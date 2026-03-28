Une librairie centenaire de Milan en danger : une coopérative pour sauver Hoepli

À Milan, l’affaire Hoepli cesse d’être un simple dossier de liquidation pour devenir une question publique : qu’est-ce qu’une ville refuse de perdre ? Le 28 mars, la presse italienne a fait émerger une piste de sauvetage, celle d’une coopérative de libraires appuyée par Palazzo Marino pour préserver au moins une partie de la boutique historique. L’idée reste fragile, mais elle montre que la disparition du lieu n’est plus regardée comme une fatalité tranquille.

Fondée à Milan en 1870, il ne s'agit pas d'une enseigne ordinaire. Sur son site, la maison rappelle qu’elle fut d’abord une librairie, avant d’y adosser dès 1871 une activité éditoriale. Elle se présente encore comme l’une des plus grandes d’Italie et d’Europe, avec plus de 100.000 livres et plus de 2000 m² de surface de vente. Si sa crise émeut autant, c’est qu’elle touche moins un commerce qu’un repère culturel.

Le 10 mars, l’assemblée des associés de Hoepli S.p.A. a décidé la dissolution volontaire et la mise en liquidation. Les raisons avancées sont connues : résultats négatifs, perspectives dégradées du marché du livre et conflit interne qualifié de « grave conflit entre associés ». La procédure a été confiée à l’avocate Laura Limido. À partir de là, la question a changé : il ne s’agissait plus de commenter un recul, mais d’empêcher une dispersion.

Une issue encore incertaine

Depuis cette décision, les scénarios s’accumulent sans former de solution stable. Corriere della Sera a révélé que Mondadori avait déposé une offre pour le pôle scolaire de l'établissement, sans chiffre public, et que d’autres interlocuteurs auraient demandé l’accès aux comptes. Le même article précisait qu’aucune offre n’avait d’abord été officialisée pour, même si des signes d’intérêt existeraient pour maintenir ensemble la maison d’édition et le point de vente historique.

C’est dans cette faille qu’entre l’idée d’une coopérative. La Repubblica évoque une « voie non traditionnelle » pour sauver au moins une partie de Hoepli, avec l’aide possible de Palazzo Marino. Deux jours plus tôt, le quotidien parlait déjà d’une hypothèse de coopérative pour les quelque 90 salariés du groupe. L’intérêt du projet tient à cela : il déplace le centre de gravité du dossier, des actifs vers les personnes, de la marque vers le métier.

La marge de manœuvre municipale reste pourtant étroite. Le 16 mars, le maire Giuseppe Sala rappelait que la liquidation relevait d’une initiative privée et qu’il imaginait mal ce que la Ville pourrait concrètement faire, même si un échange avec les syndicats était bien prévu à Palazzo Marino le 20 mars. Personne ne veut endosser cette disparition, mais nul ne dispose encore du levier décisif.

Ce que le livre perd quand un lieu tombe

Le cas dépasse donc Milan. Avec ce commercer, ce sont 156 ans d’histoire, cinq niveaux d’exposition, plus de 40 salariés spécialisés et une maison d’édition ancrée dans le scolaire, la technique et la diffusion du savoir. Qu’une institution de cette taille en arrive à discuter coopérative, cession partielle et fermeture annoncée dit quelque chose de l’époque.

Le marché sait reprendre des catalogues ; il remplace beaucoup moins facilement une intelligence des rayons, des usages et du conseil. La vraie question n’est peut-être plus de sauver un nom, mais de savoir si l’on veut encore sauver ce qui faisait une librairie.

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Par Nicolas Gary

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