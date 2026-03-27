Harmonia Mundi Livre accueille les éditions du Layeur en distribution

Fondées et dirigées par Dominique Dupuis, les éditions du Layeur développent depuis plusieurs années une ligne éditoriale dédiée à la musique, entre rock, pop, jazz et blues. Leur ambition : proposer des ouvrages où texte et image dialoguent étroitement, dans une approche qui revendique à la fois exigence formelle et parti pris éditorial.

Une approche subjective et assumée

Le catalogue du Layeur se distingue par une volonté de s’éloigner des récits attendus. Les textes, volontairement subjectifs, assument un point de vue engagé, parfois à rebours des discours établis. Il ne s’agit pas tant de revisiter les anecdotes les plus connues de l’histoire du rock que de mettre en lumière des épisodes moins explorés.

Ainsi, plutôt que de revenir sur des scènes emblématiques maintes fois racontées, comme la rencontre entre Mick Jagger et Keith Richards, la maison préfère s’attarder sur des aspects plus singuliers, à l’image du combat de Frank Zappa contre les télévangélistes américains. Une manière de proposer au lecteur des récits alternatifs et de renouveler le regard porté sur ces univers.

Le livre comme objet

Cette ligne éditoriale s’accompagne d’un soin particulier apporté à la fabrication des ouvrages. Les éditions du Layeur accordent une place centrale à l’image, au graphisme et à la qualité des reproductions. Formats originaux, choix de papiers, conception globale : le livre est pensé comme un objet à part entière, au croisement du contenu éditorial et de la création visuelle.

La maison développe également un pôle consacré à l’illustration et à la bande dessinée. Parmi les titres proposés figurent notamment Martial Solal, réalisé par Vincent Sorel, ou encore Jean de La Fontaine illustré par Gustave Doré.

Un rapprochement avec Marque Pages

Les éditions du Layeur ont par ailleurs intégré les éditions Marque Pages, dans une logique de développement commun. Ce rapprochement permet d’élargir le spectre éditorial, en ajoutant au cœur musical du Layeur un catalogue orienté vers le cinéma, les arts du spectacle et la chanson française — ce dernier constituant un axe fort de Marque Pages.

Les deux structures partagent un objectif commun : concevoir des beaux livres illustrés capables de se distinguer de la production classique, tant par leur contenu que par leur qualité de réalisation.

Crédits photo : Éditions du Layeur

Par Hocine Bouhadjera

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