Le footballeur Erling Haaland offre un livre viking rarissime de 1594 à sa ville natale

Le football fabrique d’ordinaire des héros jetables, saisis dans l’instant, mesurés au but près. Le livre, lui, travaille contre cette tyrannie du présent. C’est ce croisement inattendu qu’illustre Erling Braut Haaland : la star de Manchester City a acheté avec son père, Alf-Inge Haaland, un exemplaire rarissime des Sagas royales de Snorri Sturluson, imprimé en 1594, avant d’en faire don à sa commune d’origine, Time, en Norvège.

L’information a été communiquée officiellement par la municipalité et le geste ne relève pas du caprice bibliophile.

La ville précise qu’il s’agit du seul exemplaire survivant de cette édition de 1594 de Heimskringla, traduction de Mattis Størssøn, achetée à partir de la collection du propriétaire et collectionneur Johan Odfjell. Selon Reuters, l’ouvrage a été acquis aux enchères pour 1,3 million de couronnes norvégiennes, ce qui constitue, d’après la radiotélévision publique NRK, un record national pour la vente d’un livre.

Le point décisif, pourtant, n’est pas le prix. Il tient à la destination. Haaland n’a pas acheté ce volume pour le soustraire au public, mais pour l’installer à la bibliothèque de Bryne, afin qu’il demeure visible et consultable dans la région de Jæren, d’où il est issu. La municipalité écrit sans détour que le livre doit être « exposé et rendu accessible au public » dans la bibliothèque locale. À rebours du collectionnisme de coffre-fort, le joueur fait ici du patrimoine un bien commun.

Un livre ancien comme acte de transmission

La source originale éclaire mieux que les reprises sportives l’intention profonde de l’opération. Dans un commentaire transmis par la commune, Haaland déclare : « Je veux que le livre reste toujours ouvert, afin que l’on puisse lire l’histoire de ceux qui venaient de là d’où je viens, de Bryne et de Jæren. »

Il ajoute : « Il est plus facile d’aller vers la lecture quand on se reconnaît dans les personnes et les lieux racontés. » Cette phrase déplace tout : le livre ancien cesse d’être un trophée culturel pour devenir un instrument d’identification, presque un passeur de territoire.

L’affaire gagne encore en intérêt lorsqu’on observe sa mise en scène publique. La fondation caritative EH9 Foundation, en lien avec la commune et la bibliothèque, contribuera à l’exposition sécurisée de l’ouvrage.

Surtout, un concours de lecture sera organisé durant l’année scolaire 2026-2027 pour les élèves du secondaire de Time : les classes gagnantes seront invitées à assister à un match de la sélection norvégienne à Ullevaal avec Haaland. Le cadeau patrimonial s’accompagne donc d’un dispositif d’incitation à lire, pensé pour la jeunesse.

Ce n’est pas un détail dans une époque où le livre cherche partout des relais de désir. Reuters rapporte une autre déclaration du joueur, citant NRK : « Je vis mon rêve, mais il n’est malheureusement réservé qu’à très peu de personnes. J’ai vu comment les livres permettaient à beaucoup d’autres de rêver et de réaliser leurs rêves. »

La formule, venue d’un champion mondialement connu, a quelque chose d’efficace et d’un peu désarmant : elle rappelle qu’un livre ne vaut pas seulement par son ancienneté, mais par la possibilité qu’il ouvre chez celui qui le lit.

Quand la vedette sportive sert la lecture publique

Ce que raconte enfin cette histoire dépasse le folklore viking qui a nourri une partie des reprises médiatiques. Elle dit qu’une bibliothèque municipale peut encore devenir le lieu d’un geste symbolique majeur ; qu’un livre du XVIe siècle peut être mobilisé non pour sacraliser le passé, mais pour réarmer le présent.

Et qu’une célébrité sportive, au lieu d’ajouter un objet rare à son capital privé, peut choisir de rendre un texte à un territoire. En remontant à sa source, l’information perd son vernis insolite et gagne en portée : moins une curiosité people qu’une opération de lecture publique, adossée à une mémoire locale et à une idée simple du bien commun.

Crédits photo : Time

Par Clément Solym

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