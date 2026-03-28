Demon Slayer : le film Mugen Train arrive enfin en streaming gratuit

Il y a des films qui cessent d’être seulement des films pour devenir des objets de circulation massive, presque des monnaies d’échange entre plateformes, catalogues et fandoms. Demon Slayer: Mugen Train atteint ce stade. L’ancien colosse du box-office animé entre dans l’ère du gratuit, et ce glissement n’a rien d’anodin : derrière la promesse du visionnage libre, c’est toute la mécanique contemporaine de la valeur culturelle qui se laisse entrevoir.
Le 28/03/2026 à 06:00 par Clément Solym
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28/03/2026 à 06:00
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L’accès aux œuvres n’obéit jamais à une logique purement technique. Il raconte aussi un déplacement de statut. En Amérique du Nord, Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba – The Movie: Mugen Train entre dans une nouvelle phase : le long-métrage, adaptation du manga de Koyoharu Gotouge, se regarde désormais gratuitement sur Amasian TV, en vidéo à la demande, sans abonnement, avec sous-titres anglais ou en version doublée.
Le service le diffuse aussi sur sa chaîne FAST, financée par la publicité. Après des années de circulation premium, l’événement tient moins du simple rattrapage que d’une banalisation calculée : un blockbuster d’hier devient un produit d’appel pour l’économie du streaming gratuit.
Le film n’arrive pas de nulle part. Sorti en 2020, Mugen Train s’est imposé comme un phénomène mondial. Box Office Mojo le classe en tête du box-office mondial de l’année 2020, devant The Eight Hundred et Bad Boys for Life. Crunchyroll rappelait en 2021 qu’il avait franchi le seuil des 50 milliards de yens de recettes mondiales. Ce poids commercial explique la portée symbolique de son basculement vers une offre gratuite : ce qui fut un sommet de valeur devient un levier d’acquisition d’audience.
À LIRE - Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter
Pour le secteur du livre, le signal mérite attention. Demon Slayer reste d’abord une propriété éditoriale née dans le manga, avant de devenir franchise audiovisuelle. Quand un film aussi identifié s’ouvre à un visionnage sans abonnement, il ne prolonge pas seulement une carrière commerciale.
Il relance la circulation de l’univers, des personnages et, par ricochet, du catalogue imprimé qui l’a fait naître. La chronologie culturelle s’inverse alors presque avec ironie : l’écran cesse de monnayer l’exclusivité et redevient une porte d’entrée vers l’œuvre-source.
Le plus intéressant est peut-être là. À mesure que les plateformes multiplient les modèles hybrides, entre abonnement, achat numérique et gratuité publicitaire, la frontière entre prestige et disponibilité se brouille. Mugen Train fut lancé en salles en Amérique du Nord en avril 2021 puis en numérique en juin de la même année.
Le voir ressurgir aujourd’hui hors paywall rappelle qu’aucun succès n’est figé. Dans l’industrie culturelle, la rareté ne dure jamais : elle prépare seulement la prochaine mise en circulation.
Par Clément Solym
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Du 26 au 29 mars, la Foire du livre de Bruxelles investit Tour & Taxis autour du thème « Défier le futur ». Après un premier temps fort consacré au pouvoir des récits, ce second volet met en lumière les rencontres où auteurs, scientifiques et essayistes mobilisent la connaissance pour analyser les crises contemporaines — démocratie, identités, écologie ou information.
11/03/2026, 18:39
Du 19 au 22 mars, le festival Atlantide – Littératures du monde – investit Nantes et plusieurs lieux de la ville, dont le Lieu Unique, pour une série de rencontres consacrées aux écrivaines et écrivains venus de différents continents.
11/03/2026, 18:14
Au festival Rue des livres, certains rendez-vous donnent aux textes une dimension particulière : la scène, la voix, parfois la musique. Lectures musicales, correspondances lues à plusieurs voix, poésie contemporaine ou chant a cappella composent un parcours où les mots quittent la page pour se faire entendre.
11/03/2026, 16:57
Le Salon du livre de Genève 2026, qui se tiendra du 18 au 22 mars à Palexpo, marque un cap symbolique : celui de la 40ᵉ édition. Pour l’occasion, l’événement propose une programmation spéciale mêlant regards rétrospectifs, installations participatives et rencontres artistiques, afin de célébrer quarante années de littérature partagée, tout en se projetant vers l’avenir.
10/03/2026, 16:00
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