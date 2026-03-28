Bernard Campiche passe la main et laisse carte blanche à son successeur

Dans le livre, les successions sentent souvent la naphtaline, la révérence obligée et les catalogues conservés sous globe. Bernard Campiche choisit un autre ton. Au moment de transmettre sa maison d’édition, figure majeure des lettres romandes, il lâche une phrase qui vaut manifeste autant que désaveu des héritages figés. Et rappelle qu’un éditeur digne de ce nom ne prépare pas son mausolée: il accepte que d’autres déplacent les murs.
Le 28/03/2026 à 04:30 par Cécile Mazin
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28/03/2026 à 04:30
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Le passage de témoin, dans l’édition indépendante, révèle toujours davantage qu’un simple changement de signature au registre du commerce. Il engage une vision du catalogue, une manière de tenir tête au marché, parfois même une certaine idée de la littérature.
En Suisse romande, Bernard Campiche ouvre cette séquence avec une formule qui claque comme un refus de l’embaumement : « Mon successeur fera ce qu’il voudra ! » L’entretien publié par La Liberté intervient alors que l’éditeur annonce la transmission de sa maison, après quarante ans d’activité.
Le fait est établi depuis le 2 mars : Bernard Campiche cède sa maison à Arthur Billerey, présenté comme éditeur et auteur, avec une période de codirection prévue d’avril à décembre 2026. Le communiqué évoque une transmission « mûrement réfléchie », menée dans un « respect profond pour l’histoire, l’identité et le catalogue de la maison ». Dans un secteur volontiers tenté par la sacralisation des lignées, la phrase mise en avant par La Liberté a donc valeur de programme : transmettre, ici, ne signifie pas figer.
La portée du geste dépasse le seul cas personnel. En quatre décennies, les éditions Campiche ont accompagné des auteurs et autrices comme Anne Cuneo, Étienne Barilier, Jacques Chessex, Anne-Lise Grobéty ou Max Frisch, tout en faisant émerger d’autres voix, parmi lesquelles Claire Genoux, Yves Rosset et Nicolas Verdan. Autrement dit, il ne s’agit pas d’un petit passage administratif, mais d’un moment de continuité sensible dans le paysage des lettres romandes.
Ce qui frappe, dans cette affaire, n’est pas seulement la succession, mais la liberté laissée au successeur. L’édition indépendante vit souvent sous la menace de la répétition patrimoniale : sauver une maison, puis la condamner à se ressembler. La phrase choisie par La Liberté dit exactement l’inverse. Elle suggère qu’un catalogue n’a de sens que s’il demeure vivant, exposé au risque des bifurcations, des choix neufs, des fidélités déplacées.
Bernard Campiche ne signe donc pas une sortie mélancolique. Il organise une passation, mais refuse d’en faire une relique. Dans le livre, c’est peut-être la seule manière honnête de durer : préserver une histoire sans l’imposer comme règlement intérieur à celui qui arrive après vous. L’élégance de ce départ tient là, dans cette façon de défendre une maison en acceptant qu’elle ne lui appartienne déjà plus tout à fait.
Crédits photo : La Région
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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On entre dans la bande dessinée par passion, on y reste par résistance. Derrière les vitrines des librairies et les chiffres d’un marché en expansion, une autre réalité s’impose, moins visible, plus lente, presque silencieuse. Des auteurs diplômés, souvent issus de milieux favorisés, s’installent dans un métier qui ne garantit ni revenu stable ni trajectoire claire. La promesse d’un secteur dynamique cohabite avec une économie fragmentée, où vivre de son travail relève moins d’un statut que d’un équilibre instable. L’enquête 2025 ne révèle pas une crise passagère : elle met à nu une contradiction durable entre reconnaissance culturelle et précarité matérielle.
24/03/2026, 00:01
Le dessinateur belge Hermann, figure majeure de la bande dessinée européenne, est décédé le 22 mars 2026 à l’âge de 88 ans. Auteur de séries marquantes comme Bernard Prince, Comanche et Jeremiah, il a travaillé pendant plus de soixante ans pour le journal Tintin et les éditions du Lombard. Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 2016, il laisse une œuvre de plus de 120 albums.
23/03/2026, 12:12
Dans les vitrines policées de l’édition commerciale, certaines langues entrent encore comme par effraction. Au Pérou, l’arrivée d’un livre en quechua chez Penguin Random House n’a rien d’un détail folklorique : elle heurte une vieille organisation des lettres, où les idiomes autochtones survivaient dans les marges pendant que le marché, lui, parlait presque exclusivement castillan.
23/03/2026, 11:09
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