemini) de générer une image mettant en scène des personnages issus de l’univers Disney. Des requêtes qui fonctionnaient encore récemment se heurtent maintenant à un refus, assorti d’un message évoquant des « préoccupations de fournisseurs de contenus tiers ».
12/02/2026, 18:11
Début février, Microsoft a officialisé son Publisher Content Marketplace, ou PCM, une plateforme destinée à permettre aux éditeurs de mettre leurs contenus sous licence pour des usages liés à l’intelligence artificielle, avec une rémunération indexée sur l’usage et des outils de suivi détaillés. L’objectif affiché est clair : créer un nouveau flux de revenus pour les producteurs d’information tout en améliorant la fiabilité des réponses fournies par les assistants conversationnels.
11/02/2026, 14:35
Calibre a longtemps ressemblé à un atelier d’ébéniste : solide, précis, mais visuellement daté. Avec Calibre 9.0, le gestionnaire de bibliothèques numériques piloté par Kovid Goyal s’offre enfin une façade plus accueillante. La version, publiée le 30 janvier 2026, place au centre une nouveauté très visible : une vue Bookshelf, traduite en français par Bibliothèque.
05/02/2026, 11:32
La Silicon Valley a longtemps vanté l’intelligence artificielle comme promesse de progrès. Derrière les discours marketing, un projet inédit révèle un versant industriel beaucoup plus brutal : acheter des livres, les réduire en lambeaux, puis en extraire chaque mot pour nourrir des algorithmes. Aux États-Unis, des documents judiciaires dévoilés fin janvier jettent une lumière crue sur cette stratégie et son coût éthique.
01/02/2026, 13:26
À Lucinges, en Haute-Savoie, un centenaire littéraire change de format. Cent ans après la naissance de Michel Butor, l’Archipel Butor fait entendre l’écrivain, et pas seulement le lire : une série de six podcasts se déploie pour faire découvrir ce poète autrement, portée par des voix de proches, d’artistes et de professionnels.
29/01/2026, 13:24
Harry Potter à l’école des sorciers, 1984, Le Hobbit, L’Attrape-cœurs, Le Trône de fer, Hunger Games, Da Vinci Code… Une étude récente affirme qu’il est possible, dans certaines conditions, d’obtenir d'intelligences artificielles génératives commerciales des passages très longs, parfois de véritables verbatim, tirés de livres présents dans leurs données d’entraînement.
23/01/2026, 15:14
Microsoft met fin à son dispositif de bibliothèque d’entreprise, à la fois physique et, en partie, numérique, et revoit à la baisse plusieurs abonnements utilisés par ses salariés, au profit de ce que l’entreprise décrit en interne comme une « expérience d’apprentissage dopée à l’IA » (AI-powered learning experience) via un dispositif baptisé « Skilling Hub ».
22/01/2026, 12:26
À l’heure où un simple algorithme peut produire un roman ou un essai en quelques minutes, la question n’est plus anecdotique : si une intelligence artificielle écrit un livre, qui en détient les droits d’auteur ? Ce débat, longtemps théorique, a pris une dimension très concrète dans le monde de l’édition — et pas seulement en Chine, où l’interpénétration entre IA et maisons d’édition est déjà bien visible.
04/01/2026, 09:48
Des détecteurs d’écriture générée par intelligence artificielle peuvent attribuer une forte probabilité « IA » à des textes dont l’origine humaine est parfaitement établie, comme la Déclaration d’Indépendance des États-Unis, signée le 4 juillet 1776... OpenAI indique avoir observé ce type de faux positifs, tandis que Turnitin, acteur très présent dans l’enseignement, rappelle que ses indicateurs ne doivent pas servir seuls à sanctionner un étudiant.
30/12/2025, 14:33
Le Sénat français vient de dégainer un texte coup de poing contre le prétendu pillage des œuvres par l’intelligence artificielle. En inversant la charge de la preuve, un projet de proposition de loi forcerait les géants de l’IA à prouver leur innocence en matière de droits d’auteur. Une idée simple sur le papier – « coupable jusqu’à preuve du contraire » – qui suscite déjà des grincements de dents chez les start-up, et même des doutes sur sa solidité juridique.
29/12/2025, 12:55
Derrière la liseuse Solaris développée avec Inbook, il n’y a pas une accumulation de fonctions gadget, mais une ligne directrice assumée : lever les freins techniques à la lecture numérique. « La pénibilité de la synchronisation qu’on aurait pu avoir par le passé, on la contourne », résume Robin Schulz.
24/12/2025, 11:23
La bibliothèque universitaire de Freiberg a reçu, le 12 décembre 2025, le Sächsischer Bibliothekspreis 2025 (Prix des bibliothèques de Saxe), remis par la ministre saxonne de la Culture et du Tourisme, et par le Bibliotheksverband Sachsen (Association des bibliothèques du Land de Saxe).
24/12/2025, 11:15
L’édition française aime à se présenter comme un paysage d’acteurs indépendants, mais sa réalité capitalistique demeure largement méconnue. Derrière marques, collections et maisons historiques, se déploient des chaînes de propriété, dominées par de grands groupes et des investisseurs puissants. En révélant ces coulisses, l’application WHOISBN ? propose un outil de transparence, imparfait, mais révélateur. Et inversement.
07/12/2025, 19:21
Le Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) d’Île-de-France adresse une mise en garde sévère contre la politique du tout-numérique imposée dans les lycées franciliens. Santé mentale, inégalités, pédagogie : l’institution liste une série de risques et appelle à la vigilance. Les éditeurs, qui contestent depuis des mois la fragmentation des manuels en « ressources granulaires », saluent un avis qui, selon eux, « reconnaît enfin » les dérives d’un modèle imposé par la région.
03/12/2025, 12:21
Un nouveau procès pour OpenAI, la société à l'origine de l'intelligence artificielle générative ChatGPT. Cette fois, cependant, le litige ne porte pas sur le droit d'auteur, mais sur le droit des marques. OverDrive, distributeur numérique tourné vers les bibliothèques, assure en effet que l'application Sora d'OpenAI porte préjudice à sa propre solution de lecture destinée aux étudiants, également nommée Sora.
27/11/2025, 13:07
La bande dessinée n’a jamais cessé d’expérimenter, mais l’usage mobile a profondément changé la manière dont on lit. C’est dans cet interstice que s’inscrit Bang!, nouvelle application franco-américaine qui ambitionne de réinventer l’expérience de lecture verticale.
26/11/2025, 12:28
Les bibliothèques de Bordeaux ouvrent une nouvelle porte vers le XVIᵉ siècle. En partenariat avec Asobo Studio, l’un des fleurons du jeu vidéo bordelais, elles dévoilent une expérience immersive inédite permettant de plonger au cœur de la création des Essais de Montaigne, Space Montaigne.
24/11/2025, 18:14
À l’heure où les librairies cherchent à consolider leur présence en ligne sans renier ce qui fait leur singularité, Izibook avance une promesse : offrir un outil technique solide, pensé pour le monde du livre, mais capable de refléter l’âme de chaque établissement. C’est l’axe défendu par Benoît de La Bourdonnaye, directeur général de Nuxos Publishing Technologies, qui insiste sur une évidence devenue cardinale : un site marchand ne doit pas effacer l’identité d’un libraire, mais la prolonger.
24/11/2025, 10:35
Autres articles de la rubrique Numérique
Le Web pirate a longtemps vécu d’esquives, de miroirs et d’adresses jetables. Mais quand Spotify et les majors réclament plus de 322 millions de dollars à Anna’s Archive, ce n’est plus seulement une querelle de droits : c’est une bataille pour rendre l’existence même du site juridiquement irrespirable. Dans cette guerre d’usure, la technique résiste encore, tandis que le droit tente d’étrangler la circulation à sa source.
27/03/2026, 11:39
La ville moderne adore les concepts jusqu’au jour où la chaleur les fait fondre. Alors il reste quoi? Des murs, de l’air, des corps fatigués, et parfois une librairie qui tient bon au coin d’une rue. En Argentine, le thermomètre oblige à relire la fonction urbaine des lieux du livre: non plus temples symboliques, mais haltes concrètes dans une saison où l’on cherche moins une nouveauté éditoriale qu’un peu de fraîcheur et de présence humaine.
26/03/2026, 17:33
GitHub a frappé large, mais pas aveuglément. La plateforme a supprimé plus de 900 dépôts et logiciels (les forks) liés à des outils de streaming anime après une notification transmise par Remove Your Media, société agissant pour plusieurs ayants droit, dont Crunchyroll et VIZ Media.
25/03/2026, 12:33
À mesure que l’intelligence artificielle industrialise l’absorption des œuvres, le droit tente de reprendre pied là où la technique a pris de vitesse la preuve. Derrière le satisfecit des filières culturelles attribué au Conseil d’État, un discours hâtif dit des organisations professionnelles. Dans un communiqué commun, elles sont une vingtaine à crier “victoire”, quand au mieux assiste-t-on à un rééquilibrage possible.
24/03/2026, 21:25
Le Conseil d’État a validé la possibilité, pour le législateur français, d’instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle. Une étape décisive pour une proposition de loi portée au Sénat, qui entend rééquilibrer les relations entre créateurs et acteurs de l’IA.
23/03/2026, 13:25
Au Royaume-Uni, le conflit entre les industries culturelles et les entreprises d’intelligence artificielle a pris une tournure politique. Après plusieurs mois de mobilisation, le gouvernement a finalement renoncé à son projet initial de réforme du droit d’auteur sur l’entraînement des IA. Un recul notable, mais qui ne règle pas encore le débat : aucune décision définitive n’a été prise et plusieurs options restent à l’étude.
19/03/2026, 17:58
Depuis plusieurs jours, l’achat de billets en ligne est perturbé dans de nombreuses institutions culturelles françaises, dont la Bibliothèque nationale de France (BnF), à la suite d’une cyberattaque visant leur prestataire commun, Vivaticket. L’incident, survenu début mars, continue de produire ses effets sur une partie du secteur culturel.
19/03/2026, 15:11
À Bruxelles, on n’a pas encore sorti la hache pour trancher : on a dressé l’échafaudage. Pendant qu’à Paris le Sénat aiguise une présomption comme une lame, Strasbourg assemble une machine autrement plus lourde, froide et surtout méthodiquement viable. Derrière les mots de procédure, une bataille de souveraineté culturelle s’ouvre : qui fixe les règles du pillage automatisé, et qui impose enfin la note aux fabricants d’IA ?
18/03/2026, 12:02
À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la francophonie, TV5MONDE met en ligne une nouvelle version de sa Bibliothèque numérique. La plateforme gratuite donne accès à plus de 600 œuvres francophones et s’inscrit dans l’offre éducative TV5MONDE EDU consacrée à l’apprentissage du français.
16/03/2026, 14:40
Au Danemark, partager un seul manuel universitaire piraté peut désormais mener à des poursuites civiles et des amendes. Une stratégie juridique qui vise directement les étudiants et relance le débat sur l’accès aux savoirs.
15/03/2026, 10:03
L’intelligence artificielle avance vite, quand le droit, lui, se montre plus vigilant. Depuis des mois, les industries culturelles européennes regardent des machines avaler textes, images et catalogues entiers, puis recracher des contenus concurrents dans un brouillard juridique soigneusement entretenu. À Strasbourg, le débat quitte enfin le registre du constat outré pour entrer dans celui, bien plus dangereux pour les plateformes, de l’outillage politique.
10/03/2026, 16:05
Quelque part entre l’utopie libertaire d’une bibliothèque totale et l’économie souterraine du téléchargement massif, Anna’s Archive s’est imposée comme un nœud obscur du web du savoir. Depuis quelques années, des millions de livres y circulent hors des circuits éditoriaux traditionnels. Mais à mesure que l’intelligence artificielle avale des bibliothèques entières pour se nourrir de textes, ce territoire pirate change soudain d’échelle.
07/03/2026, 09:35
Deux acteurs du secteur numérique du livre annoncent un rapprochement destiné à faciliter à la fois la vente directe aux lecteurs et la distribution internationale. L’entreprise québécoise De Marque et la société britannique Supadu mettent en place une solution commune qui combine leurs technologies respectives, avec l’objectif de centraliser plusieurs fonctions aujourd’hui dispersées dans la chaîne du livre numérique.
04/03/2026, 13:09
À mesure que l’intelligence artificielle s’impose comme levier stratégique, la compétition ne se joue plus seulement sur les algorithmes. Elle se déplace vers l’accès à l’énergie, aux infrastructures et aux gisements de données. L’Europe peut-elle bâtir une souveraineté numérique sans sécuriser ces ressources critiques, alors que quelques géants contrôlent déjà les capacités de calcul et le cloud ?
03/03/2026, 17:53
Anna’s Archive relance la machine, et cette fois la cible s’appelle Spotify. Le 8 février 2026, des liens de téléchargement apparaissent sans annonce officielle dans le fichier torrents.json du site, sous forme de dizaines de nouveaux torrents. TorrentFreak en recense 47, auxquels s’ajoute un torrent de métadonnées : environ 2,8 millions de fichiers audio pour près de 6 téraoctets.
27/02/2026, 15:47
Spotify met aussi en avant une dynamique déjà observée sur ses marchés anglophones : +36 % d’auditeurs de livres audio sur un an, +37 % d’heures d’écoute, et un public majoritairement âgé de 18 à 34 ans (52 % de l’audience livres audio revendiquée). L’entreprise indique que des éditeurs comme Bloomsbury, HarperCollins et Lagardère attribuent à la plateforme une croissance à deux chiffres de leurs ventes audio.
18/02/2026, 16:37
En 2025, les bibliothèques connectées à Libby et Sora ont franchi un seuil qui ressemble à une bascule : plus de 820,5 millions de prêts numériques dans le monde, selon OverDrive. La hausse atteint 10,9 % sur un an, portée par un usage devenu réflexe — ebook, audio, magazines, comics — au même geste : emprunter, immédiatement, depuis un téléphone.
14/02/2026, 11:04
Dans l’univers du livre, la communication visuelle n’est plus un simple habillage. Elle participe pleinement au récit éditorial. L’art du montage, longtemps associé au cinéma, s’impose désormais comme un outil stratégique pour libraires, éditeurs et auteurs soucieux de structurer leur présence publique.
13/02/2026, 06:45
Au Danemark, la lutte contre le piratage de manuels universitaires change d’échelle — et de cibles. L’alliance antipiratage RettighedsAlliancen (The Rights Alliance) annonce, à partir du 1er février 2026, des actions civiles visant des étudiants soupçonnés de partager illégalement des manuels numériques. Le cap affiché tient en une formule : prouver qu’un seul manuel partagé suffit à déclencher un dossier, même quand l’échange circule dans des groupes fermés et entre camarades.
08/02/2026, 09:35
L’éditeur français Nouveau Monde Editions accuse Mistral AI d’avoir utilisé sans autorisation plus de 200 ouvrages pour entraîner son intelligence artificielle Le Chat. Il réclame une indemnisation pour les auteurs concernés. L’affaire s’inscrit dans un contexte de soupçons plus larges sur l’usage de bases de données pirates par des acteurs de l’IA et expose Mistral AI à des risques juridiques et réglementaires – d'autant qu'elle conteste ces accusations.
02/02/2026, 20:48
Le site Bato.to, présenté par l’association japonaise CODA comme « le plus grand site de piratage de mangas au monde », a été fermé avec environ 60 sites miroirs (dont xbato.com et mangapark.io). Selon cette organisation, l’arrêt intervient après une opération coordonnée entre des éditeurs japonais, des partenaires chinois et la police de Shanghai, à la suite d’une perquisition menée le 19 novembre 2025 dans la région autonome zhuang du Guangxi.
02/02/2026, 14:34
Dans la salle d’audience de la capitale de la Bavière, une question qui obsède l’édition européenne prenait un aspect très concret : une intelligence artificielle peut-elle s’entraîner sur des textes protégés sans licence ? Le Landgericht München aura donné raison à la société de gestion collective GEMA contre deux entités du groupe OpenAI. La décision porte explicitement sur « les paroles de chansons de neuf autrices et auteurs allemands bien connus ».
31/01/2026, 13:26
Novembre tombe comme un verdict tiède sur l’édition américaine. Ni euphorie, ni naufrage, mais cette étrange zone grise où l’industrie avance en regardant ses chiffres comme on scrute un électrocardiogramme. Le relié bombe le torse, l’audio s’emballe, le poche s’effrite. Un marché qui respire encore, certes — mais avec ce souffle court qui trahit les grandes transitions.
23/01/2026, 17:26
Spotify, le géant suédois de la musique à la demande, a investi depuis un moment déjà le domaine du livre audio. Au sein de la version 9.1.18.282 de l'application, une ligne de code suggère la présence d'un outil inédit, « Page Match », permettant de commencer la lecture d'un livre audio là où celle d'un ouvrage imprimé s'est arrêtée, en scannant simplement une page.
21/01/2026, 15:18
Les manuscrits d'Anne Frank (1929-1945) mêlés à des considérations techniques relatives au blocage géographique et à l'utilisation de VPN (pour virtual private network, réseau privé virtuel) ? Telle est l'affaire qu'examine actuellement la Cour de justice de l'Union européenne : l'avocat général, Athanasios Rantos, a rendu ses conclusions le 15 janvier dernier.
20/01/2026, 11:49
Selon une plainte amendée déposée devant la Cour du district nord de Californie, la multinationale Nvidia aurait délibérément cherché à s’approvisionner auprès d’une bibliothèque clandestine de livres piratés pour entraîner ses modèles de langage. On évoque un volume de 500 téraoctets de livres, soit près de 200 millions d'ouvrages...
19/01/2026, 17:42
Longtemps cantonnée aux marges des pages culturelles ou aux revues spécialisées, la critique occupe aujourd’hui un espace beaucoup plus large. Elle s’invite dans les usages quotidiens, accompagne les choix culturels et structure le rapport aux œuvres comme aux services. Du livre imprimé aux plateformes numériques, elle n’a cessé d’évoluer, sans jamais perdre sa fonction première : éclairer, contextualiser, interroger.
19/01/2026, 17:36
Paul Claudel (1868-1955) est à l'origine d'une œuvre foisonnante, faite de pièces de théâtre, mais aussi de recueils de poésie et d'essais, un certain nombre étant marqué par sa révélation de la foi chrétienne en 1886. L'entrée de sa bibliographie dans le domaine public permet d'en redécouvrir la substance, au format numérique.
16/01/2026, 10:26
Ce 15 janvier 2026, l’Association of American Publishers (AAP) a annoncé une étape nouvelle dans ce combat judiciaire : deux grands éditeurs, Cengage Group et Hachette Book Group, ont déposé une motion pour intervenir directement dans l’affaire In re Google Generative AI Copyright Litigation, jusqu’ici portée par un groupe d’illustrateurs et d’écrivains.
15/01/2026, 20:35
L’association Paris Librairies lance L’Écho des libraires, un podcast qui propose une immersion sonore au cœur des librairies indépendantes d’Île-de-France. Pensé comme un prolongement des rencontres littéraires organisées dans ces lieux, le programme donne à entendre lectures, entretiens et échanges entre libraires et acteurs du livre, sans quitter ses écouteurs.
09/01/2026, 15:54
Six mois après son lancement, Fiole a déjà opéré des choix structurants. Portée par les retours de sa communauté, l’application a renoncé à la publicité et repensé en profondeur son expérience de lecture. Un pari encore fragile économiquement, mais assumé, pour tenter de concilier numérique et écosystème du livre sans les opposer.
08/01/2026, 10:27
Dès l’origine, le projet autour de la liseuse Solaris est clair : faire de la liseuse un prolongement naturel de la librairie indépendante. Pas un cheval de Troie, pas une solution concurrente. Robin Schulz le répète : « Notre cœur de métier, notre engagement profond, c’est la librairie. »
07/01/2026, 11:30
Anna’s Archive, bibliothèque en ligne non officielle spécialisée dans l’accès à des livres et textes numériques, a vu son nom de domaine principal, annas-archive.org, suspendu début janvier 2026. La plateforme reste toutefois accessible via d’autres adresses. Ses responsables affirment que cette suspension n’est pas liée à la récente mise en ligne d’une vaste archive musicale issue de Spotify.
06/01/2026, 17:23
Le journaliste du New York Times John Carreyrou et plusieurs écrivains, non cités nommément, ont engagé une action en justice contre des entreprises majeures de l’intelligence artificielle, dont OpenAI, Google, Meta, Anthropic, xAI et Perplexity. Ils les accusent d’avoir utilisé des copies piratées de leurs livres pour entraîner des modèles de langage à l’origine de chatbots.
24/12/2025, 13:21
Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) a rendu public, en décembre 2025, un rapport de mission très attendu consacré à la loi applicable aux modèles d’intelligence artificielle générative commercialisés dans l’Union européenne. Confiée à Tristan Azzi, professeur à l’École de droit de la Sorbonne, et à Yves El Hage, maître de conférences à l’université Jean Moulin Lyon 3.
19/12/2025, 11:02
À première vue, la liseuse Solaris portée par Tite Live et son partenaire industriel Inbook n’a rien de spectaculaire. Écran 6 pouces, gabarit classique, poids contenu : elle s’inscrit dans les standards du marché. Et pourtant, derrière cette apparente sobriété, l’objet raconte autre chose. Une volonté claire : revenir à l’essentiel, à l’acte de lecture lui-même, débarrassé des contraintes techniques qui ont longtemps parasité l’expérience numérique.
18/12/2025, 16:44
Commenter cet article