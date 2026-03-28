Mort de Yoshiharu Tsuge, maître japonais de la BD du moi

Il y a des morts qui ferment une carrière, et d’autres qui rouvrent une faille. Avec Yoshiharu Tsuge, disparu à 88 ans, c’est tout un pan du manga moderne qui revient nous regarder depuis ses marges : un art sans fanfare, sans héroïsme, mais chargé d’angoisse, de silence et de rêves fêlés. Le Japon perd un maître discret ; la bande dessinée mondiale, l’un de ses plus profonds saboteurs de formes, de narration et de confort de lecture.
Le 28/03/2026 à 05:00 par Nicolas Gary
0 Réactions | 0 Partages
Publié le :
28/03/2026 à 05:00
0
Commentaires
0
Partages
La disparition de Yoshiharu Tsuge, annoncée le 27 mars par l’agence Jiji, ferme une porte que l’histoire du manga n’avait jamais vraiment osé refermer. Mort le 3 mars à Tokyo d’une pneumonie d’aspiration, à 88 ans, l’auteur de La Vis laisse derrière lui moins une carrière qu’une secousse durable : celle d’un dessin qui a déplacé la bande dessinée japonaise vers l’intime, le trouble et l’irrationnel.
À LIRE - Hokusai, Tezuka, Dior : quand le manga déborde le papier
Né dans l’arrondissement tokyoïte de Katsushika, Tsuge débute professionnellement en 1955, après avoir travaillé dans une usine de galvanoplastie. D’abord nourri par le gekiga, il s’impose ensuite dans les pages de Garo, revue d’avant-garde où son trait cesse de raconter seulement des histoires pour enregistrer des failles, des hantises, des échappées. Chez lui, le réel ne rassure jamais : il tremble, se dérobe, revient sous forme de rêve mauvais.
En 1968, avec Nejishiki, traduit en français sous le titre La Vis, il fait basculer le manga dans une autre zone. Le Festival d’Angoulême rappelait en 2020 que son approche « profondément personnelle » avait sonné « l’avènement du récit onirique et autobiographique », au point de marquer durablement toutes les générations suivantes. Le Monde voyait dans cette œuvre-clé l’entrée de la BD japonaise « dans l’âge adulte ». Rien de moins.
Ce qui frappe, chez Tsuge, ce n’est pas seulement l’invention formelle. C’est la manière dont il aura donné droit de cité à la fatigue, à la honte sociale, à la pauvreté mentale, aux vies qui ne triomphent pas. La Cité internationale de la bande dessinée rappelle d’ailleurs que le watakushi manga, cette « bande dessinée du moi », relève du privé et de l’intime ; Tsuge en fut l’un des artisans décisifs.
À LIRE - L'Homme sans talent : Atrabile réédite le chef d'oeuvre de Yoshiharu Tsuge
Son retrait progressif, puis presque total après 1987, a renforcé la légende sans la fossiliser. Au contraire : ces dernières années, sa réputation s’est encore étendue en Europe et aux États-Unis, tandis que la France continuait de le lire à travers Cornélius, Atrabile et le souvenir vif de l’exposition « Yoshiharu Tsuge, être sans exister » à Angoulême.
Il reste donc ses livres, et cette sensation rare qu’un auteur aura dessiné non pour divertir le monde, mais pour en révéler la fissure. Dans une époque saturée de récits explicatifs, Yoshiharu Tsuge rappelait qu’une planche peut encore inquiéter, dérouter, survivre. Sa mort endeuille le manga ; son œuvre, elle, continue de regarder le lecteur droit dans ses zones d’ombre.
Crédits photo : Selbymay CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
L’écrivain, poète et philosophe Jean-Pierre Faye est mort le 26 mars 2026 à Toulouse, à l’âge de 100 ans, révèle Le Monde. Figure singulière de la vie intellectuelle française, à la croisée de la littérature, de la philosophie et de l’histoire des idées, il aura consacré son œuvre à une interrogation centrale : que fait le langage au monde, et que fait le monde au langage ?
26/03/2026, 16:52
Alexander Kluge est mort le 25 mars 2026 à Munich, à l’âge de 94 ans. Avec lui disparaît une figure majeure de la vie intellectuelle allemande d’après-guerre, dont l’œuvre, à la fois littéraire, cinématographique et théorique, a profondément marqué les façons de raconter et de penser les récits aux XXe et XXIe siècles.
26/03/2026, 15:51
Avec Une fenêtre par où s’échapper, publié chez Québec Amérique, Madeleine Allard transforme une intuition née dans l’écriture en un premier roman habité. Entre surgissement du personnage et exploration des tensions intimes, le texte interroge ce qui pousse une histoire à exister. Un récit où création et vertige se confondent.
25/03/2026, 18:11
Le dessinateur belge Hermann, figure majeure de la bande dessinée européenne, est décédé le 22 mars 2026 à l’âge de 88 ans. Auteur de séries marquantes comme Bernard Prince, Comanche et Jeremiah, il a travaillé pendant plus de soixante ans pour le journal Tintin et les éditions du Lombard. Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 2016, il laisse une œuvre de plus de 120 albums.
23/03/2026, 12:12
Pierre Samson revient sur une enfance marquée par la fascination pour les machines et les images, nourrissant une réflexion sur l’émerveillement et la perception. À travers ce souvenir intime, il esquisse une conception de la littérature comme expérience sensorielle et vivante. Un regard singulier qui éclaire les enjeux et la démarche de son roman L’irréparable, publié chez Héliotrope.
20/03/2026, 16:01
L’écrivain britannique Len Deighton, figure majeure du roman d’espionnage de la seconde moitié du XXe siècle, est mort le 15 mars 2026 à l’âge de 97 ans. Auteur prolifique, également illustrateur et historien, il laisse derrière lui une œuvre marquante, située à la croisée du réalisme documentaire et de la fiction politique.
17/03/2026, 18:18
Le réseau culturel français à l’étranger lance 18 appels à candidatures pour des résidences de recherche et de création, de la Colombie à la Corée du Sud. Parmi ces propositions, certaines s'adressent plus particulièrement aux auteurs de l'écrit.
17/03/2026, 13:51
L’autrice et artiste suédoise Margareta Magnusson, connue pour avoir popularisé le « nettoyage de la mort » (döstädning), est décédée le 12 mars dernier, à Göteborg, à l'âge de 91 ans.
17/03/2026, 11:20
Le poète et essayiste Jean-Marie Gleize est mort le 12 mars 2026 à Volx, dans les Alpes-de-Haute-Provence, à l’âge de 79 ans. Figure singulière de la poésie contemporaine française, théoricien d’une écriture qu’il nommait « littérale » et animateur de la revue Nioques, il aura marqué plusieurs décennies de réflexion sur les formes poétiques et leurs limites.
16/03/2026, 12:34
Le linguiste Olivier Soutet a été élu au fauteuil d'académicien de Pierre-Sylvain Filliozat, au sein de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, lors de la séance du 20 février dernier. Spécialiste de la grammaire historique du français, il était, depuis 2012, correspondant français de l'institution.
16/03/2026, 10:56
On croyait l’Europe condamnée au brouhaha des plateaux, aux slogans sans syntaxe, aux colères prêtes-à-poster. Puis revenait, quelque part entre Francfort, Bruxelles et les ruines du XXe siècle, cette vieille obstination : discuter encore, argument contre argument, comme si la démocratie méritait mieux que le réflexe. Avec Jürgen Habermas, c’est une certaine idée du désaccord civilisé qui vacille dans le vacarme contemporain.
14/03/2026, 20:07
Présent aux côtés des équipes d’Hachette Livre lors de la soirée d’inauguration de l’événement littéraire organisé par le groupe, Boualem Sansal a évoqué sa nouvelle étape éditoriale et personnelle. Son départ de Gallimard marque aussi son arrivée chez Grasset, maison du même Hachette Livre, lui-même contrôlé par Vivendi, propriété de Vincent Bolloré.
13/03/2026, 13:45
L'autrice et traductrice Agnès Desarthe s'est portée candidate pour la prochaine élection, au fauteuil 18, de la prestigieuse Académie française. Elle succéderait, à cette place, à Mario Vargas Llosa, mort en avril 2025. L'élection aura lieu le 7 mai prochain.
13/03/2026, 10:25
Charles Garatynski raconte une filiation accidentelle : une enfance française traversée par les ombres de la Pologne, des livres, des peintres et des histoires familiales disloquées par le XXᵉ siècle. Entre atelier maternel, cambriolage fondateur et bibliothèque polonaise improvisée, se forme une mémoire littéraire. Witkacy, Gombrowicz, Schulz : autant de figures qui structurent une identité sans territoire stable. Écrire devient alors moins un choix qu’une dette à honorer.
12/03/2026, 17:51
L’écrivain péruvien Alfredo Bryce Echenique est mort le 10 mars 2026 à Lima, à l’âge de 87 ans. Auteur d’une œuvre abondante mêlant roman, nouvelles, chroniques et mémoires, il reste particulièrement associé à son livre Un monde pour Julius (trad. Albert Bensoussan), publié en 1970, considéré comme l’un des grands romans de la littérature latino-américaine contemporaine.
12/03/2026, 15:13
Dans l’écosystème foisonnant des chroniques littéraires en ligne, certaines voix avancent à contre-courant. Entre passion irrépressible de lecture, héritage journalistique et immersion dans les littératures de l’imaginaire, Anne-Charlotte Mariette construit, avec Les mots délivrent et désormais La Toile Cosmique, un espace critique où la science-fiction devient laboratoire d’idées, terrain d’analyse et conversation permanente avec les livres. Et désormais, son blog sera à retrouver sur ActuaLitté !
12/03/2026, 14:41
Leïla Slimani rejoint l’agent le plus redouté de l’édition mondiale, apprend ActuaLitté. Après Christine Angot, Édouard Louis ou Yasmina Reza, l’autrice du Goncourt intègre la structure d’Andrew Wylie afin d’accompagner le développement international de son œuvre.
11/03/2026, 19:01
Début mars paraît aux éditions Zoé L’appartement de marbre, premier roman de l’écrivaine et traductrice Anna Ruchat. L’autrice y déploie un récit choral où se croisent les regards d’une famille bourgeoise zurichoise et d’une jeune fille au pair venue du Piémont, dans un jeu de perspectives où les vérités se fragmentent.
09/03/2026, 16:24
Un tueur en série, une bande d'ados téméraires et un drame terrible. Dans ce polar aux allures de film de « found footage », Christophe Penalan mélange les genres artistiques qui ont marqué sa jeunesse et dresse le portrait d'une Amérique d'aujourd'hui. Une Amérique violente, qui divise les communautés et déchaîne les pulsions.
05/03/2026, 17:49
Le romancier portugais António Lobo Antunes est mort le 5 mars 2026 à Lisbonne, à l’âge de 83 ans. Considéré comme l’un des plus grands écrivains de langue portugaise de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, il laisse derrière lui une œuvre dense, traduite dans de nombreuses langues, tandis que l'écrivain était souvent évoqué parmi les possibles candidats au Prix Nobel de littérature.
05/03/2026, 12:08
Interbibly, centre de ressources du livre et du patrimoine écrit en Grand Est, annonce la 13e édition de l'opération « Auteurs en lycées », du 9 mars au 22 mai 2026. Huit auteurs et autrices interviendront dans des établissements du territoire, afin d'aborder des thématiques contemporaines avec les élèves.
04/03/2026, 14:04
À Nagasaki, deux camphriers rescapés de la bombe atomique deviennent le point de départ d’une enquête intime et sensible. Dans Les Arbres de Nagasaki, Véronique Brindeau mêle mémoire, nature et histoire pour suivre la trace de ces arbres survivants, témoins silencieux des blessures du XXe siècle. Un récit méditatif sur le temps, la résilience et notre attention au vivant.
03/03/2026, 18:33
Clément Oubrerie est décédé le 1er mars 2026. Gallimard Bande dessinée nous a annoncé la nouvelle en exprimant « la grande tristesse » d’apprendre la disparition d’un « dessinateur, auteur de bande dessinée et inestimable compagnon de route ».
02/03/2026, 17:48
L’écrivain américain Dan Simmons est mort le 21 février 2026 à Longmont, dans le Colorado. Né le 4 avril 1948 à Peoria dans l'Illinois, il aura traversé plus de quatre décennies de littérature en refusant les frontières : science-fiction, horreur, roman historique, polar, uchronie. Son œuvre, traduite dans de nombreux pays, lui a valu les plus hautes distinctions du champ de l’imaginaire, du Prix Hugo au World Fantasy Award, en passant par les Prix Locus et Bram Stoker.
02/03/2026, 12:45
Début avril, plusieurs auteurs des plus identifiés occuperont les tables des libraires. Didier Daeninckx revient au roman, huit ans plus tard, David Foenkinos proposera son nouveau roman, Patti Smith proposera du Pain des anges, tandis qu'un certain Jamy Gourmaud signera son premier roman d’aventures. Frédéric Beigbeder est formel : Ibiza a beaucoup changé.
27/02/2026, 18:18
Les éditions Flammarion nous annoncent, avec « une immense tristesse », le décès de Bernard Barrault, survenu le 24 février dans la matinée. Figure tutélaire de l’édition française, il aura consacré plus de soixante ans « aux écrivains, aux livres, aux libraires, aux lecteurs », à un métier d’éditeur « qu’il aimait profondément et incarnait parfaitement », souligne la maison.
26/02/2026, 11:42
Ni tout à fait poésie ni véritablement récit, Ma propriété privée de Mary Ruefle explore la tristesse à travers une prose singulière, intime et lumineuse. Figure majeure des lettres américaines, l’autrice y brouille les genres pour sonder l’étrangeté du quotidien. Le livre paraîtra le 12 mars au Castor Astral, dans une traduction de Céline Leroy.
25/02/2026, 15:12
Nicolas Grimaldi, philosophe et grand lecteur de Descartes, est décédé le 13 février 2026 à Lyon, à l’âge de 92 ans. Né la veille de Noël 1933 à Paris, d’origine corse, il aura traversé la seconde moitié du XXe siècle intellectuel en tenant une ligne très reconnaissable, à la fois exigeante et ouverte, au carrefour de la métaphysique, de l’éthique et de l’esthétique.
25/02/2026, 13:37
Écrire des polars ne s’est pas fait comme une évidence. J’ai découvert ce genre presque par hasard lorsque, pour tenter d’amadouer une plume balbutiante, je me suis essayée à l’art de la nouvelle noire. C’est un exercice exigeant, avec un nombre de mots défini et un thème imposé.
24/02/2026, 13:08
On associe volontiers la Suisse à la neutralité et à l’humanitaire. En entrant dans les centres fédéraux d’asile, j’ai découvert des lieux d’accès restreint, au fonctionnement opaque, où les discours de l’administration sont maîtrisés et les regards étroitement encadrés. C’est en croisant les voix des résident·es, des employé·es et les textes officiels que s’est construite mon enquête.
24/02/2026, 13:06
L’Académie des beaux-arts accueille la Fondation pour le cinéma Mattias et Marjane Ripa-Satrapi, lancée à l’initiative de Marjane Satrapi, membre de sa section cinéma et audiovisuel. La structure a pour mission de soutenir chaque année deux étudiants étrangers venant étudier le cinéma à Paris, grâce à des bourses mensuelles, une aide aux frais de voyage et d’installation et un accompagnement pendant leur année universitaire, dans le respect d’une règle de parité.
24/02/2026, 10:29
Romans exigeants et primés en tête, succès populaires confirmés, un nouveau Bardella qui passe comme une lettre à la poste : le palmarès 2025 des meilleures ventes francophones de L’Express, fondé sur les données Edistat, donne à lire les fractures et les lignes de force du débat public.
23/02/2026, 18:22
La Ligue des auteurs professionnels renforce son exécutif. À l’issue de son séminaire du 20 février 2026, le Conseil syndical a proposé à Élodie Torrente d’occuper la fonction de vice-présidente. Une nomination qu’elle a annoncée publiquement, soulignant une « activité toujours plus dense dans la défense et l’accompagnement des autrices et auteurs du livre ».
23/02/2026, 17:51
Le professeur et essayiste belge Jacques Dubois est mort le 12 février 2026 à Liège, sa ville natale, à l’âge de 92 ans. Universitaire, intellectuel engagé et homme de presse, il laisse une œuvre considérable qui a profondément marqué la sociologie de la littérature et les études romanesques francophones.
23/02/2026, 15:48
L'agence Ciclic Centre-Val de Loire, avec la Région Centre-Val de Loire, la DRAC Centre-Val de Loire et le Centre national du Livre, présente les 5 résidences d'auteurs et d'autrices du premier semestre 2025. Elles s'accompagnent de rencontres avec la population à travers des ateliers, des lectures, des interventions dans les écoles, des discussions publiques ou encore des créations participatives.
17/02/2026, 13:29
Autres articles de la rubrique Métiers
Dans le livre, les successions sentent souvent la naphtaline, la révérence obligée et les catalogues conservés sous globe. Bernard Campiche choisit un autre ton. Au moment de transmettre sa maison d’édition, figure majeure des lettres romandes, il lâche une phrase qui vaut manifeste autant que désaveu des héritages figés. Et rappelle qu’un éditeur digne de ce nom ne prépare pas son mausolée: il accepte que d’autres déplacent les murs.
28/03/2026, 04:30
À compter du 1er avril 2026, Harmonia Mundi Livre intégrera à son réseau de distribution les éditions du Layeur. Une arrivée qui renforce la présence de l’acteur de la distribution sur le segment des beaux livres, avec un catalogue centré sur les musiques populaires et les arts visuels.
27/03/2026, 18:33
La question revient, inchangée, et ravive les tensions. Des membres du personnel de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) appellent à nouveau à se mobiliser contre la fermeture estivale de la bibliothèque, prévue en août prochain. Une pétition circule, dénonçant une décision jugée « inacceptable », tant pour les missions de service public que pour les conditions de travail des agents.
27/03/2026, 17:39
Structure du groupe Les Nouveaux Éditeurs, Maison Pop consacre son catalogue à la « littérature populaire », avec pour ambition principale de la « faire rayonner ». Les couvertures de la série Le Cabinet des Illusions, de Jean-Luc Bizien, brillent surtout par un usage de l'intelligence artificielle, via le recours à une banque d'image. L'éditeur défend une intégration dans « une composition créative et personnalisée », sans mentionner pour autant la présence d'éléments générés par une IA.
27/03/2026, 15:58
À l’occasion de la publication de l'ouvrage Lever la tête. La recherche interdite sur la résistance kurde (éditions Université Paris Cité) de Pınar Selek et d’une nouvelle audience judiciaire prévue à Istanbul, plusieurs organisations appellent à se mobiliser à Paris les 1er et 2 avril.
27/03/2026, 14:59
À force de grimper, les prix finissent par raconter autre chose que des étiquettes. En Russie, le livre entre dans une zone de turbulences où se mêlent papier plus cher, contrôle accru, logistique sous tension et librairies essorées. Ce n’est plus seulement une affaire de marché : c’est une lente modification du droit concret de lire, feuille après feuille, rayon après rayon, ticket après ticket.
27/03/2026, 12:10
Le groupe NAP, qui détient les enseignes de commerces de proximité Maison de la Presse, mais aussi Point Plus, affiche en 2025 des résultats contrastés mais globalement solides. Si la presse continue de reculer à l’échelle nationale, le livre résiste, et certains segments comme les jeux-jouets tirent nettement la croissance.
27/03/2026, 12:08
Créé par la maison d’édition italienne Feltrinelli et la Fondation Giangiacomo Feltrinelli en 2022, le Prix Inge Feltrinelli (Premio Inge Feltrinelli dans la langue de Dante) s'associe avec l'organisation PEN International. Une mention spéciale mettra ainsi en avant un auteur ou une autrice qui s'engage pour la défense des droits humains.
27/03/2026, 11:42
L'Enssib, École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, basée à Villeurbanne, annonce un renforcement de sa gouvernance, avec plusieurs nominations en ce mois de mars 2026. Elle sera ainsi « en capacité d’accompagner les transitions à l’œuvre et les enjeux contemporains au cœur de son projet », assure l'établissement.
27/03/2026, 09:06
À force de promettre des révolutions numériques, l’industrie du livre avait presque oublié une évidence brutale : on lit aussi avec une chaise, une lumière, une odeur, une durée. En Corée du Sud, des cafés-librairies par abonnement remettent cette matérialité au centre. Non par nostalgie, mais par nécessité. Quand le temps manque, que les écrans gagnent et que la vente seule vacille, le livre cherche un autre corps, presque un autre souffle.
26/03/2026, 16:25
Malgré les efforts déployés, la production de livres imprimés en braille reste bien insuffisante pour garantir aux personnes empêchées de lire un accès aux nouveautés éditoriales. Le Centre de transcription et d'édition en braille, association spécialisée basée à Toulouse, tentera, au mois d'avril, d'assurer un service d'adaptation à la demande. L'État, qui soutient financièrement la structure, doit par ailleurs mettre en œuvre un plan de production de documents adaptés.
26/03/2026, 16:15
Le vieux fantasme de la bibliothèque comme temple silencieux ne tient plus très longtemps quand les coupures tombent, que le wifi décroche et que la lumière s’éteint avant la fin de la journée. Au Kenya, certains ont cessé d’attendre le miracle. Ils branchent les lieux de lecture sur une autre logique : moins décorative, plus robuste. Le livre y rencontre enfin ce qu’on oublie trop souvent dans les politiques culturelles : l’électricité, la vraie, celle qui permet au reste d’exister.
26/03/2026, 16:14
Le chiffre d'affaires du groupe Sauramps, qui réunit aujourd'hui deux librairies montpelliéraines et un magasin à Alès, a été divisé par deux entre 2021 et 2024. Un « projet d'association » serait sur la table pour assurer l'avenir de la structure, selon le propriétaire François Fontès, à la tête du groupe Hugar.
26/03/2026, 15:14
Aux Vans, en Ardèche méridionale, LEAP | Les éditions au pluriel avance à rebours des logiques industrielles du livre. Peu de titres chaque année, un catalogue hétérogène, des paris éditoriaux, une imprimerie à l’origine de l’aventure, et un ancrage local qui ne se confond pas avec une ligne de terroir. La maison dirigée par Fabienne De Dyn s’est construite au fil des rencontres, des manuscrits inattendus et d’un rapport très concret à l’objet imprimé.
26/03/2026, 12:06
L'islamologue, prédicateur et auteur Tariq Ramadan a été condamné, ce mercredi 25 mars, à 18 années de réclusion criminelle, reconnu coupable de trois viols, dont un aggravé. La cour criminelle départementale de Paris l'a jugé en son absence, et a suivi les réquisitions du parquet. La peine s'accompagne d’une interdiction définitive du territoire français et d'une interdiction de diffuser tout ouvrage sur les faits.
26/03/2026, 11:48
Stéphane Lagier n'aura pas assuré le secrétariat général du ministère de la Culture par intérim bien longtemps. Lors du Conseil des ministres de ce 25 mars, Catherine Pégard a proposé la nomination de Jérôme Rivoisy à ce poste, laquelle a été acceptée.
26/03/2026, 09:42
Il y a des villes où les vitrines changent avec les saisons, et d’autres où la peur mène la danse. À Hong Kong, la librairie indépendante représente désormais un rapport de force. Quand la police y pénètre pour un titre, c'est rarement suite à une envie pressante : plutôt une démonstration qu'entre l’État et les livres, se poursuit une guerre contre les idées...
25/03/2026, 17:25
Pendant que d’autres secteurs culturels s’étourdissent de mots d’ordre sur l’innovation, le Japon déplace des murs plus anciens et plus solides : ceux qui séparaient les lieux du savoir, les circuits de l’information et les usages du pouvoir local. Dans ce jeu feutré de rayonnages et d’archives, c’est une petite secousse institutionnelle qui prend forme.
25/03/2026, 16:12
Le 26 mars, pour les quarante ans de la mort de Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe entrera dans la plus réputée des collections françaises, La Bibliothèque de la Pléiade. Cette publication met en avant la place de l’autrice dans l’histoire littéraire, mais rappelle aussi le faible nombre de femmes présentes dans ce panthéon éditorial.
25/03/2026, 15:18
Il aura suffi d’un scrutin municipal pour réviser une tournée promotionnelle : Mazarine Pingeot et le journaliste Arnaud Gonzague, qui devait animer la rencontre avec l'essayiste, ont annulé leur venue à La Flèche. En cause, l’arrivée de l’extrême droite aux commandes locales, et ce qu’elle change aussitôt dans le décor symbolique de la culture, des scènes publiques et des invitations.
25/03/2026, 10:37
La direction générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) est susceptible d'être vacante, annonce le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cet établissement public national administratif scolarise des enfants français résidant hors de France, mais aussi des élèves étrangers dans les établissements d'enseignement français.
25/03/2026, 09:50
Malgré un premier appel lancé en novembre 2025, la Direction régionale des affaires culturelles de la région Centre-Val de Loire n'a pas trouvé, à ce jour, de profil pour succéder à Christine Diacon, en poste depuis 2022.
25/03/2026, 09:50
Après près de trois années passées à développer Saxo, le label jeunesse du groupe Eilean Books, Benjamin Kuntzer annonce son départ. Le traducteur et éditeur, qui revendique près d’une cinquantaine de titres publiés sous cette bannière, choisit de se recentrer sur son activité première : la traduction.
24/03/2026, 18:18
Les éditions Stock et leur autrice, la journaliste Nassira El Moaddem, annoncent le dépôt d’une plainte après les propos tenus par le sénateur Les Républicains Thierry Meignen. Dans un entretien accordé au Monde, l'ancien maire du Blanc-Mesnil, ville de Seine-Saint-Denis, s’en est violemment pris à la journaliste : « Je vais la faire condamner pour diffamation. Je vais la fouetter. J’irai au bout, elle va mourir, je la tue. »
24/03/2026, 17:37
Depuis sa création en 2016, L'Étagère du bas est une maison d'édition spécialisée dans les albums pour les enfants de 2 à 10 ans. Chacun de nos livres est un coup de cœur et nous attachons le plus grand soin à sa fabrication. Nous publions des livres à hauteur d'enfants, c'est-à-dire des ouvrages qui s'adressent véritablement à eux et qui font confiance à leur intelligence, à leur perception des choses. Projet porté par Delphine Monteil.
24/03/2026, 16:08
Le livre aime ses vitrines, ses prix, ses auteurs, ses promesses de rentrée. Mais loin des tables de librairie et des discours de filière, il avance aussi grâce à des salariés que l’on ne voit presque jamais. Quand le plein d’essence devient une ligne de fracture, c’est tout un envers du décor qui remonte à la surface : celui des entrepôts, des trajets contraints et d’une mécanique sociale qui se grippe en silence.
24/03/2026, 15:10
La Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt relatif au droit d'auteur au sein de l'UE, et plus précisément concernant l’édition critique d’une œuvre littéraire tombée dans le domaine public. Pour l'institution, cette proposition éditoriale constitue une œuvre protégée par le droit d’auteur à part entière, à condition que les commentaires et l'apparat critique en fassent une « création intellectuelle ».
24/03/2026, 14:55
Simon & Schuster tourne une nouvelle page. L’éditeur américain a nommé, début mars, Greg Greeley, ancien cadre dirigeant d’Amazon, au poste de directeur général. Il succède à Jonathan Karp, en fonction depuis 2020, qui avait annoncé son départ et qui restera au sein de la maison pour lancer un nouveau label éditorial, Simon Six.
24/03/2026, 14:14
Le coup d’arrêt a la brutalité des décisions prises au nom du réel. Le 13 mars, lors de la conférence de presse du gouvernement fédéral, l’abandon du projet d’extension de la Deutsche Nationalbibliothek à Leipzig a surgi comme un signal politique net. Quelques jours plus tard, le 18 mars, le ministère délégué à la Culture a précisé qu’il s’agissait d’un moratoire et non d’une suppression définitive.
24/03/2026, 12:32
La célèbre tapisserie de près de 70 mètres de long quittera prochainement Bayeux, à l'occasion d'un prêt au Royaume-Uni, jusqu'en juin 2027. Son absence ne l'empêche pas d'agiter les imaginaires et de susciter des créations : Le Radar, espace d'art actuel de Bayeux, lance ainsi un appel à candidatures pour une commande d'estampes inspirées par l'épique broderie du XIe siècle.
24/03/2026, 10:55
Ce 20 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a donné raison au groupe Delcourt dans le conflit qui l’oppose à ses anciennes directrices de collection, ainsi qu’à la société Mourad Prod, qui possède les éditions Oxymore. Les marques liées à Métamorphose et Noctambule sont annulées, leur dépôt étant jugé effectué de mauvaise foi. De même, l’usage des noms et logos litigieux est interdit et l’éditeur obtient réparation sur plusieurs chefs de préjudice.
24/03/2026, 10:53
À Cognac, la manifestation Littératures européennes confirme son ancrage dans le paysage culturel en proposant, le 23 avril 2026, une journée professionnelle dédiée à la lecture du continent. Organisée en amont du festival prévu du 18 au 22 novembre, cette rencontre met à l’honneur la Pologne et ses dynamiques littéraires contemporaines, tout en croisant les enjeux de médiation et de transmission.
24/03/2026, 10:52
Décernés chaque année à un éditeur et à une initiative dont les actions améliorent l'accessibilité aux ouvrages, dans le monde entier, les ABC International Excellence Award for Accessible Publishing seront remis lors de la Foire du livre de Bologne, le 13 avril prochain. Parmi les sélectionnés, la maison d'édition FeniXX, liée au très contesté projet ReLIRE autour des livres « indisponibles ».
24/03/2026, 10:19
Il y a des prix qui distribuent des médailles et d’autres qui déplacent les frontières. À Abou Dhabi, le Sheikh Zayed Book Award entre dans sa vingtième année comme on entre dans une zone de turbulence : avec le roman, la traduction, les manuscrits et l’édition en ligne dans la même soute. Sous le vernis du prestige, une bataille plus vaste se joue : celle de la circulation mondiale des lettres arabes.
24/03/2026, 09:00
Ils publient, signent, dédicacent — et pourtant, nombre d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. L’enquête 2025 des États généraux de la bande dessinée révèle un écart profond entre identité professionnelle et réalité économique. Être auteur ne signifie plus vivre de son travail, mais s’y maintenir, malgré tout, dans un équilibre fragile.
24/03/2026, 00:03
Dessiner, écrire, encrer, corriger, publier, promouvoir, dédicacer, recommencer. Et entre deux planches, répondre à un mail, poster sur les réseaux, chercher un revenu complémentaire, comprendre un droit social. La bande dessinée ne s’arrête jamais vraiment. Elle déborde des pages, envahit les semaines, grignote les week-ends, traverse les vacances. Le métier s’exerce en continu, sans garantie que l’effort trouve sa juste traduction économique ou sociale. L’enquête 2025 ne décrit pas seulement des auteurs sous pression : elle montre un système où l’intensité du travail devient la condition même de la survie professionnelle.
24/03/2026, 00:02
Commenter cet article