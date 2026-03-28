Dans les librairies du Japon, faute de personnel, l'IA remplace les libraires

Le Japon n’invente pas la librairie sans libraire par goût du gadget. Il la pousse sous contrainte, avec cette question brutale : comment maintenir un magasin quand le personnel manque et que chaque heure d’ouverture coûte davantage ? Le 10 mars, le Japan times rapportait que des librairies japonaises testent des modèles entièrement automatisés, fondés sur le paiement autonome et la surveillance par IA, dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Dans le livre, ce virage ne relève pas de l’anecdote. Le rapport d’activité 2024 de l’Association japonaise des éditeurs, fondé sur les données du JPO, indique que le nombre total de points de vente est tombé à 10.417 au 25 mars 2025, soit 501 de moins en un an. L’automatisation apparaît alors comme une réponse défensive : non pour réenchanter la librairie, mais pour éviter d’en perdre d’autres.

Nippan a donné à cette stratégie un visage concret avec Hontasu, librairie entièrement sans personnel ouverte en septembre 2023 dans la station Tameike-Sannō. Le groupe la présentait comme un « nouveau modèle durable de librairie » et annonçait, dès décembre, plus de 6000 membres ainsi que des services de recherche de stock et de commande via application. Le pari est limpide : compenser la raréfaction humaine par une couche de service numérique.

Quand la survie passe par la caisse autonome

Chez Tohan, le discours se veut plus opérationnel encore. Son dispositif MUJIN書店, ensuite rebaptisé Digitaile Store, a été expérimenté à Setagaya entre mars et juillet 2023. Le groupe affirme que l’ouverture 24 heures sur 24 a soutenu les ventes et que l’exploitation sans personnel a amélioré la rentabilité, sans « hausse marquée des vols à l’étalage ». En novembre 2023, un second site ouvrait à Tokyo, avec entrée par QR code et achat intégralement dématérialisé.

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Le phénomène s’étend. Le 23 mars 2026, HOUSEI annonçait que Sanyodo Shoten exploitait déjà 32 magasins en « activité intelligente sans personnel » sur un réseau de 67 librairies, grâce à des outils mêlant reconnaissance faciale, contrôle d’accès, surveillance et paiement autonome. La promesse reste constante : réduire la charge d’exploitation, élargir les horaires, sauver le magasin physique.

Reste une limite, presque philosophique. Dans le commerce japonais, plusieurs expériences de magasins entièrement automatisés ont buté sur des coûts élevés et une rentabilité incertaine ; certains observateurs évoquent déjà un recentrage vers des formats seulement partiels.

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Le livre n’échappera pas à cette règle. Une librairie ne vend pas seulement des articles : elle vend de l’orientation, du conseil, parfois une forme de présence.

Une librairie sans personnel, ou une librairie autrement peuplée ?

C’est là que le test japonais devient intéressant. La machine prend la transaction, la porte, la surveillance, parfois l’horaire. Le libraire, lui, se déplace vers des moments choisis, des tâches de recommandation, de mise en scène, de lien. L’enjeu n’est donc pas seulement technique. Il touche à la définition même du métier : garder la boutique ouverte sans laisser s’éteindre ce qui faisait d’elle autre chose qu’un distributeur perfectionné de livres.

Crédits photo : communiqué de presse

Par Nicolas Gary

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