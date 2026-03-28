Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien

Il y a, dans l’histoire du Seigneur des anneaux au cinéma, une lacune qui ressemble à une vieille dette. Peter Jackson avait donné à Tolkien l’ampleur, la bataille, la pierre et la boue. Mais il avait laissé de côté une zone autrement plus trouble. Mais si, ActuaLitté en parlait voilà quelques jours.

Ces chapitres du début de La Communauté de l’anneau où la route se dérègle, où la campagne bascule dans l’étrange, où la peur ne vient plus de l’armée ennemie, mais du paysage lui-même. Le nouveau film annoncé par Warner Bros., The Lord of the Rings : Shadow of the Past, promet précisément de rouvrir cette porte restée close.

Stephen Colbert, qui coscénarise le projet avec son fils Peter McGee et Philippa Boyens, a expliqué que l’idée venait des « six chapitres » du début de La Communauté de l’anneau absents de l’adaptation de 2001.

Chez Entertainment Weekly, il résume son point de départ : « Ce que je me surprenais à relire encore et encore, c’étaient ces six chapitres du début de La Communauté de l’anneau que vous n’aviez jamais développés dans le premier film. Je me suis dit : cela pourrait devenir une histoire à part entière. »

Cette précision change tout. Car l’enjeu n’est pas seulement de ressusciter Tom Bombadil, figure mythique souvent réclamée par les lecteurs, mais de réintroduire une matière narrative que le cinéma avait écartée : la Vieille Forêt, les Hauts des Galgals, les spectres des tertres, cette terreur diffuse qui précède Bree et fait vaciller l’aventure dans le conte noir. Tolkien Gateway rappelle que Bombadil sauve bien les hobbits d’un wight des tertres et brise l’enchantement du tombeau ; c’est cette veine-là, presque gothique, que le nouveau long métrage semble vouloir retrouver.

Le livre reprend sa revanche

Le paradoxe est savoureux : après vingt-cinq ans d’imitations, de franchises lissées et de fantasy industrialisée, Hollywood redécouvre que Tolkien ne tient pas seulement par ses batailles, mais par ses marges. Les épisodes retranchés du premier film n’étaient pas anecdotiques ; ils portaient une part essentielle de son étrangeté. En revenant vers eux, Shadow of the Past corrige moins un oubli qu’un déséquilibre ancien entre l’épopée spectaculaire et l’inquiétude primitive du texte.

Warner Bros. a en outre diffusé un synopsis situant l’intrigue quatorze ans après la disparition de Frodon : Sam, Merry et Pippin repartent sur les traces de leur premier voyage, tandis qu’Elanor, la fille de Sam, découvre un secret enfoui lié à la Guerre de l’Anneau. Le studio inscrit donc ce retour aux chapitres manquants dans une construction nouvelle, à mi-chemin entre fidélité textuelle et prolongement cinématographique.

Avant cela, la Terre du Milieu reviendra au cinéma avec The Lord of the Rings : The Hunt for Gollum, réalisé par Andy Serkis, annoncé pour le 17 décembre 2027. Peter Jackson a indiqué que le scénario avançait bien, tout en confirmant que cette production précéderait Shadow of the Past. Autrement dit : le chantier Tolkien chez Warner ne se contente plus de recycler ses icônes. Il repart fouiller là où le livre, lui, n’avait jamais cessé de murmurer.

Par Cécile Mazin

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